وصفة جارتي الباكستانية كنز لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة دون توقف ويحارب الصلع ويمنع التساقط

الوصفة الباكستانية لتطويل ونمو الشعر هي الوصفة السحرية لمحاربه الصلع ونمو الشعر بغزاره التي ينتظرها الكثير من النساء حول العالم والتي يعاني معظمهم من عدم نمو الشعر ووجود الفراغات والتساقط بغزارة وجميعها مشكلات من الصعب التخلص منها، ولكن بعد أن تقومين بتجربة الوصفة الباكستانية سوف تشعرين بالفرق وسوف ينمو شعرك سريعاً وسوف تنتهي مشكلة تساقط الشعر إلى الأبد.

تتمتع تلك الوصفة بكثير من المزايا التي تستفيد منها النساء التي سوف تقوم باستخدامها كما يلي:

2/1 كوب زيت خروع.

1 ملعقة كبيرة خل.

بيضة واحدة.

يجب قبل أن تستخدمين الوصفة يكون شعرك نظيف وخالي من الزيوت والكريمات عن طريق غسله بالماء الفاتر والشامبو وتجفيفه جيداً.

احضري وعاء عميق ضعي به زيت الخروع والخل والبيضة واخفقي المكونات مع بعضها جيداً.

ثم ابدئي في تطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التدليك لمدة 5 دقائق، واتركيه على الشعر لمدة تتراوح من 30 إلى 40 دقيقة لمنع تساقط الشعر ونموه سريعا .

. بعدها يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو للتخلص من بقايا الخليط.

يكون من الأفضل إذا قومتي بتكرار استخدام الوصفة من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع حتى تحصلين على شعر طويل وناعم كالحرير.

هي من أكثر الوصفات التي يتم استخدامها لتحفيز نمو الشعر والحد من تساقطه كما يلي:

1 ملعقة كبيرة زيت خردل.

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة بذور كتان.