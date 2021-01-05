بدون لبن وبدون بيض تقدري تعملي أحلى كيكة إسفنجية تفرحي بيها عائلتك

تعتبر الكيكة واحدة من الحلويات الشهيرة بل هى أشهرهم لأنها تعد البنية الأساسية لعمل الكثير من الحلويات التي نحبها جميعاً كباراً وصغار.

فالكيكة هى أساس عمل جميع أنواع التورتات والحلويات، والجاتوهات، فهناك أنواع كثيرة للكيكة مثل كيكة الشيكولاتة، وكيكة الفانيليا، وهناك أيضاً التيجر كيك وهي خليط بين كيكة الفانيليا وكيكة الشيكولاتة، وهناك أيضاً كيكة الجيلي وهي نوع من أنواع الكيكة التي تقدم باردة والفواكه، وهناك ما يطلق عليها كيكة قدرة قادر، وهي عبارة عن كيكة تصنع باستخدام الكريم كراميل، وهناك العديد من أنواع الكيكات الأخرى كالكيكة الاسفنجية موضوع مقالنا اليوم.

تعالوا معاً نتعرف في هذا المقال على أفضل وأسرع وأسهل الطرق بل وأقلهم تكلفة لعمل الكيكة الاسفنجية فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر. ثلاثة ملاعق كبيرة من مسحوق النشا. كوب ونصف الكوب من الماء الدافئ. كوب ونصف الكوب من السكر الناعم. مغلف بيكنج باودر. مغلف محسن كيك. نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم. ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. كوب إلا ربع الكوب من الزيت النباتي. علبة زبادي بلدي صغيرة الحجم.

مكونات الكيكة الإسفنجية بدون بيضطريقة تحضير الكيكة الإسفنجية بدون بيض وبدون لبن

نحضر وعاء عميق يسمح بالعجن داخله، ثم نقوم بنخل الدقيق الأبيض، وينخل معه الملح، والبيكنج باودر ومحسن الكيك، ويقلب الخليط جيداً، ويضاف للخليط ثلاثة ملاعق كبيرة من مسحوق النشا المصنوعة من الذرة، ويقلب الخليط جيداً حتى تتجانس جميع المكونات الجافة معاً.

في الخلاط الكهربائي يخفق كلاً من السكر والزيت والفانيليا، والخل الأبيض، وتخفق المكونات حتى يذوب السكر تماماً، ويصبح الخليط كريمي ثقيل، ويضاف الماء المغلي، والزبادي للخليط، ويستمر الخفق على سرعة متوسطة لمدة سبعة دقائق.

يضاف الخليط السائل للخليط الصلب ويقلب في إتجاه واحد بهدوء تام حتى يختفي الدقيق تماماً.