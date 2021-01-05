ما دوت الخليج اعراض مرض مريء باريت وما دوت الخليج مضاعفاته وكيف يمكن تشخصيه

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جمانة الصباغ الثلاثاء,05 كانون الثاني (يناير) 2021 - 16:30
ما دوت الخليج اعراض مرض مريء باريت وما دوت الخليج مضاعفاته وكيف يمكن تشخيصه، ومرض مريء باريت بحسب ما أشار اليه موقع "مايو كلينيك" هو حالة تتلف فيها البطانة المسطحة وردية اللون لأنبوب البلع الذي يربط الفم بالمريء بسبب الارتجاع الحمضي، ما يتسبب في زيادة سماكة البطانة وتحولها للون الأحمر.
تترافق الاصابة بمرض سرطان المريء عند الاصابة بمريء باريت وإن بشكل ضئيل، لذا ينصح دوماً بإجراء فحوصات منتظمة عن طريق التصوير الدقيق وأخذ خزعات من المريء بشكل موسع لاكتشاف الخلايا محتملة التسرطن والتي يمكن علاجها لمنع الاصابة بسرطان المريء.
ما دوت الخليج اعراض مرض مريء باريت
تؤثر بعض عوامل الخطر في الاصابة بمرض مريء باريت، منها التاريخ العائلي والجنس حيث ان الرجال اكثر اصابة من النساء. كما ان اصحاب البشرة البيضاء والذين تزيد اعمارهم عن 50 عاماً والمصابون بحرقة الصدر المزمنة والارتجاع الحمضي والمدخنون والذين يعانون من زيادة الوزن هم في دائرة الخطر للاصابة بهذا المرض.
ومن اعراض مرض مريء باريت:
- تكرار حرقة المعدة وارتجاع محتويات المعدة.
- صعوبة في بلع الطعام.
- الم الصدر الاقل شيوعاً.
ويجب مراجعة الطبيب المختص في حال المعاناة من حرقة المعدة والارتجاع الحمضي لاكثر من 5 سنوات. كما يجب طلب المساعدة الفورية في حال المعاناة من الم في الصدر وصعوبة شديدة في البلع وتقيؤ دم احمر او التبرز الاسود او الدموي اضافة الى فقدان الوزن بدون مبرر.
كيف يمكن تشخيص مرض مريء باريت
يعمد الطبيب المختص لاجراء فحص الكشف عن الاصابة بمرض مريء باريت، عن طريق التنظير وذلك بإدخال انبوب مزود بضوء وكاميرا في نهايته وهو ما يعرف بالمنظار الداخلي.
ويتم ادخال الانبوب اسفل الحلق لاكتشاف اية مؤشرات تدل على تغير أنسجة المريء، حيث انها في الحالات العادية تكون شاحبة ولامعة، أما في حال الاصابة بمرض مريء باريت، فإن انسجة المريء تكون حمراء ومخملية.
ويقوم الطبيب بأخذ خزعة من انسجة المريء وفحصها لتحديد درجة التغير ومعرفة خلل التنسج في خلايا المريء. وهي مسألة صعبة تستدعي أخذ رأي اختصاصيين في علم الامراض، على ان يكون أحدهما متخصصاً في عمل امراض الجهاز الهضمي.
ويتم تصنيف انسجة المريء حسب التالي:
- لا يوجد خلل تنسج: في حال الاصابة بمرض مريء باريت، لكن ليس هناك تغيرات محتملة التسرطن في الخلايا.
- وجود خلل تنسج منخفض الدرجة: إذا أظهرت الخلايا علامات صغيرة لتغيرات محتملة التسرطن.
- وجود تنسج مرتفع الدرجة: إذا أظهرت الخلايا العديد من التغيرات، ويسود اعتقاد أن خلل التنسج عالي الدرجة هو الخطوة الأخيرة قبل أن تتحول الخلايا إلى سرطان المريء.
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