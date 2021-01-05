أقوي وصفة لتبييض وتنقية الوجه من الشوائب والرؤوس السوداء من أول مرة

تُعد الوصفات الطبيعية التي يتم تحضيرها من المواد الطبيعية عامل فعال للغاية في تنقية البشرة من جميع الرواسب العالقة بها من نمش وحبوب؛ مما يجعل الفتيات تبحث عن الوصفات لاستخدامها لتنقية البشرة وتلك الوصفات من مستخلص مواد طبيعية، وهي فعالة بشكل أكبر كثيراً عن مستحضرات التجميل التي يتم شراؤها بتكلفة عالية. وصفة الشوفان وزيت الزيتون لتفتيح البشرة وتنقيتها وصفة الشوفان وزيت الزيتون لتفتيح البشرة وتنقيتها مكونات الوصفة:- ملعقة من الشوفان.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتين من الزبادي.

نصف ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير:- يتم تحضير دقيق الشوفان وإضافة زيت الزيتون عليه ونبدأ بالخلط.

يضاف الزبادي ونقلب ونضيف الليمون مع التقليب السريع سوف تصبح عجينة طرية.

يتم فرد العجينة على البشرة.

تترك على البشرة لمدة نصف ساعة.

يتم غسل البشرة وتنظيفها جيداً.

ترطب بعد ذلك بكريم البشرة. كريمة اللبن والكركم كريمة اللبن والكركم مكونات الوصفة:- ملعقتين من كريمة اللبن الحليب.

ربع ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الكركم. طريقة التحضير:- يتم وضع المكونات السابقة معاً مع الخفق الجيد حتى نحصل على عجينة طرية.

يتم فردها على البشرة وتغطيتها بالكامل.

توضع على البشرة لمدة ثلث ساعة.

تغسل بالماء الدافئ. وصفة عصير الليمون والعسل وصفة عصير الليمون والعسل يساعد على تفتيح وتنقية البشرة مكونات الوصفة:- ملعقة من العسل.

نصف ملعقة من الليمون. طريقة التحضير:- يتم دمج الليمون والعسل معاً.

يضاف الخليط علي الوجه لمدة ربع ساعة.

تشطف البشرة بماء فاتر.

تكرر الوصفة يومياً لمدة أسبوع حتى الوصول للنتائج المطلوبة. سيرب عصير البرتقال سيرب عصير البرتقال يعمل سيرب البرتقال على التخلص من الهالات السوداء حول العين، فقط ضعيه واستمري عليه لتحصلي على نتائج مرضية وفعالة. المكونات: ملعقتان كبيرتان من عصير البرتقال.

خمس قطرات من الجلسرين . طريقة التحضير والاستخدام: نخلط الجلسرين مع عصير البرتقال جيدا، ومن ثم نقوم بوضع الخليط علي المنطقة الموجود بها الهالات حول العينين.

تدليك لمدة خمس دقائق .

يترك الخليط على المنطقة لمدة عشر دقائق.

بعد مرور عشر دقائق نقوم بغسل الخليط من على الوجه بماء فاتر.

تكرار هذه الوصفة مرتان أسبوعياً للقضاء علي الهالات نهائيا . الوسوم

تُعد الوصفات الطبيعية التي يتم تحضيرها من المواد الطبيعية عامل فعال للغاية في تنقية البشرة من جميع الرواسب العالقة بها من نمش وحبوب؛ مما يجعل الفتيات تبحث عن الوصفات لاستخدامها لتنقية البشرة وتلك الوصفات من مستخلص مواد طبيعية، وهي فعالة بشكل أكبر كثيراً عن مستحضرات التجميل التي يتم شراؤها بتكلفة عالية. وصفة الشوفان وزيت الزيتون لتفتيح البشرة وتنقيتها وصفة الشوفان وزيت الزيتون لتفتيح البشرة وتنقيتها مكونات الوصفة:- ملعقة من الشوفان.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتين من الزبادي.

نصف ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير:- يتم تحضير دقيق الشوفان وإضافة زيت الزيتون عليه ونبدأ بالخلط.

يضاف الزبادي ونقلب ونضيف الليمون مع التقليب السريع سوف تصبح عجينة طرية.

يتم فرد العجينة على البشرة.

تترك على البشرة لمدة نصف ساعة.

يتم غسل البشرة وتنظيفها جيداً.

ترطب بعد ذلك بكريم البشرة. كريمة اللبن والكركم كريمة اللبن والكركم مكونات الوصفة:- ملعقتين من كريمة اللبن الحليب.

ربع ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الكركم. طريقة التحضير:- يتم وضع المكونات السابقة معاً مع الخفق الجيد حتى نحصل على عجينة طرية.

يتم فردها على البشرة وتغطيتها بالكامل.

توضع على البشرة لمدة ثلث ساعة.

تغسل بالماء الدافئ. وصفة عصير الليمون والعسل وصفة عصير الليمون والعسل يساعد على تفتيح وتنقية البشرة مكونات الوصفة:- ملعقة من العسل.

نصف ملعقة من الليمون. طريقة التحضير:- يتم دمج الليمون والعسل معاً.

يضاف الخليط علي الوجه لمدة ربع ساعة.

تشطف البشرة بماء فاتر.

تكرر الوصفة يومياً لمدة أسبوع حتى الوصول للنتائج المطلوبة. سيرب عصير البرتقال سيرب عصير البرتقال يعمل سيرب البرتقال على التخلص من الهالات السوداء حول العين، فقط ضعيه واستمري عليه لتحصلي على نتائج مرضية وفعالة. المكونات: ملعقتان كبيرتان من عصير البرتقال.

خمس قطرات من الجلسرين . طريقة التحضير والاستخدام: نخلط الجلسرين مع عصير البرتقال جيدا، ومن ثم نقوم بوضع الخليط علي المنطقة الموجود بها الهالات حول العينين.

تدليك لمدة خمس دقائق .

يترك الخليط على المنطقة لمدة عشر دقائق.

بعد مرور عشر دقائق نقوم بغسل الخليط من على الوجه بماء فاتر.

تكرار هذه الوصفة مرتان أسبوعياً للقضاء علي الهالات نهائيا .

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