عجينة المعجنات القطنية الهشة -لجميع انواع المعجنات والمخبوزات والفطائر والبيتزا خفيفه ورطبه مثل القطن

طريقة تحضير العجينة القطنية من أفضل أنواع العجائن التي تستعين بها معظم ربات المنازل، فهي تساعدها على تحضير الكثير من أنواع المعجنات اللذيذة والشهية مثل البيتزا بجميع أنواعها والخبز وغيرها من المخبوزات، وسوف نستعرض لكم أسهل طريقة لتحضير العجينة القطنية.

هي واحدة من أسهل الطرق التي يمكن أن يتم تحضير العجينة بها مع الاستعانة ببعض المقادير ومنها:

2/1 كوب لبن زبادي.

1 كوب زيت نباتي.

2 كوب ماء.

1 بيضة كبيرة الحجم.

3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

2 ملعقة كبيرة نشا.

6 كوب دقيق أبيض.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة.

1 ملعقة كبيرة من السكر الابيض.