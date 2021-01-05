الفازلين للإزالة الشعر الزائد وتفتيح المناطق الحساسة من أول استعمال

الفازلين للإزالة الشعر الزائد، يهتم خبراء التجميل بالتوصية باستخدام الفازلين لإزالة الشعر الزائد، ، كما يعمل على التخلص من الاسمرار في المناطق الحساسة بالجسم، دون الحاجة للكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية التي قد تسبب أضرار كثيرة على البشرة بالمستقبل، بالإضافة إلى أنه يعمل على ترطيب البشرة، ويعطي نتائج إيجابية عند المواظبة على استعماله، كما ينصح باستخدامه لتقليل نمو الشعر بالجسم. وصفات طبيعية بالفازلين للإزالة الشعر الزائد نهائياً وصفات طبيعية بالفازلين للإزالة الشعر الزائد نهائياً وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر الزائد المكونات: كمية مناسبة من الملح.

ملعقة من الفازلين. طريقة التحضير: قومي بخلط الفازلين مع الملح بشكل جيد للحصول على عجينة.

ثم قومي بتنظيف المنطقة التي ترغبي في إزالة الشعر منها.

ثم قومي بضع خليط الملح مع الفازلين على المنطقة التي المراد إزالة الشعر منها.

وعليك تركها لمدة ربع ساعة علي الأقل.

ثم يتم غسلها بماء دافئ وستلاحظي الفرق وسيتم إزالة الشعر من تلك المنطقة نهائياً وصفة مجربة بالفازلين للإزالة الشعر الزائد من أول استعمال الطريقة اليابانية لإزالة الشعر بالفازلين : المكونات: نصف ملعقة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من دقيق الحمص. طريقة التحضير: قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض.

قومي بوضع تلك الخلطة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

قومي بتركها لمدة ساعة، ثم يتم فركها بأطراف الأصابع برفق مع اتجاه معاكس لنمو بصيلات الشعر.

ثم قومي بغسل المنطقة بشكل جيد وستحصلين على جلد ناعم وخالي من الشعر.

وعليك تكرار هذه الوصفة من مرة إلي مرنين أسبوعياً ستساعدك في التخلص من الشعر نهائياً.

وتفتيح المناطق الداكنة بالجسم. إزالة الشعر بالفازلين والموس نهائياً

إزالة الشعر بالفازلين والموس نهائياً تعتبر تلك الطريقة من أسرع الطرق في نزع الشعر نهائياً عند استخدامها لابد من اتباع الأتي : عليك ترطيب البشرة جيدا الفازلين منعا من حدوث أي مشكلات بالبشرة، عليك استخدام الموس للتخلص من الشعر الزائد قبل الاستحمام لتكون البشرة رطبة ولا تشعري بالألم، قم بوضع طبقة ترطيب من الجل، بعد استخدام الشفرة لعدم أسمرار المناطق التي نزيل الشعر منها، يتم تمرير الشفرة على الجسم بلطف تجنبا لحدوث بعض الجروح. الوسوم

الفازلين للإزالة الشعر الزائد، يهتم خبراء التجميل بالتوصية باستخدام الفازلين لإزالة الشعر الزائد، ، كما يعمل على التخلص من الاسمرار في المناطق الحساسة بالجسم، دون الحاجة للكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية التي قد تسبب أضرار كثيرة على البشرة بالمستقبل، بالإضافة إلى أنه يعمل على ترطيب البشرة، ويعطي نتائج إيجابية عند المواظبة على استعماله، كما ينصح باستخدامه لتقليل نمو الشعر بالجسم. وصفات طبيعية بالفازلين للإزالة الشعر الزائد نهائياً وصفات طبيعية بالفازلين للإزالة الشعر الزائد نهائياً وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر الزائد المكونات: كمية مناسبة من الملح.

ملعقة من الفازلين. طريقة التحضير: قومي بخلط الفازلين مع الملح بشكل جيد للحصول على عجينة.

ثم قومي بتنظيف المنطقة التي ترغبي في إزالة الشعر منها.

ثم قومي بضع خليط الملح مع الفازلين على المنطقة التي المراد إزالة الشعر منها.

وعليك تركها لمدة ربع ساعة علي الأقل.

ثم يتم غسلها بماء دافئ وستلاحظي الفرق وسيتم إزالة الشعر من تلك المنطقة نهائياً وصفة مجربة بالفازلين للإزالة الشعر الزائد من أول استعمال الطريقة اليابانية لإزالة الشعر بالفازلين : المكونات: نصف ملعقة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من دقيق الحمص. طريقة التحضير: قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض.

قومي بوضع تلك الخلطة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

قومي بتركها لمدة ساعة، ثم يتم فركها بأطراف الأصابع برفق مع اتجاه معاكس لنمو بصيلات الشعر.

ثم قومي بغسل المنطقة بشكل جيد وستحصلين على جلد ناعم وخالي من الشعر.

وعليك تكرار هذه الوصفة من مرة إلي مرنين أسبوعياً ستساعدك في التخلص من الشعر نهائياً.

وتفتيح المناطق الداكنة بالجسم. إزالة الشعر بالفازلين والموس نهائياً

إزالة الشعر بالفازلين والموس نهائياً تعتبر تلك الطريقة من أسرع الطرق في نزع الشعر نهائياً عند استخدامها لابد من اتباع الأتي : عليك ترطيب البشرة جيدا الفازلين منعا من حدوث أي مشكلات بالبشرة، عليك استخدام الموس للتخلص من الشعر الزائد قبل الاستحمام لتكون البشرة رطبة ولا تشعري بالألم، قم بوضع طبقة ترطيب من الجل، بعد استخدام الشفرة لعدم أسمرار المناطق التي نزيل الشعر منها، يتم تمرير الشفرة على الجسم بلطف تجنبا لحدوث بعض الجروح.

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