احلي طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على اصوله طري ومورق زي المخابز

يعد الفطير المشلتت أشهر أنواع الفطائر التي يتم تحضيرها في البيت وخصوصاً البيت المصري، ويعود أصل الفطير المشلتت إلى القدماء المصريين حيث كانوا يطلقون عليه اسم الفطير الملتوت ويرجع ذلك الإسم إلى أن الفطير أثناء تحضيرة يتم تطبيقة أكثر من طبقة، ومن الجدير بالذكر أن الفطير المشلتت يتم تحضيره إحتفالاّ بالأعياد والمناسبات الخاصة بالمصريين خاصةً أعياد شم النسيم وغيرها. طريقة تحضير الفطير المشلتت طريقة تحضير الفطير المشلتت إليكي سيدتي أسهل طريقة لتحضير الفطير المشلتت في المنزل بتكات بسيطة وسهلة لكي تحصلي أطعم وألذ فطير مشلتت بيتى. مكونات الفطير المشلتت:- نصف كيلو من الدقيق الأبيض الخاص بالمعجنات.

معلقة صغيرة ملح.

كوب إلا ربع سمن بلدي أو زبدة.

ماء فاتر للعجن.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب زيت نباتي. خطوات عمل الفطير المشلتت نحضر طبق عميق ونضع الدقيق والملح والسكر ونخلطهم جيداً.

نضيف الماء الماء الفاتر حتى نحصل على عجينة متماسكة ومن ثم نتركها لترتاح مدة عشر دقائق.

يتم تقسيم العجين إلى كرات على حسب الرغبة وتترك لترتاح مدة ربع ساعة حتى ترتاح.

على طاولة نظيفة نضع السمن والقليل من الزيت ونفرد العجين ونقوم بتطبيق العجين أكثر من مرة وبين كل طبقة وطبقة ندهن السمن والقليل من الزيت.

نضع العجين في صينية وتدخل الفرن على درجة حرارة حرارة عالية 200 درجة لمدة 25 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي. طريقة تحضير الفطير المشلتت باللحم خطوات عمل الفطير المشلتتطريقة تحضير الفطير المشلتت باللحم يتم تحضير الفطير المشلتت باللحم بالمكونات السابقه بالإضافة إلى اللحم المفروم كالآتي:- طريقة تحضير اللحم المفروم للفطير المشلتت. المكونات لحم مفروم.

بصل مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

فلفل ألوان.

سمن. طريقة التحضير نحضر مقلاة ونضعها على نار عالية ونضيف السمن ومن ثم نضع اللحم المفروم ويقلب جيداً، نضيف البصل المفروم والملح والفلفل الاسود يترك حتى ينضج ومن ثم نضيف فلفل الألوان.

نحضر عجين الفطير المشلتت المحضر مسبق ونفرد طبقة ونضيف اللحم ومن ثم نضيف اللحم المفروم.

نحضر صينية فرن ونضع العجين المجهز ومن ثم يدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج الفطير لمدة عشر دقائق. الوسوم

يعد الفطير المشلتت أشهر أنواع الفطائر التي يتم تحضيرها في البيت وخصوصاً البيت المصري، ويعود أصل الفطير المشلتت إلى القدماء المصريين حيث كانوا يطلقون عليه اسم الفطير الملتوت ويرجع ذلك الإسم إلى أن الفطير أثناء تحضيرة يتم تطبيقة أكثر من طبقة، ومن الجدير بالذكر أن الفطير المشلتت يتم تحضيره إحتفالاّ بالأعياد والمناسبات الخاصة بالمصريين خاصةً أعياد شم النسيم وغيرها. طريقة تحضير الفطير المشلتت طريقة تحضير الفطير المشلتت إليكي سيدتي أسهل طريقة لتحضير الفطير المشلتت في المنزل بتكات بسيطة وسهلة لكي تحصلي أطعم وألذ فطير مشلتت بيتى. مكونات الفطير المشلتت:- نصف كيلو من الدقيق الأبيض الخاص بالمعجنات.

معلقة صغيرة ملح.

كوب إلا ربع سمن بلدي أو زبدة.

ماء فاتر للعجن.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب زيت نباتي. خطوات عمل الفطير المشلتت نحضر طبق عميق ونضع الدقيق والملح والسكر ونخلطهم جيداً.

نضيف الماء الماء الفاتر حتى نحصل على عجينة متماسكة ومن ثم نتركها لترتاح مدة عشر دقائق.

يتم تقسيم العجين إلى كرات على حسب الرغبة وتترك لترتاح مدة ربع ساعة حتى ترتاح.

على طاولة نظيفة نضع السمن والقليل من الزيت ونفرد العجين ونقوم بتطبيق العجين أكثر من مرة وبين كل طبقة وطبقة ندهن السمن والقليل من الزيت.

نضع العجين في صينية وتدخل الفرن على درجة حرارة حرارة عالية 200 درجة لمدة 25 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي. طريقة تحضير الفطير المشلتت باللحم خطوات عمل الفطير المشلتتطريقة تحضير الفطير المشلتت باللحم يتم تحضير الفطير المشلتت باللحم بالمكونات السابقه بالإضافة إلى اللحم المفروم كالآتي:- طريقة تحضير اللحم المفروم للفطير المشلتت. المكونات لحم مفروم.

بصل مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

فلفل ألوان.

سمن. طريقة التحضير نحضر مقلاة ونضعها على نار عالية ونضيف السمن ومن ثم نضع اللحم المفروم ويقلب جيداً، نضيف البصل المفروم والملح والفلفل الاسود يترك حتى ينضج ومن ثم نضيف فلفل الألوان.

نحضر عجين الفطير المشلتت المحضر مسبق ونفرد طبقة ونضيف اللحم ومن ثم نضيف اللحم المفروم.

نحضر صينية فرن ونضع العجين المجهز ومن ثم يدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج الفطير لمدة عشر دقائق.

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