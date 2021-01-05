طريقة عمل كيكة الأناناس المقلوبة الهشة بطعم لا يُقاوم

طريقة عمل كيكة الأناناس المقلوبة، يُعد الكيك من ألذ أنواع المعجنات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، فهي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو المكونات، هذا إلى جانب أنه يمكن إعدادها بالكثير من الطرق المختلفة، وبعدة نكهات لذيذة، فيمكن عمل الكيكة بصوص الشيكولاته، ويمكن تحضيرها بالبرتقال أو الزبادي، ولكن من خلال هذا المقال سنتطرق لذكر طريقة عمل كيكة الأناناس المقلوبة بمذاق شهي ولذيذ وهشه القوام. طريقة عمل كيكة الأناناس المقلوبة طريقة عمل كيكة الأناناس المقلوبة المكونات: كمية من شرائح الأناناس الطازجة المقطعة بُسمك رفيع 1سم.

2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

3 حبات بيض.

3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبدة.

كوب ونصف من السكر المطحون.

بعض حبات الكرز.

7 ملاعق من عصير الأناناس.

ربع كوب من الحليب.

فانيليا. خطوات تحضير كيك الأناناس أولا نقوم بفصل صفار البيض عن البياض، ونقوم بخفقه جيداً.

بعد ذلك نقوم بخفق الصفار فى بوله أخرى مع كوب واحد من السكر حتى يصبح هش القوام وأبيض اللون.

ثم يُخلط الدقيق من البيكنج بودر ويتم إضافته إلى خليط الصفار والسكر واللبن بشكل تدريجي ويتم خفقهم سوياً.

ثم نُضيف نصف كمية الزبد مع عصير الأناناس إلى خليط بياض البيض والفانيليا ويتم خفقهم أيضاً.

ثم يُضاف خليط الدقيق والصفار إلى خليط البياض ويتم مزجهم.

أحضري القالب المخصص لعمل الكيك ونضف به كمية السكر والزبدة المتبقية، ويتم وضعهم على نار هادئة حتى يصبح لدينا كراميل.

أبدئي فى إضافة شرائح الأناناس عليهم ثم إضافة العجين الخاص بالكيك.

يتم إدخال كيكة الأناناس فى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة.

عند نضج الكيك وتركه ليبرد يتم قلب الكيك ليظهر قطع الأناناس والكراميل ثم يُقدم مع بعض العصائر. خطوات تحضير كيك الأناناس الوسوم

طريقة عمل كيكة الأناناس المقلوبة، يُعد الكيك من ألذ أنواع المعجنات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، فهي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو المكونات، هذا إلى جانب أنه يمكن إعدادها بالكثير من الطرق المختلفة، وبعدة نكهات لذيذة، فيمكن عمل الكيكة بصوص الشيكولاته، ويمكن تحضيرها بالبرتقال أو الزبادي، ولكن من خلال هذا المقال سنتطرق لذكر طريقة عمل كيكة الأناناس المقلوبة بمذاق شهي ولذيذ وهشه القوام. طريقة عمل كيكة الأناناس المقلوبة طريقة عمل كيكة الأناناس المقلوبة المكونات: كمية من شرائح الأناناس الطازجة المقطعة بُسمك رفيع 1سم.

2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

3 حبات بيض.

3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبدة.

كوب ونصف من السكر المطحون.

بعض حبات الكرز.

7 ملاعق من عصير الأناناس.

ربع كوب من الحليب.

فانيليا. خطوات تحضير كيك الأناناس أولا نقوم بفصل صفار البيض عن البياض، ونقوم بخفقه جيداً.

بعد ذلك نقوم بخفق الصفار فى بوله أخرى مع كوب واحد من السكر حتى يصبح هش القوام وأبيض اللون.

ثم يُخلط الدقيق من البيكنج بودر ويتم إضافته إلى خليط الصفار والسكر واللبن بشكل تدريجي ويتم خفقهم سوياً.

ثم نُضيف نصف كمية الزبد مع عصير الأناناس إلى خليط بياض البيض والفانيليا ويتم خفقهم أيضاً.

ثم يُضاف خليط الدقيق والصفار إلى خليط البياض ويتم مزجهم.

أحضري القالب المخصص لعمل الكيك ونضف به كمية السكر والزبدة المتبقية، ويتم وضعهم على نار هادئة حتى يصبح لدينا كراميل.

أبدئي فى إضافة شرائح الأناناس عليهم ثم إضافة العجين الخاص بالكيك.

يتم إدخال كيكة الأناناس فى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة.

عند نضج الكيك وتركه ليبرد يتم قلب الكيك ليظهر قطع الأناناس والكراميل ثم يُقدم مع بعض العصائر. خطوات تحضير كيك الأناناس

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