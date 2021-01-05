ما دوت الخليج اسباب مرض الكزاز وماهي مضاعفاته وحتى أعراضه، نتعرف عليها في هذا الموضوع، كما وردت في موقع الصحة الطبي "مايو كلينك"، ويسمى هذا المرض أيضا باسم مرض التيتانوس، وهو مرض عصبي خطير، إليكم أهم المعلومات عنه..

اسباب مرض الكزاز:

يحدث الكزاز بسبب سمّ تصنعه جراثيم البكتريا، الموجودة في التربة والغبار، والبراز الحيواني، وتصل إلى الجسم عن طريق:

الجروح الغائرة عند عمل الوشوم أو التعرض للإصابة أو عن طريق الحقن و العمليات الجراحية، أو عن طريق عضات الحيوانات.

الكسور المركبة.

الحروق.

عدوى القرح في القدم.

حالات عدوى الأسنان.

عدم أخْذ اللقاح أو تحديث الجرعات المضادة للكزاز.

اعراض مرض الكزاز:

تبدأ الأعراض خلال ثلاثة غلى سبعة أيام من دخول البكتيريا إلى الجسم، وتتفاوت حدة الأعراض تبعًا لعوامل عدة منها العمر و الحالة الصحية، وهي:

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

التعرق المفرط.

تقلُّصات وتيبُّس في عضلات الفك والرقبة.

صعوبة في البلع.

تيبُّس عضلات البطن.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع في ضربات القلب.

مضاعفات مرض الكزاز:

تتسبب شدة الانقباضات في كسر العمود الفقري وعظام أخرى.

انسداد شريان في الرئة والتعرض للجلطات.

التقلصات العضلية الناجمة عن الكزاز الشديد تؤثر على التنفس أو توقفه وتسبب الوفاة.

علاج مرض الكزاز:

لا يوجد علاج طبي مباشر لمرض الكزاز حتى الآن، إلا أن الأطباء يصفون مجموعة من الأدوية بالإضافة إلى الرعاية الداعمة لتقليل الأعراض و الحفاظ على الحياة، مثل:

الأدوية المضادة للسميات لتفادي تطور المرض.

المضادات الحيوية.

العناية بالجروح والكشف الدوري عليها.

الأدوية المهدئة للتقلصات العضلية.

أجهزة التنفس الصناعية، وذلك في الحالات المتقدمة من المرض.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.