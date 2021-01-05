بسبوسة الشارع.. بالتفصيل طريقة عمل البسبوسة التقليدية القديمة الرائعة

تعد بسبوسة الشارع أو بسبوسة المحلات من أفضل الحلويات التي يفضلها الكثير من الناس كبار وصغار، حيث أنها تتمتع بطعم جميل مميز يختلف عن البسبوسة التي يتم تحضيرها بالمنزل لذلك يتجه الكثير منا لشراء البسبوسة من المحلات، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة تحضير بسبوسة عربات الشارع أو بسبوسة الحلواني الكلاسيكية المميزة. بسبوسة الشارع بسبوسة الشارع المكونات كوب ونصف من السميد الناعم.

كوب من جوز الهند المبشور.

ربع كوب من السكر.

كوب من الزبادي.

أربع ملاعق كبيرة من السمن.

ملعقة من البيكنج بودر.

رشة من الفانيلا.

كوب ونصف من القطر. طريقة عمل بسبوسة الشارع نحضر وعاء ونضع به السميد الناعم وجوز الهند والبيكنج بودر ويتم التقليب جيدا ً.

نضيف كلا من السمن والزبادي ورشة من الفانيلا ويتم الخلط حتي تتداخل المكونات مع بعضها البعض بواسطة المضرب اليدوي.

نحضر صينية ويتم دهنها بالقليل من الزيت ثم نضع رشة من الدقيق حتى لا تلتصق البسبوسة في الصينية.

نضع خليط البسبوسة في الصينية ثم ندخلها الفرن تحت درجة حرارة مئة وثمانون درجة مئوية ونتركها حتى تمام النضج ويصبح لونها ذهبي اللون.

نخرج البسبوسة من الفرن ويتم تقطيعها لمربعات متوسطة ثم نسكب عليها القطر بشرط أن تكون البسبوسة ساخنة والقطر أيضا ً يكون ساخن.

نترك البسبوسة حتى تبرد ثم توضع في أطباق التقديم ويتم تقديمها. طريقة عمل بسبوسة الشارع وسر نجاح البسبوسة هو عدم تركها لتتخمر بل بمجرد البدء في إعدادها تدخل فرن ساخن فوراً، وأيضاً لابد أن يكون القطر أو الشربات بارد والبسبوسة ساخنة، وغالباً لا تحتاج البسبوسة فترة نضج كبيرة، من 10 إلي 20 دقيقة فقط، وهي من الأكلات التي يعشقها الجميع في جميع أرجاء الوطن العربي، وتسمى النمورة أو هريسة السميد وتتعدد طُرق عملها، غلا أن ألذها على الإطلاق البسبوسة التقليدية أو كما يُطلق عليها بسبوسة الشارع أو الحلواني. الوسوم

تعد بسبوسة الشارع أو بسبوسة المحلات من أفضل الحلويات التي يفضلها الكثير من الناس كبار وصغار، حيث أنها تتمتع بطعم جميل مميز يختلف عن البسبوسة التي يتم تحضيرها بالمنزل لذلك يتجه الكثير منا لشراء البسبوسة من المحلات، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة تحضير بسبوسة عربات الشارع أو بسبوسة الحلواني الكلاسيكية المميزة. بسبوسة الشارع بسبوسة الشارع المكونات كوب ونصف من السميد الناعم.

كوب من جوز الهند المبشور.

ربع كوب من السكر.

كوب من الزبادي.

أربع ملاعق كبيرة من السمن.

ملعقة من البيكنج بودر.

رشة من الفانيلا.

كوب ونصف من القطر. طريقة عمل بسبوسة الشارع نحضر وعاء ونضع به السميد الناعم وجوز الهند والبيكنج بودر ويتم التقليب جيدا ً.

نضيف كلا من السمن والزبادي ورشة من الفانيلا ويتم الخلط حتي تتداخل المكونات مع بعضها البعض بواسطة المضرب اليدوي.

نحضر صينية ويتم دهنها بالقليل من الزيت ثم نضع رشة من الدقيق حتى لا تلتصق البسبوسة في الصينية.

نضع خليط البسبوسة في الصينية ثم ندخلها الفرن تحت درجة حرارة مئة وثمانون درجة مئوية ونتركها حتى تمام النضج ويصبح لونها ذهبي اللون.

نخرج البسبوسة من الفرن ويتم تقطيعها لمربعات متوسطة ثم نسكب عليها القطر بشرط أن تكون البسبوسة ساخنة والقطر أيضا ً يكون ساخن.

نترك البسبوسة حتى تبرد ثم توضع في أطباق التقديم ويتم تقديمها. طريقة عمل بسبوسة الشارع وسر نجاح البسبوسة هو عدم تركها لتتخمر بل بمجرد البدء في إعدادها تدخل فرن ساخن فوراً، وأيضاً لابد أن يكون القطر أو الشربات بارد والبسبوسة ساخنة، وغالباً لا تحتاج البسبوسة فترة نضج كبيرة، من 10 إلي 20 دقيقة فقط، وهي من الأكلات التي يعشقها الجميع في جميع أرجاء الوطن العربي، وتسمى النمورة أو هريسة السميد وتتعدد طُرق عملها، غلا أن ألذها على الإطلاق البسبوسة التقليدية أو كما يُطلق عليها بسبوسة الشارع أو الحلواني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبوسة الشارع.. بالتفصيل طريقة عمل البسبوسة التقليدية القديمة الرائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.