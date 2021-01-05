أفضل طريقة عمل الملوخية الناشفة بخطوات صحية

الملوخية بصفة عامة سواء كانت ناشفة أو ورق أخضر طازج من أفضل الأطباق التي يعشقها الجميع وبالأخص الأطفال، غير أنها لا العديد من الفوائد للجسم ولكن يفضل تناول الملوخية الناشفة أفضل من تناول الملوخية الخضراء المجمدة، ويجب علينا عدم الإكثار من وضع الملح في الملوخية، ويجب غسل الملوخية جيدا قبل طبخها، ويفضل اختيار قطع اللحم الحمراء الخالية من أى دهون أو دجاج مخلي من الجلد عند تحضير مرقة شوربة الملوخية، فطبق الملوخية يمكن تقديم مع طبق من الأرز البني لأنه مفيد جدا للجهاز الهضمي، وأيضاً مليء بالعديد من الألياف، وإليكم المكونات وطريقة عملها.

مكونات عمل الملوخية الناشفة:

يعتبر طبق الملوخية من أهم الأطباق للصحة العامة فهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، وسوف نحتاج إلى هذه المكونات:

فلفل أسود على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

كوبين من مرقة الدجاج أو اللحم على حسب الرغبه.

كوب من الملوخية الناشفة.

ملح على حسب الرغبة.

قليل من بيكربونات الصوديوم.

ثمرة من الطماطم المبشورة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقه تحضير الملخوية الناشفة:

لكي نقوم بتحضير طبق الملوخية يجب علينا إتباع هذه الخطوات التالية:

نحضر مصفاة ونضع فيها الملوخية ونقوم بنخلها جيداً ونضع معها بيكربونات الصوديوم ونغسلها جيداً.

نقوم بوضع كوب من مرقة اللحم أو الدجاج ونتركها تسخن قليلاً، ثم نطفئ النار ونضع الملوخية المغسولة ونقلبها جيداً.

نقوم بإحضار إناء ونضع باقي أكواب المرقة ونضعها على النار متوسطة الحرارة، ونقوم بوضع الطماطم وفصين من الثوم المهروس ونقلبهم ونتركهم لحين الغليان.

نقوم بوضع خليط الملوخية والمرقة ونقلبه ونتركه أيضاً لحين الغليان مرة ثانية، مع مراعاة إزالة أى رغوة تظهر.

نحضر مقلاه ونضع فيها الزيت ونضع باقى الثوم والكزبرة الناشفة ونقوم بوضعه على النار، ونتركه لحين تحمير الثوم وحصوله على اللون الذهبي الفاتح، نضعه فوق الملوخية ونقلبها ونضعها في طبق التقديم ونتناوله.

تحتوي الملوخية على أهم عنصر وهو البوتاسيوم والذي يعمل بشكل كبير على السيطرة على ضغط الدم في جسم الانسان، وأيضا يعمل على تقوية القلب. كما تحتوي الملوخية على الألياف الغذائية والتي تعمل على عمل الجهاز الهضمي وعمله بشكل سليم مما يساعد على التقليل من القولون العصبي. تحتوي الملوخية على العديد من المعاد التي تفيد جسم الانسان بشكل كبير.

فوائد الملوخية لجسم الانسان:

وبهذا نكون قد قمنا بإعداد أشهى أطباق الملوخية التى لا يمكن الاستغناء عنها في أى منزل.