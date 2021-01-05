صبغ الشعر بالكركم في المنزل واحصلي على لون شعر أصفر ذهبي رائع

صبغ الشعر بالكركم هو أحد أفضل أنواع الصبغات التي تضفي على الشعر اللون الأشقر، فالكركم هو نوع من أنواع التوابل المستخدم في المطبخ الهندي وكذلك في معظم دول العالم، ويُطلق عليه ايضاً الهرد أو الخرقوم أو أصابع صفر، كما أن توجد له استخدامات أخرى للصحة والجمال ومن هذه الاستخدامات هي صبغ الشعر، وفي مقالنا هذا سوف نعرض لكم طريقة صبغ الشعر بالكركم.

صبغ الشعر بالكركم

هناك العديد من السيدات تستخدم الكركم في صبغ الشعر أما لتغير اللون أو للشيب، ويمكن صبغ الشعر بالكركم والليمون والحناء، للحصول على نتائج فعالة ومضمونة بنسبة 100%

المكونات:

خمس ملاعق من الحناء.

ملعقتان كبيرتان من عصير اللليمون.

ملعقتان من الكركم.

ملعقة من الخل الأبيض.

ماء ساخن.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع به كلاً من الحناء والكركم والخل الأبيض والماء الساخن ويتم الخلط جيداً.

يترك الخليط لمدة ثلاث ساعات ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ويتم الخلط مرة أخرى.

يوضع الخليط على الشعر ويتم توزيعه على الشعر.

يترك الخليط في الشعر لمدة خمس ساعات ثم يتم غسل الشعر جيداً بالماء الفاتر.

صبغ الشعر بالكركم و البابونج والآذريون

المكونات

ثلاث ملاعق من الكركم.

ثلاث ملاعق من البابونج.

ثلاث ملاعق من الآذريون.

ماء ساخن.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع به الكركم والبابونج والآذريون والماء الساخن ثم نترك الخليط لمدة نصف ساعة.

يتم تصفية الخليط ويتم استخدام الماء المصفي لصبغ الشعر بحيث يوضع الماء على الشعر لمدة عشرون دقيقة .

يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

يذكر أن الكركم له العديد نت الفوائد العلاجية الأخرى، فهو مضاد للإلتهاب والتورم، ويقي من بعض الأمراض الخطيرة، كما انه يستخدم في الطب الشعبي الهندي لعلاج العديد من الأمراض مثل السمنة والتهاب المفاصل وبعض الأمراض الجلدية.