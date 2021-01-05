أكلات لرفع المناعة لحماية الجسم من خطر الإصابة من فيروس كورونا

في ظل الظروف الحالية وع انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة عدد الحالات المصابة نحتاج إلى تناول أكلات لرفع المناعة وتقويتها حتى نستطيع تجنب الإصابة بالمرض أو التقاط العدوي والشفاء منها بسرعة في حالة الإصابة دون أى ضرر، لذلك جمعنا لكم في هذا المقال عدة أكلات طبيعية تعمل على تدعيم المناعة وتحسينها بشكل طبيعي دون اللجوء إلى الأدوية الكميائية فتابعونا لتعرفوا هذه الأكلات.

الحمضيات:

أكلات لرفع المناعة أكلات طبيعية لتقوية المناعة:

تتمثل في الفواكة مثل البرتقال واليوسفي والليمون والجريب فروت أيضاً وهي من أكثر المواد المشهورة باحتوائها عل مخزون كبير من فيتامين سي الذي يعمل على زيادة عدد الخلايا المناعية وتحفيز الجسم على إنتاجها بشكل أكبر.

الجنزبيل:

يعد الجنزبيل من أفضل المواد التي تستخدم لتخفيف أعراض المرض فهو يعمل على تقليل التهابات الجسم كما يعالج مشاكل الجهاز الهضمي واضطرابات المعدة ويقلل الشعور بالغثيان كما أنه يعمل كمسكن طبيعي للآلام التي تصاحب الإصابة بالعدوى.

الفلفل:

يحتوي الفلفل الأخضر والألوان وجميع أنواع الفلفل الأخرى على نسبة عالية من فيتامين سي مما يساعد على رفع وتعزيز مناعة الجسم كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين المفيدة لصحة الشعر والبشرة.

الثوم:

من المعروف أن تناول الثوم خاصة على الريق يساعد على رفع مناعة الجسم ويجعلها أقل عرضة للإصابة بالعدوى وذلك لأن الثوم يحتوي على نسبة عالية من مادة الإليسين المعززة للمناعة كما أنه مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية ويمنع تصلب الشرايين.

السبانخ:

أكلات شعبية للوقاية من العدوى:

تعد أكلة السبانخ من الوصفات التقليدية القديمة والمعروفة بأن لها قيمة غذائية عالية فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تكافح تلف الخلايا وتساعد على تعزيز مناعة الجسم ومقاومة العدوى.

يحتوي السبانخ أيضاً على فيتامين E الذي يساعد على تعزيز المناعة بالإضافة إلى نسبة عالية من الحديد التي تدعم الجسم وتقويه لتخطي العدوى والشفاء بنجاح.

الفول والعدس:

ينتمي كلاً من الفول والعدس إلى عائلة الحبوب أو البقوليات والتي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والحديد أيضاً بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المكملات الغذائية التي يحتاجها الجسم ليصبح أقوى وقادر على التصدي لجميع أنواع العدوى وأهمها عدوى الجهاز التنفسي.

الزبادي:

جميع منتجات الألبان تعد من المواد المعززة للمناعة حيث تحتوي على نسبة عالية من فيتامين د والذي يعمل جنباً إلى جنب مع فيتامين سي على تعزيز مناعة الجسم وحمايته من العدوى البكتيرية والفيروسية.