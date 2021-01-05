ضعيها على فروة الشعر 30 دقيقة لفرد الشعر الخشن والمجعد لشعر ناعم كالحرير

هناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي يودون فرد شعرها للتخلص من التشابك الذي يعاني منه العديد، ويمكن التخلص من داك والحصول علي شعر مفرود وناعم من خلال العديد من المكونات الطبيعية والتي يوجد غالبها في العديد من مطابخنا، وتطبيقها على الشعر لا يستغرق وقت أبدًا، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا ثلاث طرق يمكن من خلالها فرده.

فرد الشعر بخل التفاح

لخل التفاح دور كبير في فرد الشعر حيث انه يجعل الشعر ناعم، وينشط الدورة الدورة في فروة الرأس.

المكونات:-

ثلاث ملاعق كبار الحجم من خل التفاح.

ربع لتر من الماء.

طريقة التحضير:-

خلط خل التفاح مع الماء، كما يمكن إضافة إليهم بضع قطرات من زيت الزيتون، ومن ثم تطبيقه على الشعر بعد شطفه جيدًا بالماء الدافئ والشامبو.

ترك الخليط علي الشعر لمدة لا تقل عن خمس وأربعون دقيقة لكي يجف مع الهواء.

تكرار تلك الخلطة مرتين اسبوعيا.

فرد الشعر بالخميرة

المكونات:-

نصف كيس من خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من زيت الصبار.

طريقة التحضير:-

نمزج الخميرة مع زيت الصبار، ومن ثم نقوم بتدفئة على نار هادئة.

نترك الخليط جانبًا، ونقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء، ومن ثم وضع الخليط عليه.

ارتداء ماسك الشعر بعد ذلك وتركه، عليه حوالي ساعتين.

بعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

تكرار تلك الوصفة يوم بعد يوم للوصول إلي النتيجة المرجو بها خلال فترة وجيزة.

فرد الشعر بالزبادي

يمكننا تحضير ماسك الزبادي وحده بدون أي إضافات ومن الممكن أن نقوم بإضافة بعض الأشياء من أجل الحصول على النتائج السريعة، فمثلاً يمكن عمل ماسك الزبادي مع الكاكاو والعسل كالتالي:-

المكونات:-

خمسة معالق من لبن الزبادي.

ملعقة من الكاكاو.

معلقة من العسل.

طريقة التحضير:-