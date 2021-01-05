فطير الطاسة المورق اللذيذ بدون فرن لأسرع عشاء وإفطار

فطير الطاسة ،مما لا شك فيه أن الفطير من المخبوزات ذات المذاق اللذيذ الشهي، لكن يصعب عمل الفطير بالمنزل لأنه يحتاج لوقت ومجهود لذلك تبحث كل ربة منزل عن طرق سهلة وبسيطة لعمل الفطير، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل الفطير في الطاسة بالمنزل بطريقة سهله وبسيطة فتابعونا. فطير الطاسة فطير الطاسة المكونات: نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

رشة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من السكر.

ماء فاتر للعجن.

سمن، يُفضل السمن البلدي ولكن في حال عدم توفره يمكن استخدام أي سمن نباتي مُفضل لديكي. طريقة تحضير فطير الطاسة نحضر وعاء كبير ونصع به كلا ً من الدقيق الأبيض والملح والسكر ونقلبهم مع بعضهم البعض. نضيف ماء ونبدأ العجن جيدا ً للحصول على عجينة متمكاسكة وناعمة وطرية. يتم تقطيع العجينة لكرات متساوية الحجم ثم نضع العجينة في الثلاجة لترتاح. يتم فرد العجينة على شكل دائرة بواسطة النشابة ثم نقوم بدهن العجينة بالسمن ثم يتم تطبيق العجينة لنصفين ثم يتم دهن الفطير بالسمن مرة أخرى ثم يتم تطبيق العجينة ودهنها بالسمن. نحضر طاسة ونرفعها على نار متوسطة ثم نضع بها الفطيرة لمدة عشر دقائق ثم يتم قلب الفطيرة على الوجة الآخر ونتركها لمدة عشر دقائق أو حتى تمام النضج. نكرر هذه الخطوات السابقة مع كل قطعة من العجين، حتى الإنتهاء من الكمية كلها. يتم تقطيع الفطير وتقديمه وبالف صحة وهناء. طريقة تحضير فطير الطاسة يمكن تقديم الفطير في وجبة الإفطار أو العشاء مع العسل الأسود والعسل الأبيض والجبن القديم والبيض المسلوق أو البيض المقلي، ولا أحد يختلف على طعمه المميز، ويمكن إضافة القليل من الزيتون والجبن الشيدر والموتزاريلا وإدخاله المايكروويف وستحصلون على فطير شرقي رائع. الوسوم

فطير الطاسة ،مما لا شك فيه أن الفطير من المخبوزات ذات المذاق اللذيذ الشهي، لكن يصعب عمل الفطير بالمنزل لأنه يحتاج لوقت ومجهود لذلك تبحث كل ربة منزل عن طرق سهلة وبسيطة لعمل الفطير، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل الفطير في الطاسة بالمنزل بطريقة سهله وبسيطة فتابعونا. فطير الطاسة فطير الطاسة المكونات: نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

رشة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من السكر.

ماء فاتر للعجن.

سمن، يُفضل السمن البلدي ولكن في حال عدم توفره يمكن استخدام أي سمن نباتي مُفضل لديكي. طريقة تحضير فطير الطاسة نحضر وعاء كبير ونصع به كلا ً من الدقيق الأبيض والملح والسكر ونقلبهم مع بعضهم البعض. نضيف ماء ونبدأ العجن جيدا ً للحصول على عجينة متمكاسكة وناعمة وطرية. يتم تقطيع العجينة لكرات متساوية الحجم ثم نضع العجينة في الثلاجة لترتاح. يتم فرد العجينة على شكل دائرة بواسطة النشابة ثم نقوم بدهن العجينة بالسمن ثم يتم تطبيق العجينة لنصفين ثم يتم دهن الفطير بالسمن مرة أخرى ثم يتم تطبيق العجينة ودهنها بالسمن. نحضر طاسة ونرفعها على نار متوسطة ثم نضع بها الفطيرة لمدة عشر دقائق ثم يتم قلب الفطيرة على الوجة الآخر ونتركها لمدة عشر دقائق أو حتى تمام النضج. نكرر هذه الخطوات السابقة مع كل قطعة من العجين، حتى الإنتهاء من الكمية كلها. يتم تقطيع الفطير وتقديمه وبالف صحة وهناء. طريقة تحضير فطير الطاسة يمكن تقديم الفطير في وجبة الإفطار أو العشاء مع العسل الأسود والعسل الأبيض والجبن القديم والبيض المسلوق أو البيض المقلي، ولا أحد يختلف على طعمه المميز، ويمكن إضافة القليل من الزيتون والجبن الشيدر والموتزاريلا وإدخاله المايكروويف وستحصلون على فطير شرقي رائع.

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