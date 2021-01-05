كريم الأرز الكوري لتبييض البشرة بربع ساعة وإزالة البقع والتصبغات مهما كان نوع بشرتك

كريم الأرز الكوري لتبييض البشرة بربع ساعة ،تسعى الكثير من النساء لحل مشكلة التجاعيد والتخلص من الهالات السوداء كما تحرص كل سيدة للحصول على بشرة بيضاء صافية من البثور والحبوب، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم الأرز لتفتيح البشرة في 15 دقيقة فقط ونخبركم حول سر بياض الكوريات ونقاء بشرتهن. كريم الأرز الكوري لتبييض البشرة بربع ساعة كريم الأرز الكوري لتبييض البشرة بربع ساعة المكونات ملعقتان من الأرز المطحون.

ملعقتان من النشا.

كوب من ماء الأرز، ننقع الأرز لمدة ليلة كاملة، ونصفيه ونستخدم الماء. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به الأرز المطحون والنشا ثم نسكب ماء الأرز ويتم الخلط جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعها البعض للحصول على خليط سميك. كيفية الاستخدام يتم غسل الوجه جيداً بماء فاتر ثم نأخذ كمية كافية من الكريم ونفرده على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة.

يغسل الوجه جداً بالماء الدافئ ثم نحضر قطعة من القطن ونغمسها في القليل من ماء الورد ونمررها على الوجه لكي يتم قفل المسام. كريم الأرز الكوري لتفتيح البشرة بالعسل وزيت اللوز كريم الأرز الكوري لتفتيح البشرة بالعسل وزيت اللوز المكونات ملعقتان من الأرز المطحون.

ملعقتان من العسل.

ملعقة من زيت اللوز. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به الأرز والعسل وزيت اللوز ونقلبهم جيداً حتى نحصل على خليط سميك ومتماسك. طريقة الاستخدام يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

نأخذ كمية كافية من الكريم ونفردها على البشرة ثم نتركها لمدة نصف ساعة.

يتم غسل البشرة بماء دافئ ثم بماء بارد حتى تقفل المسام. تُعد تلك الوصفة من أهم أسرار السيدة الكورية، فلا غنى عنها بشكل يومي، مما يضفي على البشرة نقاء وبياض، كما يزيل الحبوب تماماً، وباللإضافة إلى قدرته الهائلة على تفتيح البشرة، فإنه يخفي أيضاً الخطوط الدقيقة في البشرة، مما يضمن لكِ بشرة شابة ونضرة. الوسوم

كريم الأرز الكوري لتبييض البشرة بربع ساعة ،تسعى الكثير من النساء لحل مشكلة التجاعيد والتخلص من الهالات السوداء كما تحرص كل سيدة للحصول على بشرة بيضاء صافية من البثور والحبوب، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم الأرز لتفتيح البشرة في 15 دقيقة فقط ونخبركم حول سر بياض الكوريات ونقاء بشرتهن. كريم الأرز الكوري لتبييض البشرة بربع ساعة كريم الأرز الكوري لتبييض البشرة بربع ساعة المكونات ملعقتان من الأرز المطحون.

ملعقتان من النشا.

كوب من ماء الأرز، ننقع الأرز لمدة ليلة كاملة، ونصفيه ونستخدم الماء. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به الأرز المطحون والنشا ثم نسكب ماء الأرز ويتم الخلط جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعها البعض للحصول على خليط سميك. كيفية الاستخدام يتم غسل الوجه جيداً بماء فاتر ثم نأخذ كمية كافية من الكريم ونفرده على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة.

يغسل الوجه جداً بالماء الدافئ ثم نحضر قطعة من القطن ونغمسها في القليل من ماء الورد ونمررها على الوجه لكي يتم قفل المسام. كريم الأرز الكوري لتفتيح البشرة بالعسل وزيت اللوز كريم الأرز الكوري لتفتيح البشرة بالعسل وزيت اللوز المكونات ملعقتان من الأرز المطحون.

ملعقتان من العسل.

ملعقة من زيت اللوز. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به الأرز والعسل وزيت اللوز ونقلبهم جيداً حتى نحصل على خليط سميك ومتماسك. طريقة الاستخدام يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

نأخذ كمية كافية من الكريم ونفردها على البشرة ثم نتركها لمدة نصف ساعة.

يتم غسل البشرة بماء دافئ ثم بماء بارد حتى تقفل المسام. تُعد تلك الوصفة من أهم أسرار السيدة الكورية، فلا غنى عنها بشكل يومي، مما يضفي على البشرة نقاء وبياض، كما يزيل الحبوب تماماً، وباللإضافة إلى قدرته الهائلة على تفتيح البشرة، فإنه يخفي أيضاً الخطوط الدقيقة في البشرة، مما يضمن لكِ بشرة شابة ونضرة.

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