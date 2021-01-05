كيكة الشيكولاتة الهشة بالكريمة لطعم رائع يذوب في الفم

تُعد كيكة الشيكولاتة الهشة من أسهل أنواع الكيك؛ حيث أنها بمكونات بسيطة وبعض الخطوات السهلة تُصبح لديك واحدة من أشهى أنواع الكيك على الإطلاق، والتي يُقبل الجميع على تناولها، فلا يختلف عشاق الشيكولاته على روعة وجمال الكيك، وطعمه الشهي اللذيذ، إلا أنه غني بالسعرات الحرارية لذا يُنصح بعدم الإفراط في تناوله، ويمكن تناوله في الصباح أو في وقت بعد الظهيرة مع المشروب المُفضل. كيكة الشيكولاتة الهشة كيكة الشيكولاتة الهشة المكونات: مكونات الكريمة: أربعة ملاعق من اللبن السائل.

لون طعام حسب الرغبة.

ثلاث أكواب من السكر. مكونات الكيكة: كوبان من الماء المغلي.

كوب ونصف من الكاكاو.

ثلاث ملاعق من البيكنج باودر.

أربعة أكواب من السكر.

كوب واحد من الزيت النباتي ويفضل أن يكون زيت ذرة.

ملعقتان من الفانيلا.

ثلاث أكواب ونصف من الدقيق.

رشة من الملح.

كوبان من اللبن السائل.

أربع بيضات. طريقة تحضير الكريمة نقوم أولاً بوضع السكر في وعاء ونُضيف إليه اللبن السائل تدريجياً مع الخفق بواسطة المضرب الكهربائي. نستمر في الخفق حتى يُصبح الخليط ذو قوام كريمي. نسكب الخليط في ثلاث أطباق كي نتمكن من إضافة ألوان الطعام المختلفة لكل طبق. نترك أطباق الكريمة جانباً حتى نُجهز الكيكة ثم نُزينها بهذه الكريمة. تحضير كيكة الشيكولاتة الهشة نُحضر وعاء ونضع فيه كلاً من الدقيق والملح والبيكنج باودر والسكر والكاكاو ونقوم بخفقهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى تتداخل المكونات جيداً. بعد امتزاج المكونات نقوم بإضافة الفانيلا والزيت النباتي والبيض واللبن ونستمر في الخفق حتى نحصل على خليط كيكة متجانس ثم نقوم بإضافة الماء المغلي للخليط ونخفقهم لبعض الدقائق. نقوم بدهن صينية خبز بالقليل من الزيت والدقيق ثم نقوم بسكب خليط الكيكة في الصينية. نُدخل الكيكة الفرن على درجة حرارة متوسطة. بعد إخراج الكيكة نقوم بتركها لتبرد ثم نقوم بتزينها بالكريمة الملونة ونقوم بتقديمها. طريقة تحضير الكريمةتحضير كيكة الشيكولاتة الهشة للشيكولاتة فوائد عديدة، فهي ليست طيبة المذاق وحسب، بل إن الكاكاو المكون الرئيسي للشيكولاته غني بمضادات الأكسدة، كما أنه منجم طبيعي للعديد من الفيتامينات الهامة لصحة الإنسان مثل الحديد، والمغنيسيوم، والنحاس وغيرها من المواد الهامة لصحة العظام والجلد. الوسوم

تُعد كيكة الشيكولاتة الهشة من أسهل أنواع الكيك؛ حيث أنها بمكونات بسيطة وبعض الخطوات السهلة تُصبح لديك واحدة من أشهى أنواع الكيك على الإطلاق، والتي يُقبل الجميع على تناولها، فلا يختلف عشاق الشيكولاته على روعة وجمال الكيك، وطعمه الشهي اللذيذ، إلا أنه غني بالسعرات الحرارية لذا يُنصح بعدم الإفراط في تناوله، ويمكن تناوله في الصباح أو في وقت بعد الظهيرة مع المشروب المُفضل. كيكة الشيكولاتة الهشة كيكة الشيكولاتة الهشة المكونات: مكونات الكريمة: أربعة ملاعق من اللبن السائل.

لون طعام حسب الرغبة.

ثلاث أكواب من السكر. مكونات الكيكة: كوبان من الماء المغلي.

كوب ونصف من الكاكاو.

ثلاث ملاعق من البيكنج باودر.

أربعة أكواب من السكر.

كوب واحد من الزيت النباتي ويفضل أن يكون زيت ذرة.

ملعقتان من الفانيلا.

ثلاث أكواب ونصف من الدقيق.

رشة من الملح.

كوبان من اللبن السائل.

أربع بيضات. طريقة تحضير الكريمة نقوم أولاً بوضع السكر في وعاء ونُضيف إليه اللبن السائل تدريجياً مع الخفق بواسطة المضرب الكهربائي. نستمر في الخفق حتى يُصبح الخليط ذو قوام كريمي. نسكب الخليط في ثلاث أطباق كي نتمكن من إضافة ألوان الطعام المختلفة لكل طبق. نترك أطباق الكريمة جانباً حتى نُجهز الكيكة ثم نُزينها بهذه الكريمة. تحضير كيكة الشيكولاتة الهشة نُحضر وعاء ونضع فيه كلاً من الدقيق والملح والبيكنج باودر والسكر والكاكاو ونقوم بخفقهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى تتداخل المكونات جيداً. بعد امتزاج المكونات نقوم بإضافة الفانيلا والزيت النباتي والبيض واللبن ونستمر في الخفق حتى نحصل على خليط كيكة متجانس ثم نقوم بإضافة الماء المغلي للخليط ونخفقهم لبعض الدقائق. نقوم بدهن صينية خبز بالقليل من الزيت والدقيق ثم نقوم بسكب خليط الكيكة في الصينية. نُدخل الكيكة الفرن على درجة حرارة متوسطة. بعد إخراج الكيكة نقوم بتركها لتبرد ثم نقوم بتزينها بالكريمة الملونة ونقوم بتقديمها. طريقة تحضير الكريمةتحضير كيكة الشيكولاتة الهشة للشيكولاتة فوائد عديدة، فهي ليست طيبة المذاق وحسب، بل إن الكاكاو المكون الرئيسي للشيكولاته غني بمضادات الأكسدة، كما أنه منجم طبيعي للعديد من الفيتامينات الهامة لصحة الإنسان مثل الحديد، والمغنيسيوم، والنحاس وغيرها من المواد الهامة لصحة العظام والجلد.

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