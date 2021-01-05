الفطيرة التركية الشهية هشة ورطبة مثل القطن سهله وسريعه الطريقه الاصليه بالعجينه السحريه لجميع المخبوزات

الفطيرة التركية من أشهى وألذ أنواع الفطائر التي يمكن أن يتم تقديمها بالمطبخ العربي مع اتباع القليل من الخطوات واستخدام المقادير.
طريقة عمل الفطيرة التركية باللحم المفروم
هي من أحد أنواع الفطائر التي يتم تقديمها بالمطبخ التركي ويتم تحضيرها كما يلي:المكونات:
- 500 جرام لحم ضأن مفروم .
- 500 جرام دقيق.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة مسحوق القرفة.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 1 كوب صلصة طماطم.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة الورشستر.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 600 جرام زبدة طرية.
- ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.
- 200 جرام لبن الزبادي.
- 1 كوب ماء.
- 3 حبة بصل مفروم ناعم.
- 2 بيضة حجم كبير.
- 2 فصوص ثوم مفروم.
- 1 حزمة بقدونس مفروم ناعم.
- احضري طاسة ضعي بها الزيت واتركيه على النار ليسخن ثم يضاف البصل المفروم وقلبيه في الزيت واتركيه ليذبل مع إضافة الملح والثوم المفروم مع التحريك حتى يصبح باللون الذهبي.
- بعد ذلك أضيفي اللحم المفروم مع الاستمرار في التقليب وإضافة الفلفل الأسود والبابريكا ومسحوق القرفة ومعجون الطماطم قلبي واتركي اللحم على نار هادئة لمدة 10 دقائق لحشو الفطيره التركيه.
- ضيفي الماء وقلبي ثم يتم تغطية خليط اللحم واتركيها حتى أن تصبح ناضجة، بعدها يضاف صلصة الورشستر والبقدونس المفروم مع التقليب ومن ثم رفعه من على النار وتركه جانباً حتى أن يبرد قبل أن يتم استخدامه.
- احضري وعاء ضعي به الدقيق والملح والسكر والبكينج بودر والزبدة ومن ثم عجنها عن طريق الفرك باليدين لتحصلى على عجينه لجميع انواع المخبوزات.
- بوعاء أخر اخفقي البيض مع اللبن ومن ثم يضاف المزيج لخليط الدقيق وقومي بالعجن لمدة 10 دقائق ومن ثم تغطية العجينة وتركها بمكان دافئ لتتضاعف.
- ثم يتم نقل العجينة على سطح مرشوش بالدقيق دون العجن، ومن ثم فردها باستخدام الشوبك وتقطيعها لدوائر ثم يتم وضع الحشو بوسطها وغلفيها بصفار البيض ومعجون الطماطم وادخليها الفرن.
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الفطيرة التركية من أشهى وألذ أنواع الفطائر التي يمكن أن يتم تقديمها بالمطبخ العربي مع اتباع القليل من الخطوات واستخدام المقادير.
طريقة عمل الفطيرة التركية باللحم المفروم
هي من أحد أنواع الفطائر التي يتم تقديمها بالمطبخ التركي ويتم تحضيرها كما يلي:المكونات:
- 500 جرام لحم ضأن مفروم .
- 500 جرام دقيق.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة مسحوق القرفة.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 1 كوب صلصة طماطم.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة الورشستر.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 600 جرام زبدة طرية.
- ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.
- 200 جرام لبن الزبادي.
- 1 كوب ماء.
- 3 حبة بصل مفروم ناعم.
- 2 بيضة حجم كبير.
- 2 فصوص ثوم مفروم.
- 1 حزمة بقدونس مفروم ناعم.
- احضري طاسة ضعي بها الزيت واتركيه على النار ليسخن ثم يضاف البصل المفروم وقلبيه في الزيت واتركيه ليذبل مع إضافة الملح والثوم المفروم مع التحريك حتى يصبح باللون الذهبي.
- بعد ذلك أضيفي اللحم المفروم مع الاستمرار في التقليب وإضافة الفلفل الأسود والبابريكا ومسحوق القرفة ومعجون الطماطم قلبي واتركي اللحم على نار هادئة لمدة 10 دقائق لحشو الفطيره التركيه.
- ضيفي الماء وقلبي ثم يتم تغطية خليط اللحم واتركيها حتى أن تصبح ناضجة، بعدها يضاف صلصة الورشستر والبقدونس المفروم مع التقليب ومن ثم رفعه من على النار وتركه جانباً حتى أن يبرد قبل أن يتم استخدامه.
- احضري وعاء ضعي به الدقيق والملح والسكر والبكينج بودر والزبدة ومن ثم عجنها عن طريق الفرك باليدين لتحصلى على عجينه لجميع انواع المخبوزات.
- بوعاء أخر اخفقي البيض مع اللبن ومن ثم يضاف المزيج لخليط الدقيق وقومي بالعجن لمدة 10 دقائق ومن ثم تغطية العجينة وتركها بمكان دافئ لتتضاعف.
- ثم يتم نقل العجينة على سطح مرشوش بالدقيق دون العجن، ومن ثم فردها باستخدام الشوبك وتقطيعها لدوائر ثم يتم وضع الحشو بوسطها وغلفيها بصفار البيض ومعجون الطماطم وادخليها الفرن.
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