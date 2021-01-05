وصفه سهله ومضمونة لتخسيس البطن والأرداف بدون رجيم في أسبوع واحد فقط

وصفة لتخسيس البطن والأرداف، كلنا نعلم أن تراكم الدهون حول منطقتين البطن والأرداف من أكثر المشكلات الذي تزعج كل من الرجال والسيدات، وتتمنون أن تتخلصوا منهما في اسرع وقت لكى تحصلوا علي جسم متناسق وجذاب وخالي من تكتلات الدهون المزعجة، لذلك سوف نقدم لكم وصفات يمكنك الاعتماد عليها وستحصلين علي نتائج مرضية في خلال أسبوع واحد فقط، وأيضا سوف تعرفون على أسباب الترهلات وبعض النصائح لتجنبها.

وصفة لتخسيس البطن والأرداف

تعرف أيضا علي طريقة عمل خبز الشوفان للرجيم، وأليكم بعض الوصفات المجربة شخصيا للتخلص من الدهون بالجسم بشكل كلي، وخصوصا منطقتين البطن والأرداف، وصفة الشاي الأخضر وقشر الرمان واليكم المكونات:

2 ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

7 ورقات من النعناع الطازج.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة كبيرة من قشر الرمان المطحون.

لتر من الماء المغلي.

طريقة التحضير:

أولا ضع جميع المكونات في أبريق الشاي لمدة 10 دقائق.

ثم صفي الخليط في زجاجة واتركيه حتى يبرد ثم ضعيه في الثلاجة.

قوم بتناول ثلاث مرات يوميا خصوصا كوب صباحا عند الاستيقاظ، لمدة أسبوع.

يساعد علي خسارة الوزن من 6 إلي 8 كيلو جرام في الشهر

وصفة الزنجبيل والنعناع

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

8 أوراق من النعناع الطازج.

نصف ليمونه.

طريقة التحضير:

نضع كل من الزنجبيل والنعناع وعصير الليمون في زجاجة.

ثم نقوم بصب عليهم الماء المغلي ونتركهم لمدة ساعه حتى تبرد.

نقوم بشرب ثلاثة أكواب يوميا لأن ذلك يساعد على خسارة الوزن اسرع.

من أسباب الترهلات البطن والأرداف هو عدم ممارسة الرياضة بانتظام.

والعادات الغذائية الخاطئة مثل تناول اطعمه غير صحية و تناول الطعام في وقت متأخر من اليل.

ومن الممكن أن تكون بسبب أمراض مرضية أو جينية.

لكى تتخلصوا من الدهون يجب عدم تناول الأطعمة الذي بها سكر ودهون مشبعة والنكهات الصناعية والأطعمة المصنعة وغيرها، لأنها تعطل عمل أعضاء الجسم وتقلل من كفاءتها.

عدم تناول الأغدية الدهون الأحادية الغير مشبعه مثل، المكسرات والافوكادو، وزيت الزيتون والبذور وجوز الهند وغيرها.

تعديل النظام الغذائي اتباع نظام صحي مع أضافه بعض الأعشاب النباتية التي تساعد على حرق الدهون مع استخدام بعض التمارين الرياضية.

أسباب ترهلات البطن والأردافنصائح لتخسيس البطن والأرداف