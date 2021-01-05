8 وجبات خفيفة صحية قبل النوم هتساعدك تنامي بشكل افضل

في بعض الاطعمة الجيدة في انتاج الهرمونات والمواد الكيميائية الطبيعية في جسمك اللي بتساعد على النوم بشكل افضل ، والاكلات دي مش بس مفيدة للجسم ، ولكن كمان هتخليكي تنامي نوم عميق ومريح ، والنهاردة هنتعرف مع بعض على 8 وجبات صحية هتساعدك على النوم.

وجبات صحية هتساعدك على النوم:

1- موز + زبدة اللوز:

الوجبة دي قبل النوم هي اختيار صحي ولذيذ ، الموز وزبدة اللوز فيهم نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي بيساعدوا على النوم ، بالاضافة ان يهم فوايد صحية ، الموز يعتبر مصدر كبير لفيتامين C الضروري لنمو الانسجة ، وزبدة اللوز بتحتوي على نسبة عالية من الدهون الاحادية غير المشبعة المعروفة بتخفيض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد ، وزبدة الجوز كمان بتساعد على تحسين صحة القلب.

2- زبادي + جرانولا:

الزبادي والجرانولا الاتنين مصادر غنية بالبروتين واللي ممكن تحسسك بالشبع لفترة اطول ، الوجبة دي بتساعد على تقليل الرغبة الشديدة في اكل الايس كريم او غيرها من الحلويات السكرية في وقت متأخر بالليل ، والافضل انك تستخدمي الزبادي اليوناني بدل الزبادي العادي لانه بيحتوي على حمض اميني هو التربتوفان ، وده بيزود من الميلاتونين والسيروتونين في اللي هيخليكي تنامي بشكل افضل ، الجرانولا كمان ليها فوايد صحية ليها قدرة على تحسين ضغط الدم, خفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة الامعاء.

3- الفشار:

الفشار من غير زبدة او اي دهون يعتبر وجبة خفيفة صحية تقدري تاكليها قبل النوم لو حسيتي بالجوع بدل ما تاكلي حاجات فيها دهون غير صحية ممكن تسبب زيادة الوزن ، لانه منخفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية ، بالاضافة ان الفشار بيسمح للجسم بافراز هرمون السيروتونين اللي هيساعدك على النوم.

4- البيض المسلوق:

يعتبر البيض المسلوق من افضل الوجبات الخفيفة الصحية اللي ممكن تاكليها قبل النوم ، البيض بيحتوي على البروتين اللي بيدي للجسم مستويات متوازنة من السكر في الدم ويخليكي نايمة طول الليل ، بياض البيض بيساعد على انتاج الميلاتونين وكمان الحمض الاميني التريبتوفان اللي هيساعدك على النوم بشكل افضل بالليل ، في كتير من الناس بيفكروا ان صفار البيض مضر بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ، ولكن في الحقيقة هو مش كده ، اللي مش بياكلوا صفار البيض بيخسروا كتير من العناصر الغذائية اللي موجودة فيه ، صفار البيض بيحتوي على لوتين وزياكسانثين اللي بيدعموا صحة العين والدماغ ، ولكن افتكري بس انك تاكلي صفار البيض باعتدال ، ولازم البيض يكون مسلوق كويس.

5- الارز الابيض:

الارز بيحتوي على مؤشر عالي من نسبة السكر في الدم وده هيساعدك على الشعور بالشبع وهيحسن نوعية النوم ، وبعد اكل الارز بيتم انتاج الانسولين اللي بدوره بيساعد على انتاج حمض التريبتوفان الاميني اللي بيساعد على النوم ، واثبت الدراسات ان الاشخاص اللي بياكلوا ارز ابيض ناموا بشكل افضل من الاشخاص اللي بياكلوا مكرونة او خبز ، ولكن مع ذلك ، ضروري اكل الارز بكميات معتدلة بسبب قلة الالياف فيه ومحتواه العالي من الكربوهيدرات.

6- الكيوي:

الكيوي يعتبر واحد من افضل الوجبات الخفيفة الصحية اللي ممكن تاكليها قبل النوم ، لانه بيساعد على انتاج هرمون السيروتونين اللي بيساعد على تنظيم دورة النوم ، بالاضافة انه بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات زي فيتامين C اللي بيساعد كمان على النوم ، الكيوي كمان ليه فوايد صحية تانية بيساعد على الهضم, خفض ضغط الدم, حماية الرؤية, وتقوية جهاز المناعة ، حتى انه بيساعد في علاج الربو ، يعتبر طعام رائع تاكلية مش بس قبل النوم ، ولكن في اي وقت من اليوم.

7- الشاي الاخضر مع العسل:

ده ميعتبرش وجبة خفيفة ، ولكن يستحق اضافتة للقايمة ، الشاي الاخضر بيحتوي على مركب الثيانين اللي بيساعد على تحسين النوم بشكل افضل من خلال تقليل التوتر ، ولكن اتأكدي انك تختاري شاي اخضر بيحتوي على نسبة منخفضة من الكافيين لانه الكافيين ممكن يخليكي متناميش ، العسل كمان مفيد جدا للنوم لانه بيغذي عقلك طول الليل ، وبيحتيو على مركب الميلاتونين ، وبيساعد على تحسين المناعة ، استخدمي العسل لتحلية الشاي الاخضر بدل السكر وشربه قبل النوم.

8- اللوز:

اللوز مصدر كبير للميلاتونين والمغنيسيوم ، اللي بيساعدوا على تحسين النوم ، وممكن انه يساعد كمان في تقليل مستويات التوتر عن طريق خفض هرمون الكورتيزول ، اللي هو هرمون التوتر ، اتأكدي بس انك تختاري اللوز اللي مافيهوش كتير من النكهات المضافة او الصوديوم ، ومن الفوايد التانية للوز ، خفض الكوليسترول السيء, ومساعدة الاكسجين والمواد الغذائية على التدفق بحرية في كل اجزاء الجسم ، وتحسين صحة القلب.

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