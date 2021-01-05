تورتة البرتقال الكيكة الأسفنجية الألذ طعماً لأفضل المناسبات والعزائم

تعد تورتة البرتقال من ألذ أنواع التورتات على الإطلاق وعلى الرغم من أنها بسيطة وسهلة الصنع إلا أنها لذيذة للغاية ورائحتها فاتحة للشهية وتجذب انتباه الجميع، يمكن تحضير تلك التورتة بكل سهولة وتقديمها في العزائم والمناسبات السعيدة أو يمكنك تحضيرها في وقت قياسي في حالة جاء أليك زضيوف بشكل مفاجئ فتابعينا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين تلك الكيكة الشهية بطريقة صحيحة. تورتة البرتقال المقادير اللازمة لتحضير الكيك: تورتة البرتقال المقادير اللازمة لتحضير الكيك: تحتاجين إلى: بيضة واحدة كبيرة في الحجم.

كوب من الزبدة أو سمن بدرحة حرارة الغرفة.

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات.

رشة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

كوبان من السكر الابيض الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من عصير البرتقال.

بشر برتقالة واحدة كبيرة. خطوات تحضير تورتة البرتقال: ضعي الزبدة أو السمنة في وعاء مناسب الحجم وعميق. أضيفي السكر إلى الزبدة واستخدمي المضرب الكهربائي لخلط المكونات معاً. استري في الخلط إلى أن يذوب السكر ويتشكل لديك قوام كريمي. قومي بإضافة البيضة ثم الفانيليا واخفقي المكونات معاً جيداً. في وعاء آخر عميق انخلي الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي الملح والبيكينج بودر إلى الدقيق وقلبي. أضيفي بشر البرتقال أيضاً وقلبي جيداً. قومي بإضافة الدقيق إلى خليط البيض والزبدة بشكل تدرجي. قلبي مع إضافة الدقيق بالتدريج بالمضرب الكهربائي. أضيفي عصير البرتقال بشكل تدريجي وع الخلط المستمر في اتجاه واحد حتى تكون العجينة متجانسة. قومي بإشعال نار الفرن على درجة حرارة متوطة حتى يكون ساخن تماماً عند الخبز. أحضري قالب الكيك وقومي بدهنه من الداخل بالزبدة أو السمن. لا تنسي دهن الجدران حتى لا تلتصق تورتة البرتقال في القالب أثناء الخبز. قومي بتغطية كلاً من قاع وجوانب القالب بشرائح من البرتقال الطازجة. قومي بوضع خليط التورتة في القالب مع مساواة السطح جيداً. أدخلي القلب الفرن الساخن واتركيها حتى تنضج تماماً. تحققي من نضوج الكيك من خلال غرز خلة أسنان خشبية بها أو سكين رفيع. أخرجي القالب من الفرن واتركيها لمدة دقيقة لتبرد ثم اقلبيها لتخرج التورتة بشرائح البرتقال. يمكنك تقديم التورتة بهذا الشكل أو تقطيعها إلى قطع وتركها تبرد ثم تقدميها. خطوات تحضير تورتة البرتقال:

تعد تورتة البرتقال من ألذ أنواع التورتات على الإطلاق وعلى الرغم من أنها بسيطة وسهلة الصنع إلا أنها لذيذة للغاية ورائحتها فاتحة للشهية وتجذب انتباه الجميع، يمكن تحضير تلك التورتة بكل سهولة وتقديمها في العزائم والمناسبات السعيدة أو يمكنك تحضيرها في وقت قياسي في حالة جاء أليك زضيوف بشكل مفاجئ فتابعينا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين تلك الكيكة الشهية بطريقة صحيحة. تورتة البرتقال المقادير اللازمة لتحضير الكيك: تورتة البرتقال المقادير اللازمة لتحضير الكيك: تحتاجين إلى: بيضة واحدة كبيرة في الحجم.

كوب من الزبدة أو سمن بدرحة حرارة الغرفة.

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات.

رشة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

كوبان من السكر الابيض الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من عصير البرتقال.

بشر برتقالة واحدة كبيرة. خطوات تحضير تورتة البرتقال: ضعي الزبدة أو السمنة في وعاء مناسب الحجم وعميق. أضيفي السكر إلى الزبدة واستخدمي المضرب الكهربائي لخلط المكونات معاً. استري في الخلط إلى أن يذوب السكر ويتشكل لديك قوام كريمي. قومي بإضافة البيضة ثم الفانيليا واخفقي المكونات معاً جيداً. في وعاء آخر عميق انخلي الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي الملح والبيكينج بودر إلى الدقيق وقلبي. أضيفي بشر البرتقال أيضاً وقلبي جيداً. قومي بإضافة الدقيق إلى خليط البيض والزبدة بشكل تدرجي. قلبي مع إضافة الدقيق بالتدريج بالمضرب الكهربائي. أضيفي عصير البرتقال بشكل تدريجي وع الخلط المستمر في اتجاه واحد حتى تكون العجينة متجانسة. قومي بإشعال نار الفرن على درجة حرارة متوطة حتى يكون ساخن تماماً عند الخبز. أحضري قالب الكيك وقومي بدهنه من الداخل بالزبدة أو السمن. لا تنسي دهن الجدران حتى لا تلتصق تورتة البرتقال في القالب أثناء الخبز. قومي بتغطية كلاً من قاع وجوانب القالب بشرائح من البرتقال الطازجة. قومي بوضع خليط التورتة في القالب مع مساواة السطح جيداً. أدخلي القلب الفرن الساخن واتركيها حتى تنضج تماماً. تحققي من نضوج الكيك من خلال غرز خلة أسنان خشبية بها أو سكين رفيع. أخرجي القالب من الفرن واتركيها لمدة دقيقة لتبرد ثم اقلبيها لتخرج التورتة بشرائح البرتقال. يمكنك تقديم التورتة بهذا الشكل أو تقطيعها إلى قطع وتركها تبرد ثم تقدميها. خطوات تحضير تورتة البرتقال:

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