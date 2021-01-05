اعملي الكيكة الهشة جدا بدون بيض في 5 دقائق وقولي وداعا لزفارة البيض

طريقة عمل الكيكة بدون بيض، الكيك بدون بيض يعتبر من أسهل أنواع الكيك التي يفضله الكثير من الأشخاص، خاصة الأشخاص الذين لا يحبون نكهة البيض في الكيك، حيث أنه يتميز بطعمه الرائع ورائحته الشهية، ويمكن تحضيره بأكثر من نكهة داخل البيت، لذلك سوف نقدم إليكم وصفات كيك بدون بيض. طريقة عمل الكيكة بدون بيض بالفانيلا طريقة عمل الكيكة بدون بيض بالفانيلا المكونات كأس كبير من الماء.

كأس كبير من السكر.

150 جرام من الحليب المجفف.

كأس كبير من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الخل.

كأس إلا ربع زيت ذرة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة التحضير امزجي الحليب البودر مع الدقيق، والبيكنج باودر، والفانيلا جيدا. ضيفي زيت الذرة، والماء، والخل، والسكر إلى خليط الدقيق، ثم اخلطي جميع المكونات بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط الكيك في قالب مدهون بقليل من الزبدة، ثم ضعي القالب بالفرن لمدة 20 دقيقة على نار هادئة، حتى ينضج الكيك بدون بيض بالفانيلا تماما. ضعي الكيك جانبا حتى يهدأ قليلا، قومي بتقطيع الكيك حسب الرغبة قبل التقديم. طريقة عمل الكيكة بدون بيض مع البرتقال طريقة التحضيرطريقة عمل الكيكة بدون بيض مع البرتقال المكونات: كأس كبير من عصير البرتقال.

½ كأس كبير من الماء الفاتر.

150 جرام من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

4 ملاعق صغيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من الفانيلا.

½ كأس كبير من زيت الذرة.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

250 جرام من الدقيق.

ثلث ملعقة كبيرة من بشر البرتقال. طريقة التحضير امزجي البيكنج باودر مع مقدار الدقيق بعد نخله، والنشا جيدا في وعاء مناسب للخلط. اخلطي عصير البرتقال مع السكر، والماء، والفانيلا، والخل، وبشر البرتقال جيدا. ضيفي خليط البرتقال إلى خليط الدقيق، ثم اسكبي فوقهم باقي المكونات، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي الخليط في صينية مدهونة بقليل من الزبدة بشكل متساوي. ضعي الصينية في الفرن على نار هادئة، ثم اتركي الكيك لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الكيك جيدا. اتركي الكيك جانبا يهدأ قليلا. قومي بتقطيع الكيك بدون بيض بالبرتقال حسب الرغبة قبل التقديم. طريقة عمل كيك بدون بيض بالشوكولاتة طريقة التحضيرطريقة عمل كيك بدون بيض بالشوكولاتة المكونات كأس كبير من الحليب.

ربع كأس صغيرة من الكاكاو الخام.

كوب وربع كبير من السكر الناعم.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 كوب كبير من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف كأس كبير من زيت الذرة.

2 ملعقة صغيرة من الخل. الوسوم

طريقة عمل الكيكة بدون بيض، الكيك بدون بيض يعتبر من أسهل أنواع الكيك التي يفضله الكثير من الأشخاص، خاصة الأشخاص الذين لا يحبون نكهة البيض في الكيك، حيث أنه يتميز بطعمه الرائع ورائحته الشهية، ويمكن تحضيره بأكثر من نكهة داخل البيت، لذلك سوف نقدم إليكم وصفات كيك بدون بيض. طريقة عمل الكيكة بدون بيض بالفانيلا طريقة عمل الكيكة بدون بيض بالفانيلا المكونات كأس كبير من الماء.

كأس كبير من السكر.

150 جرام من الحليب المجفف.

كأس كبير من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الخل.

كأس إلا ربع زيت ذرة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة التحضير امزجي الحليب البودر مع الدقيق، والبيكنج باودر، والفانيلا جيدا. ضيفي زيت الذرة، والماء، والخل، والسكر إلى خليط الدقيق، ثم اخلطي جميع المكونات بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط الكيك في قالب مدهون بقليل من الزبدة، ثم ضعي القالب بالفرن لمدة 20 دقيقة على نار هادئة، حتى ينضج الكيك بدون بيض بالفانيلا تماما. ضعي الكيك جانبا حتى يهدأ قليلا، قومي بتقطيع الكيك حسب الرغبة قبل التقديم. طريقة عمل الكيكة بدون بيض مع البرتقال طريقة التحضيرطريقة عمل الكيكة بدون بيض مع البرتقال المكونات: كأس كبير من عصير البرتقال.

½ كأس كبير من الماء الفاتر.

150 جرام من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

4 ملاعق صغيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من الفانيلا.

½ كأس كبير من زيت الذرة.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

250 جرام من الدقيق.

ثلث ملعقة كبيرة من بشر البرتقال. طريقة التحضير امزجي البيكنج باودر مع مقدار الدقيق بعد نخله، والنشا جيدا في وعاء مناسب للخلط. اخلطي عصير البرتقال مع السكر، والماء، والفانيلا، والخل، وبشر البرتقال جيدا. ضيفي خليط البرتقال إلى خليط الدقيق، ثم اسكبي فوقهم باقي المكونات، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي الخليط في صينية مدهونة بقليل من الزبدة بشكل متساوي. ضعي الصينية في الفرن على نار هادئة، ثم اتركي الكيك لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الكيك جيدا. اتركي الكيك جانبا يهدأ قليلا. قومي بتقطيع الكيك بدون بيض بالبرتقال حسب الرغبة قبل التقديم. طريقة عمل كيك بدون بيض بالشوكولاتة طريقة التحضيرطريقة عمل كيك بدون بيض بالشوكولاتة المكونات كأس كبير من الحليب.

ربع كأس صغيرة من الكاكاو الخام.

كوب وربع كبير من السكر الناعم.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 كوب كبير من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف كأس كبير من زيت الذرة.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

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