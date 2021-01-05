صبغة طبيعية تخفي وتعالج الشعر الأبيض والشيب المبكر من أول استعمال قولي وداعا للصبغة الكيماوية

نقدم اليوم لكل متابعينا صبغة للشيب بدون حناء، حيث أصبح ظهور الشيب المبكر مشكلة تواجه الكثير من الرجال والسيدات، ويسعد البعض لعلاج الشيب نهائيا ولكن هناك بعض العلاجات الغير فعالة بل تضر خصلة الشعر وتعطي نتائج عكسية، ونحن من هذا المنطلق نقدم لكل متابعينا افضل صبغة للشيب.صبغة للشيب بدون حناء
وصفة اليوم هي صبغة طبيعية باللون البني اللمع تخفي الشيب وتعالجه وتقوي الشعر الخفيف ستغنيك عن الصبغة الكيماوية المضرة بالبصيلات.صبغة طبيعية للشيب باللون البني
المكونات
- ملعقتان كبيرة من الحناء
- اربع ملاعق كبيرة من القهوة او البن.
- كمية مناسبة من زيت الخروع.
خطوات اعداد صبغة طبيعية للشيب
قومي يأخذ كمية القهوة وبعدها في إناء على النار وضيفي فوقها كوب من الماء، وتترك حتي تصل إلى مرحلة الغليان.
ثم يترك حتي يبرد قليلاً، ثم توضع الحناء في وعاء واسع ويسافر اليها كمية القهوة المغلية وتقلب ثم كمية زيت الخروع مع التقليب حتي يصبح لديكي قوام لين بدون اي تكتلات.
بعد ذلك قومي بتوزيع الخليط على كامل الشعر من تحت إلى فوق ثم يغطي بكيس بلاستيك وتترك على الشعر لمدة ساعة كاملة، ثم يغسل الشعر بالماء البارد جيداً وسلاحظين النتيجة المبهرة.
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نقدم اليوم لكل متابعينا صبغة للشيب بدون حناء، حيث أصبح ظهور الشيب المبكر مشكلة تواجه الكثير من الرجال والسيدات، ويسعد البعض لعلاج الشيب نهائيا ولكن هناك بعض العلاجات الغير فعالة بل تضر خصلة الشعر وتعطي نتائج عكسية، ونحن من هذا المنطلق نقدم لكل متابعينا افضل صبغة للشيب.صبغة للشيب بدون حناء
وصفة اليوم هي صبغة طبيعية باللون البني اللمع تخفي الشيب وتعالجه وتقوي الشعر الخفيف ستغنيك عن الصبغة الكيماوية المضرة بالبصيلات.صبغة طبيعية للشيب باللون البني
المكونات
- ملعقتان كبيرة من الحناء
- اربع ملاعق كبيرة من القهوة او البن.
- كمية مناسبة من زيت الخروع.
خطوات اعداد صبغة طبيعية للشيب
قومي يأخذ كمية القهوة وبعدها في إناء على النار وضيفي فوقها كوب من الماء، وتترك حتي تصل إلى مرحلة الغليان.
ثم يترك حتي يبرد قليلاً، ثم توضع الحناء في وعاء واسع ويسافر اليها كمية القهوة المغلية وتقلب ثم كمية زيت الخروع مع التقليب حتي يصبح لديكي قوام لين بدون اي تكتلات.
بعد ذلك قومي بتوزيع الخليط على كامل الشعر من تحت إلى فوق ثم يغطي بكيس بلاستيك وتترك على الشعر لمدة ساعة كاملة، ثم يغسل الشعر بالماء البارد جيداً وسلاحظين النتيجة المبهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبغة طبيعية تخفي وتعالج الشعر الأبيض والشيب المبكر من أول استعمال قولي وداعا للصبغة الكيماوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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