بيدوب دوب احلى طريقة عمل بسكويت بالعجوة الاصلي بسكوت التمر هش ولذيذ زي الجاهز

بسكوت التمر أو العجوة أو ما يسمى أيضاً ببسكوت البلح هو أشهي أنواع البسكوت الذي يتم تحضيرة بكل سهولة، بالإضافة إلى أن بسكوت العجوة له فوائد عديدة في بناء جسم الطفل، كما يمكنك استبداله بدلاً من الحلوى الضارة فهو صحي ومفيد، كما يمكنك تحضيرة في البيت بطريقة صحية وسريعة وأفضل من شراءه من الخارج، فسوف تعرض في هذا المقال طريقة عمل بسكويت العجوه، وبعض النصائح الهامه لنجاحه. طريقة عمل بسكويت بالعجوة طريقة عمل بسكويت بالعجوة بمكونات سهلة وبسيطة قومي بتحضير وصفة البسكوت بالعجوة اللذيذ بالخطوات التالية:- مكونات البسكوت: ربع كيلو من الدقيق الأبيض.

معلقة صغيرة من النشا.

معلقة كبيرة لبن بودرة.

ربع معلقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف كوب سكر بودرة.

ربع كوب من الزيت.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب حليب.

رشة فانيليا. مكونات حشو بسكويت بالعجوة ربع كوب من العجوة.

ربع معلقة قرفة

زبدة بدرجة حرارة الغرفة. مكونات حشو بسكويت بالعجوة طريقة التحضير: نضع المكونات السائله في الخلاط ويخلط جيداً حتى يمتزج الخليط جيداً.

نحضر طبق عميق ونضع المواد الجافة به ونخلطهم جيداً، ومن ثم نضع الخليط الموجود بالخلاط فوق المكونات الجافة ونخلطهم جيداً، نضيف اللبن السائل حتى نحصل على عجينة متماسكة وتترك في مكان بارد وجاف لمدة ساعة.

لتحضير الحشوة نضع العجوة فوق الزبدة ونقوم بتقلبيها جيداً حتى تمتزج.

بعد أن تترك العجينة نقوم بفردها بسمك 1 سم ونضع فوقها الحشو ومن ثم تقطع على حسب الرغبة.

يرص في الصينية ويدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة لمدة ربع ساعة حتى يتغير لونه للذهبي.

يخرج ويقدم مع أكواب اللبن الدافئ. نصائح لنجاح بسكوت بالعجوة في المنزل يمكنك إستخدام العجوه أو البلح أو أي مكون تريديه.

يجب أن تكون جميع المقادير مظبوطه لنجاح البسكوت.

يجب أن تكون كل مكونات السائلة بدرجة حرارة الغرفة.

يجب إستخدام الدقيق الأبيض الخاص بالمعجنات.

يجب أن تترك العجينة لترتاح قبل دخولها الفرن.

يجب تسخين الفرن قبل دخول العجين الفرن بعشر دقائق.

حفظ البسكوت في حافظة طعام لمدة أسبوعين يفضل استخدامة أول بأول. نصائح لنجاح بسكوت بالعجوة في المنزل الوسوم

بسكوت التمر أو العجوة أو ما يسمى أيضاً ببسكوت البلح هو أشهي أنواع البسكوت الذي يتم تحضيرة بكل سهولة، بالإضافة إلى أن بسكوت العجوة له فوائد عديدة في بناء جسم الطفل، كما يمكنك استبداله بدلاً من الحلوى الضارة فهو صحي ومفيد، كما يمكنك تحضيرة في البيت بطريقة صحية وسريعة وأفضل من شراءه من الخارج، فسوف تعرض في هذا المقال طريقة عمل بسكويت العجوه، وبعض النصائح الهامه لنجاحه. طريقة عمل بسكويت بالعجوة طريقة عمل بسكويت بالعجوة بمكونات سهلة وبسيطة قومي بتحضير وصفة البسكوت بالعجوة اللذيذ بالخطوات التالية:- مكونات البسكوت: ربع كيلو من الدقيق الأبيض.

معلقة صغيرة من النشا.

معلقة كبيرة لبن بودرة.

ربع معلقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف كوب سكر بودرة.

ربع كوب من الزيت.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب حليب.

رشة فانيليا. مكونات حشو بسكويت بالعجوة ربع كوب من العجوة.

ربع معلقة قرفة

زبدة بدرجة حرارة الغرفة. مكونات حشو بسكويت بالعجوة طريقة التحضير: نضع المكونات السائله في الخلاط ويخلط جيداً حتى يمتزج الخليط جيداً.

نحضر طبق عميق ونضع المواد الجافة به ونخلطهم جيداً، ومن ثم نضع الخليط الموجود بالخلاط فوق المكونات الجافة ونخلطهم جيداً، نضيف اللبن السائل حتى نحصل على عجينة متماسكة وتترك في مكان بارد وجاف لمدة ساعة.

لتحضير الحشوة نضع العجوة فوق الزبدة ونقوم بتقلبيها جيداً حتى تمتزج.

بعد أن تترك العجينة نقوم بفردها بسمك 1 سم ونضع فوقها الحشو ومن ثم تقطع على حسب الرغبة.

يرص في الصينية ويدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة لمدة ربع ساعة حتى يتغير لونه للذهبي.

يخرج ويقدم مع أكواب اللبن الدافئ. نصائح لنجاح بسكوت بالعجوة في المنزل يمكنك إستخدام العجوه أو البلح أو أي مكون تريديه.

يجب أن تكون جميع المقادير مظبوطه لنجاح البسكوت.

يجب أن تكون كل مكونات السائلة بدرجة حرارة الغرفة.

يجب إستخدام الدقيق الأبيض الخاص بالمعجنات.

يجب أن تترك العجينة لترتاح قبل دخولها الفرن.

يجب تسخين الفرن قبل دخول العجين الفرن بعشر دقائق.

حفظ البسكوت في حافظة طعام لمدة أسبوعين يفضل استخدامة أول بأول. نصائح لنجاح بسكوت بالعجوة في المنزل

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