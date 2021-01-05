طريقة عمل كيكة جوز الهند الهشة بالخطوات

طريقة عمل كيك جوز الهند، كثيرا ما نحتاج إلى إعداد بعض الحلويات الخفيفة ذات المذاق الحلو حتى تنال إعجاب الكبار والصغار وفي نفس الوقت لا تؤثر على صحتهم بالسلب، لذا نقدم لكم اليوم طريقة إعداد كيكة جوز الهند ذات المذاق الرائع والهشة للغاية، يمكن الاستعانة بها فى وجبات الإفطار بجانب بعض المشروبات الدافئة أو العصائر، أو تناولها كنوع من الحلوى بين الوجبات المختلفة.

طريقة عمل كيكة جوز الهند

المكونات:

كوبان ونصف من الدقيق المنخول.

كوب ونصف من السكر.

ثلاث بيضات.

ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

رشه صغيرة من الملح .

ثلاث أرباع كوب من الزبد في درجة حرارة الغرفة العادية.

ملعقتان من الفانيليا.

كوب من حليب جوز الهند.

كوب من جوز الهند المبشور.

طريقة تحضير كيك جوز الهند الشهي سهلة للغاية ولا تستغرق وقت طويل، كما يمكن للجميع إعدادها بدون أي عواقب، وإليكم الخطوات :