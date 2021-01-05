بطاطس ودجز بالفرن تعرفي على طريقة التحضير بالمكونات والخطوات

بطاطس ودجز بالفرن من أطيب أطباق البطاطس اللذيذة التي يعشقها الجميع حيث يتم تحضيرها وطهيها في الفرن لتعطي طعم لذيذ يمكنك تناولها وهي ساخنة مع الخبز الساخن في وجبة الغداء أو العشاء، لذلك تعرفي على المكونات وخطوات التحضير لها.أولاً المكونات
بهذه المكونات البسيطة والمتوفرة في منزلكم يمكنكم تحضير طبق بطاطس ويدجز بالفرن وهي كما يلي:
- البطاطس: خمس حبات بطاطس مقطعة في شكل أصابع.
- خمسة اكواب من الماء لسلق البطاطس
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي
- ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية
بعد ذلك يتم تحضير بطاطس ويدجز بالفرن باتباع الخطوات التالية:
- نقوم بتقطيع حبات البطاطس في صورة أصابع بالطول ليتم تتبيلها وضعها في الفرن.
- نقوم بتسخين ماء السلق ونضيف بها أصابع البطاطس المقطعة ونتركه لمدة 7 دقائق حتى تستوي.
- نقوم بإخراج البطاطس من ماء السلق ونضعها في طبق الخلط ونقوم بهرس البطاطس.
- نضيف بودرة الثوم والملح والفلفل الأسود والتواصل الإيطالية والزيت النباتي ونحركه في البطاطس حتى تختلط معا ً.
- نرش الصينية بالزيت ونقوم بترتيب أصابع البطاطس الكتيبة بعد تشكيلها بحيث تكون متباعدة عن بعضها البعض.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة وبعد ذلك نضيفه في الفرن لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك نراقب البطاطس بين الحين والآخر وذلك لنتأكد من أنها تم سواها.
- في النهاية يتم تقديم بطاطس ويدجز وهي ساخنة ليتم تناولها.
- يتم تقديم البطاطس مع الخبز الساخن ليتم تناوله ويمكن إضافة الكاتشب عليها ليتم تناولها معها فهي محببة لدى بعض الأشخاص.
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بطاطس ودجز بالفرن من أطيب أطباق البطاطس اللذيذة التي يعشقها الجميع حيث يتم تحضيرها وطهيها في الفرن لتعطي طعم لذيذ يمكنك تناولها وهي ساخنة مع الخبز الساخن في وجبة الغداء أو العشاء، لذلك تعرفي على المكونات وخطوات التحضير لها.أولاً المكونات
بهذه المكونات البسيطة والمتوفرة في منزلكم يمكنكم تحضير طبق بطاطس ويدجز بالفرن وهي كما يلي:
- البطاطس: خمس حبات بطاطس مقطعة في شكل أصابع.
- خمسة اكواب من الماء لسلق البطاطس
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي
- ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية
بعد ذلك يتم تحضير بطاطس ويدجز بالفرن باتباع الخطوات التالية:
- نقوم بتقطيع حبات البطاطس في صورة أصابع بالطول ليتم تتبيلها وضعها في الفرن.
- نقوم بتسخين ماء السلق ونضيف بها أصابع البطاطس المقطعة ونتركه لمدة 7 دقائق حتى تستوي.
- نقوم بإخراج البطاطس من ماء السلق ونضعها في طبق الخلط ونقوم بهرس البطاطس.
- نضيف بودرة الثوم والملح والفلفل الأسود والتواصل الإيطالية والزيت النباتي ونحركه في البطاطس حتى تختلط معا ً.
- نرش الصينية بالزيت ونقوم بترتيب أصابع البطاطس الكتيبة بعد تشكيلها بحيث تكون متباعدة عن بعضها البعض.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة وبعد ذلك نضيفه في الفرن لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك نراقب البطاطس بين الحين والآخر وذلك لنتأكد من أنها تم سواها.
- في النهاية يتم تقديم بطاطس ويدجز وهي ساخنة ليتم تناولها.
- يتم تقديم البطاطس مع الخبز الساخن ليتم تناوله ويمكن إضافة الكاتشب عليها ليتم تناولها معها فهي محببة لدى بعض الأشخاص.
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