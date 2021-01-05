هل يحتاج المتعافون من كورونا إلى اللقاح؟، لم تزل الإجابة على هذا السؤال غير واضحة أو أكيدة حتى اللحظة، ومنذ بدء اعتماد لقاحات كورونا، وكثير من المواقع الطبية تنشر آراء المختصين حول ذلك، جمعنا لكم أهمها في الموضوع التالي.

هل يحتاج المتعافون من كورونا إلى اللقاح؟

تقول أستاذة المناعة والأمراض المعدية في جامعة إدنبرة في إسكتلندا إلينور ريلي، إن المتعافين من الوباء "لديهم مستويات متباينة من الأجسام المضادة وأنشطة التحييد (إزالة أثار العدوى من الخلايا)"، كما أن الحماية التي يتمتع بها هؤلاء متفاوتة من ناحية مدتها في المستقبل، والبعض قد يكون محميا بشكل أفضل من الآخر من الوباء.

ورأت أنه من الممكن أن تكون فئة من المتعافين معرضة لخطر الإصابة بالوباء مجددا، وهذا يقتضي توفير حماية لهم، وقالت: إن اللقاحات تحفز الأجسام المضادة بمستويات عالية في الجسد، بما يساعدها على حمايته لفترة أطول.

وفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، لا تزال الغالبية العظمى من الناس عرضة للإصابة بفيروس كورونا حتى بعد التعافي، والحصول على اللقاح قد يساعد في منع الإصابة مرة أخرى وتقليل خطر الإصابة بالمرض مرة أخرى.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة البريطانية، لموقع "هافنتغون بوست"، إن الوزارة تشجع الأشخاص الذين تعافوا من الوباء على تلقي اللقاح.

وفي ظل عدم وجود دراسات تؤكد مدى أمان لقاح كورنا على من سبق إصابتهم بالمرض وتعافوا، ينصح الخبراء و المختصين بضرورة الانتظار لمدة لا تقل عن 90 يوم بعد التعافي للمصابين، وذلك لتلقي لقاح فيروس كورونا.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.