طريقة تحضير حلي التراميسو الإيطالية لعشاق النسكافية والكريمة

تعد حلي التراميسو الإيطالية من اشهر واشيك الحلويات الغربية ذات شهرة واسعة والمفضلة لدى الكثير لعشاق النسكافية والكريمة معنى كلمة التراميسو بالايطالي ارفع معنوياتي حيث تبعث الشعور بالراحة والسعادة عند مشاهدتها أو تناولها. كما تقدم في الحفلات وأعياد الميلاد ومناسبات الخطوبة وتقدم أيضا في المقاهي حيث ذكر خبراء التغذية أن الشيكولاته المعدة منها حلوى الترامسيو الإيطالية افضل علاج للاكتئاب هذه الحلوى غنية جدا بكمية وفيرة من الكريمة والشيكولاته والبسكويت حقا أنها وجبة دسمة سوف نقدمها لكم عبر هذا المقال بالخطوات السهلة والبسيطة على كل ست بيت.

طريقة تحضير حلي التيراميسو ومكوناتها

المكونات:

50 حبة بسكويت أصابع طويلة.

2 ظرف كريمة.

2 كوب حليب.

2 علبة قشطه.

نصف كوب حليب مكثف.

ست ملاعق كبيرة نسكافية.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

نصف كوب ماء.

6 ملاعق صغيره نسكافيه للتزيين.

خطوات تحضير التراميسو

احضري وعاء كبير ثم ضعي فيه الحليب وظرف الكريمة مع الخط الجيد الى أن تتشكل الكريمة جيدا.

ثم تضاف القشطه الى خليط الكريمة والحليب مع التقليب الجيد.

ثم يضاف الحليب المكثف الى الخليط السابق مع الاستمرار في الخفق.

في وعاء صغير اخر نضع كل من الماء البارد والنسكافية والكاكاو تخلط المكونات جيدا حتى يذوب النسكافية.

تغمس أصابع البسكويت الطويلة بخليط الكاكاو والنسكافيه والماء فقط عند وضعها ترفع بسرعة حتى لا يذوب البسكويت ويتفتت.

احضري قالب بايركس ثم نرص فيه أصابع البسكويت المغمس في الخليط السابق.

ثم نضع طبقة وفيرة من الكريمة فوق أصابع البسكويت مع فردها وتسويتها جيدا.

نضع طبقة اخرى من أصابع البسكويت المغمس فيه خليط الكاكاو والنسكافيه السابق.

ثم نضع مرة اخرى طبقة وفيرة من الكريمة على سطح البسكويت.

وهكذا حتى تنتهي من باقي كمية أصابع البسكويت والكريمة وخليط الكاكاو والنسكافية بالماء البارد.

قومي برش طبقه من النسكافيه أو الكاكاو حسب الرغبة عن طريق مصفاه ونضع قالب حلوه الترامسيو في الثلاجة لمده ساعتين تقريبا ثم يقدم في طبق التقديم المناسب وهو بارد مع كوب النسكافيه أو فنجان القهوة وبالهناء والشفاء.

#ملحوظة:- بالنسبة للمبتدئين في عمل الحلويات يمكن البدء بعمل نصف مكونات حلوى التراميسو الإيطالية.

الى هنا وصلنا إلي نهاية مقالنا هذا عبر موقع ثقفني في تقديم وصفتنا اليوم والمدرجة تحت عنوان طريقة تحضير حلي التراميسو الإيطالية لعشاق النسكافية والكريمة.