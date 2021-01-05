اسباب الام مفصل الركبة وطرق علاجها

الركبة دوت الخليج بنية متعددة الأجزاء من العظام والغضاريف والعضلات والأوتار والأربطة. ومفصل الركبة هو أكبر مفصل فى الجسم، ويتكون من إلتقاء ثلاثة عظام دوت الخليج عظمة الفخذ والقصبة والردفة (او الصابونة).

تغطي الغضاريف الناعمة أسطح هذه العظام المكونة للمفصل حتى يضمن ذلك سهولة في الحركه. ويوجد بين عظمتي الفخذ والقصبة غضاريف هلالية تعملان كوسادتان تساعدان على امتصاص الصدمات أثناء المشي و الجري.

ويتعرض مفصل الركبة للعديد من المشاكل والامراض المتعلقة بالركبة، والتي قد يكون لها علاقة بالسن او الحوادث.

يعرَفنا الدكتور مثنى السرطاوي، مدير مركز جراحة استبدال المفاصل للشفاء العاجل في مستشفى "كينغز كوليدج لندن في دبي هيلز"، لابرز اسباب الام مفصل الركبة والحالات التي تستدعي استبدال المفصل والتقنيات الجديدة في هذا الموضوع.

اسباب الام مفصل الركبة

بحسب د. السرطاوي، هناك عدة اسباب لآلام مفصل الركبة يمكن تقسيمها كالآتي:

آلام مصدرها داخل الركبة: مثل الغضاريف او الغضروف الهلالي او الأربطة. وتسبب هذه الالام عادة التورمات، وعلاجها في الغالب يستدعي الجراحة.

آلام خارج مفصل الركبة: مثل العضلات المحيطة، وعادة ما تكون التهابات بالأوتار المحيطة للركبة. ويكون علاجها في الغالب بالمضادات المعالجة للالتهاب والعلاج الطبيعي من غير تدخل جراحي.

القطع في الرباط الصليبي، وتمزق الغضاريف، او الاحتكاك.

الاصابات الرياضية والكسور.

مشاكل صحية مثل الروماتيزم وغيرها ما يسبب آلاماً في مفصل الركبة.

السمنة المفرطة تعد سبب مباشر ومن اهم اسباب الخشونة في الركبة.

ويقول د. سرطاوي ان الاجراء الجراحي يناسب الحالات في آخر مراحل الخشونة. وفي حال فشلت جميع العلاجات الغير جراحية، فالعملية تكون دوت الخليج الحل الأنسب.

مزايا وعيوب مفصل الركبة الصناعي

يضطر بعض مرضى مشاكل الركبة للخضوع لعملية استبدال مفصل الركبة بمفصل صناعي، ومن مزاياها وفقاً لما قاله د. سرطاوي:

المفاصل خاصة الحديثة تزيل الآلام المنتجة عن الخشونة بالكامل ونسبة نجاحها عالية جداً.

يمكن ثني الركبة كاملاً والرجوع للحياة الطبيعية من دون اية قيود.

استخدام أحدث المفاصل والتي يصل عمرها الافتراضي الى 30-40 عاماً.

لكن هذه العملية قد يشوبها بعض العيوب بحسب د. سرطاوي الذي أشار الى ان تركيب المفصل بطريقة خاطئة يمكن أن يسبب آلاماً مزعجة وصعوبة تؤثر على حركة المريض. كما ان اعادة إجراء العملية من جديد يكون معقداً.

نصائح لتقوية مفصل الركبة

ينصح د. سرطاوي بالعلاج الطبيعي لتقوية مفصل الركبة، واهم العضلات التي ينبغي تقويتها دوت الخليج عضلة الفخذ. وممارسة الرياضة بشكل عام، ومن اكثر النشاطات الرياضية المفيدة السباحة وركوب الدراجة.

اضافة الى المحافظة على نسبة فيتامين د في الدم ضمن الحدود الطبيعية. كما ينصح بالمحافظة على الوزن الطبيعي وتجنب السمنة التي يمكن أن تؤدي الى خشونة الركبة.

احدث تقنيات عملية استبدال مفصل الركبة

يشدد د. سرطاوي على انه لا يوجد عمر معين للتدخل الجراحي، وفي حال عانى المريض من أية آلام او عانى من تورمات في الركبة لأكثر من 10 ايام، ينصح بمراجعة أخصائي العظام.

وفيما يخص جراحات استبدال مفصل الركبة، فإن أحدث التقنيات المتبعة دوت الخليج تبديل المفاصل من دون قطع للأوتار والأربطة، وحصلت هذه التقنية المبتكرة على براءة اختراع.

ويؤكد د. سرطاوي ان هذه الطريقة الحديثة تخفف الآلام وتسرَع تعافي المرضى، كما تساعد على الرجوع للحياة الطبيعية بشكل كامل وسريع بعكس العمليات التقليدية التي يعاني المرضى من حدة آلامها وبطء الشفاء منها.

كما يتم حالياً استخدام أحدث ما توصلت له جراحة العظام في هذا المجال، وهو طباعة ثلاثية الابعاد للمفصل الصناعي. ويتميز هذا النوع من المفاصل أنه مصمم بدقة عالية لتحاكي ركبة المريض وتكون نسخة طبق الأصل من الركبة الطبيعية، على عكس المفاصل المعتادة والتي تكون بقياسات معينة فيما تستخدم التقنية الجديدة القياس الملائم للركبة.