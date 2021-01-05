مكرونة الحلة الواحدة.. في خمس خطوات فقط احصلي على وجبة غذاء أو عشاء رائعة

مكرونة الحلة الواحدة ، تعاني الأمهات في مسألة تحضير الطعام؛ حيث أنها تستهلك الكثير من الأطباق والأواني لتحضير وجبة واحدة، ولكن بإتباع هذه الوصفة لن تنزعجي مجدداً من تحضير الطعام؛ حيث أن تلك الطريقة في إعداد المكرونة لا تتطلب أواني كثيرة، فحلة واحدة ستفي بالغرض وبكل سهولة ستحصلين على أشهى وجبة لكي ولأفراد أسرتك. مكرونة الحلة الواحدة مكرونة الحلة الواحدة المكونات: كيس من المكرونة.

ثلاث حبات من الطماطم.

حبتان من البصل.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر.

خمس فصوص من الثوم.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الثوم البودر.

رشة من البصل البودر.

كمون حسب الرغبة.

رشة من الكزبرة الجافة.

مكعب واحد من مرقة الدجاج.

ملعقتان من معجون الطماطم(صلصة الطماطم). طريقة تحضير مكرونة الحلة الواحدة نبدأ بتقطيع كلاً من الطماطم والبصل والفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة. نُحضر حلة ونضع فيها الخضار الذي تم تقطيعه وكيس المكرونة ونقوم بتقليبهم. نقوم بعدها بغمر المكونات بالماء المغلي. نُضيف بعدذلك البهارات المكونة من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والكمون والمرقة والبصل البودر والثوم البودر ومعجون الطماطم. يجب أن ننتبه لمنسوب الماء لأنه يُفضل أن تعلوا الماء عن المكرونة بمقدار عقلة أصبع واحدة. نترك المكرونة حتى تبدأ في الغليان ثم نُخفف من درجة حرارة النار ونتركها تُكمل النُضج ومدة ترك المكرونة على النار لا تزيد عن ثُلث الساعة كي لا تحترق. طريقة تحضير مكرونة الحلة الواحدة على الرغم من أن شهرة المكرونة بأنها إيطالية الأصل إلا أنه غير معلوم على وجه الدقة والتحديد منشأها، فقد ذكرت بعض كُتب التاريخ أن بدايتها كانت من اليابان، وكانت تُصنع في بادئ الأمر من الأرز، إلي أن جاء المستكشف الإيطالي ماركو باولو ونقلها من بلاد الشرق إلي روما، والتي تُعرف حتى الآن بعاصمة المكرونة، حيث تتنوع طُرق إعدادها بشكل شهي ولذيذ. الوسوم

مكرونة الحلة الواحدة ، تعاني الأمهات في مسألة تحضير الطعام؛ حيث أنها تستهلك الكثير من الأطباق والأواني لتحضير وجبة واحدة، ولكن بإتباع هذه الوصفة لن تنزعجي مجدداً من تحضير الطعام؛ حيث أن تلك الطريقة في إعداد المكرونة لا تتطلب أواني كثيرة، فحلة واحدة ستفي بالغرض وبكل سهولة ستحصلين على أشهى وجبة لكي ولأفراد أسرتك. مكرونة الحلة الواحدة مكرونة الحلة الواحدة المكونات: كيس من المكرونة.

ثلاث حبات من الطماطم.

حبتان من البصل.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر.

خمس فصوص من الثوم.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الثوم البودر.

رشة من البصل البودر.

كمون حسب الرغبة.

رشة من الكزبرة الجافة.

مكعب واحد من مرقة الدجاج.

ملعقتان من معجون الطماطم(صلصة الطماطم). طريقة تحضير مكرونة الحلة الواحدة نبدأ بتقطيع كلاً من الطماطم والبصل والفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة. نُحضر حلة ونضع فيها الخضار الذي تم تقطيعه وكيس المكرونة ونقوم بتقليبهم. نقوم بعدها بغمر المكونات بالماء المغلي. نُضيف بعدذلك البهارات المكونة من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والكمون والمرقة والبصل البودر والثوم البودر ومعجون الطماطم. يجب أن ننتبه لمنسوب الماء لأنه يُفضل أن تعلوا الماء عن المكرونة بمقدار عقلة أصبع واحدة. نترك المكرونة حتى تبدأ في الغليان ثم نُخفف من درجة حرارة النار ونتركها تُكمل النُضج ومدة ترك المكرونة على النار لا تزيد عن ثُلث الساعة كي لا تحترق. طريقة تحضير مكرونة الحلة الواحدة على الرغم من أن شهرة المكرونة بأنها إيطالية الأصل إلا أنه غير معلوم على وجه الدقة والتحديد منشأها، فقد ذكرت بعض كُتب التاريخ أن بدايتها كانت من اليابان، وكانت تُصنع في بادئ الأمر من الأرز، إلي أن جاء المستكشف الإيطالي ماركو باولو ونقلها من بلاد الشرق إلي روما، والتي تُعرف حتى الآن بعاصمة المكرونة، حيث تتنوع طُرق إعدادها بشكل شهي ولذيذ.

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