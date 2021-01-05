طريقة الشاورما السوري في البيت واسرار شاورما المطاعم خطوة بخطوة

الشاورما السوري أو الشاورما العربي كما يطلق عليها البعض من أكثر المأكولات الشعبية المفضلة لدى الجميع صغارا وكبارا، حازت الشاورما السوري اعجاب الكثير من الشعوب خاصة بعد انتشار محلات الشاورما في جميع الدول العربية والعالمية، وما زالت ربات البيوت تحاول تقليد طعم الشاورما السوري في البيت لتصل للطعم الأصلي في المطاعم، تعتبر الشاورما السوري من الوجبات السهلة الممتنعة، فهي تتميز بمكونات سهلة ومتوفرة في كل بيت، إلا أن خطواتها وأسرار الطعم اللذيذ في المطاعم يتطلب معرفة بالتوابل الني تستخدم في إعدادها، كما أن الثومية السورية تعتبر ٱحد أشهر المقبلات التي تقدم إلى جانب الشاورما السوري، وتضفي على طعمها نكهة لذيذة ومميزة، لذلك يحرص كل من يبحث على طريقة عمل الشاورما السوري في البيت، عن طريقة إعداد التومية السورية في البيت، وتقدم الشاورما على شكل شطائر بخبز التورتيلا الرقيق، أو كوجبات شاورما مع الأرز البسمتي بالتوابل السورية والتومية اللذيذة، ويفضل أن تقدم المخللات السورية الأصيلة إلى جانب شطائر الشاورما أو الوجبات العربية الشهيرة في المطاعم. طريقة عمل الشاورما السوري طريقة عمل الشاورما السوري لتحضير تتبيلة الشاورما السوري قومي بتحضير المكونات التالية: مكونات تتبيلة الشاورما صدر دجاجة كبيرة مقعة إلى قطع صغيرة.

عصير 2 ثمرة ليمون.

أربع ملاعق كبيرة من الزبادي.

ثلاثة ملاعق كبيرة خل.

ثوم مهروس عدد 7 حبات.

ملعقتان من الكزبرة الطازجة والمقطعة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة واحدة صغيرة أوريجانو.

ملعقتان صغيرتان ملح.

خمس ملاعق من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من الحبهان الباودر.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

رشة من جوزة الطيب. مكونات ساندوتش الشاورما أربع قطع من خبز التورتيلا.

أربع ملاعق مايونيز بالثوم.

مخلل خيار مقطع شرائح طولية.

كوب من صلصلة الطحينة للتقديم.

كوب من جبنة الموتزاريلا المبشورة. إقرأ أيضاً: خطوات تحضير الشاورما خطوات تحضير الشاورما لتحضير دجاج الشاورما اتبعي الخطوات التالية: أولاً قومي بوضع كافة مكونات التتبيلة في الخلاط واخلطيم جيداً “عدا الدجاج”.

ثم ضعي التتبيلة في وعاء وضيفي إليه الدجاج واتركيه في الثلاجة لمدة 8 ساعات.

بعد ذلك قومي بوضع الدجاج في قدر على نار متوسطة وقلبيه جيداً حتى تنضج تماماً.

احضري عيش التورتيلا وافرديه على الصينية وضعي الدجاج بالطول مع شرائح المخلل والجبنة والمايونيز بالثوم.

قومي بلف العيش جيداً وضعيه على الشواية حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش، ثم قدميه مع صلصة الطحينة. الوسوم

الشاورما السوري أو الشاورما العربي كما يطلق عليها البعض من أكثر المأكولات الشعبية المفضلة لدى الجميع صغارا وكبارا، حازت الشاورما السوري اعجاب الكثير من الشعوب خاصة بعد انتشار محلات الشاورما في جميع الدول العربية والعالمية، وما زالت ربات البيوت تحاول تقليد طعم الشاورما السوري في البيت لتصل للطعم الأصلي في المطاعم، تعتبر الشاورما السوري من الوجبات السهلة الممتنعة، فهي تتميز بمكونات سهلة ومتوفرة في كل بيت، إلا أن خطواتها وأسرار الطعم اللذيذ في المطاعم يتطلب معرفة بالتوابل الني تستخدم في إعدادها، كما أن الثومية السورية تعتبر ٱحد أشهر المقبلات التي تقدم إلى جانب الشاورما السوري، وتضفي على طعمها نكهة لذيذة ومميزة، لذلك يحرص كل من يبحث على طريقة عمل الشاورما السوري في البيت، عن طريقة إعداد التومية السورية في البيت، وتقدم الشاورما على شكل شطائر بخبز التورتيلا الرقيق، أو كوجبات شاورما مع الأرز البسمتي بالتوابل السورية والتومية اللذيذة، ويفضل أن تقدم المخللات السورية الأصيلة إلى جانب شطائر الشاورما أو الوجبات العربية الشهيرة في المطاعم. طريقة عمل الشاورما السوري طريقة عمل الشاورما السوري لتحضير تتبيلة الشاورما السوري قومي بتحضير المكونات التالية: مكونات تتبيلة الشاورما صدر دجاجة كبيرة مقعة إلى قطع صغيرة.

عصير 2 ثمرة ليمون.

أربع ملاعق كبيرة من الزبادي.

ثلاثة ملاعق كبيرة خل.

ثوم مهروس عدد 7 حبات.

ملعقتان من الكزبرة الطازجة والمقطعة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة واحدة صغيرة أوريجانو.

ملعقتان صغيرتان ملح.

خمس ملاعق من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من الحبهان الباودر.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

رشة من جوزة الطيب. مكونات ساندوتش الشاورما أربع قطع من خبز التورتيلا.

أربع ملاعق مايونيز بالثوم.

مخلل خيار مقطع شرائح طولية.

كوب من صلصلة الطحينة للتقديم.

كوب من جبنة الموتزاريلا المبشورة. إقرأ أيضاً: خطوات تحضير الشاورما خطوات تحضير الشاورما لتحضير دجاج الشاورما اتبعي الخطوات التالية: أولاً قومي بوضع كافة مكونات التتبيلة في الخلاط واخلطيم جيداً “عدا الدجاج”.

ثم ضعي التتبيلة في وعاء وضيفي إليه الدجاج واتركيه في الثلاجة لمدة 8 ساعات.

بعد ذلك قومي بوضع الدجاج في قدر على نار متوسطة وقلبيه جيداً حتى تنضج تماماً.

احضري عيش التورتيلا وافرديه على الصينية وضعي الدجاج بالطول مع شرائح المخلل والجبنة والمايونيز بالثوم.

قومي بلف العيش جيداً وضعيه على الشواية حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش، ثم قدميه مع صلصة الطحينة.

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