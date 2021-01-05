طريقة عمل كيكة جوز الهند الهشة بالخطوات

طريقة عمل كيك جوز الهند، كثيرا ما نحتاج إلى إعداد بعض الحلويات الخفيفة ذات المذاق الحلو حتى تنال إعجاب الكبار والصغار وفي نفس الوقت لا تؤثر على صحتهم بالسلب، لذا نقدم لكم اليوم طريقة إعداد كيكة جوز الهند ذات المذاق الرائع والهشة للغاية، يمكن الاستعانة بها فى وجبات الإفطار بجانب بعض المشروبات الدافئة أو العصائر، أو تناولها كنوع من الحلوى بين الوجبات المختلفة.طريقة عمل كيكة جوز الهند
المكونات:
- كوبان ونصف من الدقيق المنخول.
- كوب ونصف من السكر.
- ثلاث بيضات.
- ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.
- رشه صغيرة من الملح .
- ثلاث أرباع كوب من الزبد في درجة حرارة الغرفة العادية.
- ملعقتان من الفانيليا.
- كوب من حليب جوز الهند.
- كوب من جوز الهند المبشور.
طريقة تحضير كيك جوز الهند الشهي سهلة للغاية ولا تستغرق وقت طويل، كما يمكن للجميع إعدادها بدون أي عواقب، وإليكم الخطوات :
- خلط الدقيق مع البيكنج بودر مع جوز الهند والملح في إناء.
- خلط الزبدة مع السكر بواسطة المضرب الكهربي لنحصل على مزيج كريمي الملمس وهش.
- نضيف البيض واحدة بعد أخرى على الخليط الكريمي ثم الفانيليا مع استمرار الخفق.
- نضيف جزء من حليب جوز الهند بالتناوب مع جزء من الطحين حتى تمتزج كل المقادير.
- نضيف المزيج في صنية الكيك المدهونة بالزبدة ورشة من الدقيق ثم نضعه في الفرن الساخن حتى درجة حرارة 350، ثم نتركه لمدة 40 دقيقة.
- بعد التأكد من نضج الكيد وفصلها من جوانب الصينية وأخذ اللون الذهبي الجميل نخرجها من الفرن حتى تبرد ثم نقدمها ، كما يمكن تزيينها بجوز الهند. أو السكر البودر.
- كما يمكن إحداث فجوات صغيرة بها وحشوها بالشيكولاته أو الكريمة البيضاء.
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طريقة عمل كيك جوز الهند، كثيرا ما نحتاج إلى إعداد بعض الحلويات الخفيفة ذات المذاق الحلو حتى تنال إعجاب الكبار والصغار وفي نفس الوقت لا تؤثر على صحتهم بالسلب، لذا نقدم لكم اليوم طريقة إعداد كيكة جوز الهند ذات المذاق الرائع والهشة للغاية، يمكن الاستعانة بها فى وجبات الإفطار بجانب بعض المشروبات الدافئة أو العصائر، أو تناولها كنوع من الحلوى بين الوجبات المختلفة.طريقة عمل كيكة جوز الهند
المكونات:
- كوبان ونصف من الدقيق المنخول.
- كوب ونصف من السكر.
- ثلاث بيضات.
- ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.
- رشه صغيرة من الملح .
- ثلاث أرباع كوب من الزبد في درجة حرارة الغرفة العادية.
- ملعقتان من الفانيليا.
- كوب من حليب جوز الهند.
- كوب من جوز الهند المبشور.
طريقة تحضير كيك جوز الهند الشهي سهلة للغاية ولا تستغرق وقت طويل، كما يمكن للجميع إعدادها بدون أي عواقب، وإليكم الخطوات :
- خلط الدقيق مع البيكنج بودر مع جوز الهند والملح في إناء.
- خلط الزبدة مع السكر بواسطة المضرب الكهربي لنحصل على مزيج كريمي الملمس وهش.
- نضيف البيض واحدة بعد أخرى على الخليط الكريمي ثم الفانيليا مع استمرار الخفق.
- نضيف جزء من حليب جوز الهند بالتناوب مع جزء من الطحين حتى تمتزج كل المقادير.
- نضيف المزيج في صنية الكيك المدهونة بالزبدة ورشة من الدقيق ثم نضعه في الفرن الساخن حتى درجة حرارة 350، ثم نتركه لمدة 40 دقيقة.
- بعد التأكد من نضج الكيد وفصلها من جوانب الصينية وأخذ اللون الذهبي الجميل نخرجها من الفرن حتى تبرد ثم نقدمها ، كما يمكن تزيينها بجوز الهند. أو السكر البودر.
- كما يمكن إحداث فجوات صغيرة بها وحشوها بالشيكولاته أو الكريمة البيضاء.
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