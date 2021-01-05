بطاطس ودجز بالفرن تعرفي على طريقة التحضير بالمكونات والخطوات

بطاطس ودجز بالفرن من أطيب أطباق البطاطس اللذيذة التي يعشقها الجميع حيث يتم تحضيرها وطهيها في الفرن لتعطي طعم لذيذ يمكنك تناولها وهي ساخنة مع الخبز الساخن في وجبة الغداء أو العشاء، لذلك تعرفي على المكونات وخطوات التحضير لها.

أولاً المكونات

بهذه المكونات البسيطة والمتوفرة في منزلكم يمكنكم تحضير طبق بطاطس ويدجز بالفرن وهي كما يلي:

البطاطس: خمس حبات بطاطس مقطعة في شكل أصابع.

خمسة اكواب من الماء لسلق البطاطس

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية

ثانياً خطوات تحضير بطاطس ودجز بالفرن:

بعد ذلك يتم تحضير بطاطس ويدجز بالفرن باتباع الخطوات التالية: