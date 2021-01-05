طريقة عمل تشيز كيك توم آند جيري اليابانية بطريقة سهلة وبسيطة وبألذ الوصفات

يعد تشيز كيك توم آند جيري من الحلويات اليابانية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار. وهو من الحلويات الغير تقليدية، وتتميز بسهولة التحضير حيث لا تتطلب فرن، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل لتقدمها لأفراد أسرتها أو لضيوفها في المناسبات. وسوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير تشيز كيك توم آند جيري اليابانية بطريقة سهلة ولذيذة. مكونات تشيز كيك توم آند جيري اليابانية مكونات تشيز كيك توم آند جيري اليابانية يتكون تشيز كيك توم آند جيري من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة تكسبه مذاقه الرائع والفريد وهي كالآتي: 200 جم شوكولاتة بيضاء.

لون طعام جل أصفر.

ملعقة كبيرة زيت ذرة.

300 جم جبنة كريمي.

80 جم سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

200 جم كريمة سائلة.

2 ملعقة صغير جيلاتين.

2 ملعقة صغيرة ماء. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير تشيز كيك توم آند جيري بطريقة سهلة وبسيطة وشهية وفي وقت قصير وهي كالآتي: نحضر وعاء ونضيف إليه شوكولاتة بيضاء ونذوبها جيدا، ثم نضيف إليها لون طعام أصفر بالتدريج ونخلطهم جيدا حتي يصبح لون الشوكولاتة أصفر.

ثم نضيف ملعقة كبيرة زيت ونخلطهم جيدا.

ثم نحضر قوالب سيليكون على شكل جبنة مثلثات، ونضع في كل قالب طبقة رقيقة من خليط الشوكولاتة البيضاء بحيث تغلف جميع أنحاء القالب، ثم نتركهم جانبا حتى تجمد الشوكولاتة في القالب.

ثم نحضر الجيلاتين، نحضر وعاء صغير ونضيف إليه ملعقتين صغيرتين جيلاتين بودر ونضيف إليهم ملعقتين كبيرتين ماء ونخلطهم جيدا، ثم نتركه قليلا، ثم نسخنه في الميكروويف ونتركه يبرد قليلا.

ثم نحضر تشيز كيك، نحضر وعاء آخر ونضيف إليه جبنة كريمي وسكر ونخلطهم جيدا حتى يذوب السكر، ثم نضيف ملعقة صغيرة فانيليا ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي، ثم نضيف كريمة سائلة بالتدريج ونخفق جيدا بالمضرب، ثم نضيف الجيلاتين ونخلطهم جيدا.

ثم نضع تشيز كيك في كيس حلواني، ثم نملأ كل قالب بخليط تشيز كيك ونساويه جيدا ونزيل الزوائد.

ثم ندخل القوالب الثلاجة ونتركها حتى تتماسك لمدة على الأقل أربع ساعات.

ثم نخرج القوالب من الثلاجة ونخرج تشيز كيك من القوالب، ثم تقدم وبالهنا والشفا. الوسوم

يعد تشيز كيك توم آند جيري من الحلويات اليابانية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار. وهو من الحلويات الغير تقليدية، وتتميز بسهولة التحضير حيث لا تتطلب فرن، لذا تلجأ ربة المنزل إلى إعدادها في المنزل لتقدمها لأفراد أسرتها أو لضيوفها في المناسبات. وسوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير تشيز كيك توم آند جيري اليابانية بطريقة سهلة ولذيذة. مكونات تشيز كيك توم آند جيري اليابانية مكونات تشيز كيك توم آند جيري اليابانية يتكون تشيز كيك توم آند جيري من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة تكسبه مذاقه الرائع والفريد وهي كالآتي: 200 جم شوكولاتة بيضاء.

لون طعام جل أصفر.

ملعقة كبيرة زيت ذرة.

300 جم جبنة كريمي.

80 جم سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

200 جم كريمة سائلة.

2 ملعقة صغير جيلاتين.

2 ملعقة صغيرة ماء. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير تشيز كيك توم آند جيري بطريقة سهلة وبسيطة وشهية وفي وقت قصير وهي كالآتي: نحضر وعاء ونضيف إليه شوكولاتة بيضاء ونذوبها جيدا، ثم نضيف إليها لون طعام أصفر بالتدريج ونخلطهم جيدا حتي يصبح لون الشوكولاتة أصفر.

ثم نضيف ملعقة كبيرة زيت ونخلطهم جيدا.

ثم نحضر قوالب سيليكون على شكل جبنة مثلثات، ونضع في كل قالب طبقة رقيقة من خليط الشوكولاتة البيضاء بحيث تغلف جميع أنحاء القالب، ثم نتركهم جانبا حتى تجمد الشوكولاتة في القالب.

ثم نحضر الجيلاتين، نحضر وعاء صغير ونضيف إليه ملعقتين صغيرتين جيلاتين بودر ونضيف إليهم ملعقتين كبيرتين ماء ونخلطهم جيدا، ثم نتركه قليلا، ثم نسخنه في الميكروويف ونتركه يبرد قليلا.

ثم نحضر تشيز كيك، نحضر وعاء آخر ونضيف إليه جبنة كريمي وسكر ونخلطهم جيدا حتى يذوب السكر، ثم نضيف ملعقة صغيرة فانيليا ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي، ثم نضيف كريمة سائلة بالتدريج ونخفق جيدا بالمضرب، ثم نضيف الجيلاتين ونخلطهم جيدا.

ثم نضع تشيز كيك في كيس حلواني، ثم نملأ كل قالب بخليط تشيز كيك ونساويه جيدا ونزيل الزوائد.

ثم ندخل القوالب الثلاجة ونتركها حتى تتماسك لمدة على الأقل أربع ساعات.

ثم نخرج القوالب من الثلاجة ونخرج تشيز كيك من القوالب، ثم تقدم وبالهنا والشفا.

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