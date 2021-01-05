عجينة المعجنات القطنية الهشة -لجميع انواع المعجنات والمخبوزات والفطائر والبيتزا خفيفه ورطبه مثل القطن

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طريقة تحضير العجينة القطنية من أفضل أنواع العجائن التي تستعين بها معظم ربات المنازل، فهي تساعدها على تحضير الكثير من أنواع المعجنات اللذيذة والشهية مثل البيتزا بجميع أنواعها والخبز وغيرها من المخبوزات، وسوف نستعرض لكم أسهل طريقة لتحضير العجينة القطنية.
طريقة تحضير العجينة القطنية
هي واحدة من أسهل الطرق التي يمكن أن يتم تحضير العجينة بها مع الاستعانة ببعض المقادير ومنها:المقادير:
- 2/1 كوب لبن زبادي.
- 1 كوب زيت نباتي.
- 2 كوب ماء.
- 1 بيضة كبيرة الحجم.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- 6 كوب دقيق أبيض.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة.
- 1 ملعقة كبيرة من السكر الابيض.
- قومي بإحضار قدر ضعي به كوب من الماء ورشة من الملح والسكر الزيت ولبن الزبادي واتركيه على نار هادئة واتركيه حتى أن يصبح دافئ ويصل لدرجة من الغليان.
- يرفع الخليط من على النار ويضاف لها البيض وكوب من الدقيق والنشا مع التقليب المستمر، ثم بعد ذلك يضاف البكينج بودر مع الخميرة واتركي الخليط لمدة 10 دقائق حتى تتخمر جيداً لتصبح عجينه سحريه متعددة الاستخدام.
- احضري قدر أخر ضعي به كوب من الماء و4 ملاعق كبيرة من الدقيق وقلبي جيداً واتركيه على النار مع التحريك المستمر حتى يصبح متجمد بدون أن يغلي واستمري في التقليب ليكون متماسك وطرياً.
- يتم إضافة هذا الخليط إلى القدر السابق وقلبي المكونات مع بعضها جيداً مع وضع ملعقة كبيرة من الملح للكمية المتبقية من الدقيق وقلبيهم معاً.
- قومي بإضافة العجين إلى الخليط السابق مع استمرارية العجن حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- يضاف بعد ذلك الزبدة الطرية تدريجياً مع العجن لمدة 20 دقيقة لكي تحصلين على عجينة طرية وناعمة وتترك جانباً لكي ترتاح وتتخمر ثم استخدميها في تحضير ما يحلو لكِ من معجنات لذيذة وشهية.
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طريقة تحضير العجينة القطنية من أفضل أنواع العجائن التي تستعين بها معظم ربات المنازل، فهي تساعدها على تحضير الكثير من أنواع المعجنات اللذيذة والشهية مثل البيتزا بجميع أنواعها والخبز وغيرها من المخبوزات، وسوف نستعرض لكم أسهل طريقة لتحضير العجينة القطنية.
طريقة تحضير العجينة القطنية
هي واحدة من أسهل الطرق التي يمكن أن يتم تحضير العجينة بها مع الاستعانة ببعض المقادير ومنها:المقادير:
- 2/1 كوب لبن زبادي.
- 1 كوب زيت نباتي.
- 2 كوب ماء.
- 1 بيضة كبيرة الحجم.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- 6 كوب دقيق أبيض.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة.
- 1 ملعقة كبيرة من السكر الابيض.
- قومي بإحضار قدر ضعي به كوب من الماء ورشة من الملح والسكر الزيت ولبن الزبادي واتركيه على نار هادئة واتركيه حتى أن يصبح دافئ ويصل لدرجة من الغليان.
- يرفع الخليط من على النار ويضاف لها البيض وكوب من الدقيق والنشا مع التقليب المستمر، ثم بعد ذلك يضاف البكينج بودر مع الخميرة واتركي الخليط لمدة 10 دقائق حتى تتخمر جيداً لتصبح عجينه سحريه متعددة الاستخدام.
- احضري قدر أخر ضعي به كوب من الماء و4 ملاعق كبيرة من الدقيق وقلبي جيداً واتركيه على النار مع التحريك المستمر حتى يصبح متجمد بدون أن يغلي واستمري في التقليب ليكون متماسك وطرياً.
- يتم إضافة هذا الخليط إلى القدر السابق وقلبي المكونات مع بعضها جيداً مع وضع ملعقة كبيرة من الملح للكمية المتبقية من الدقيق وقلبيهم معاً.
- قومي بإضافة العجين إلى الخليط السابق مع استمرارية العجن حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- يضاف بعد ذلك الزبدة الطرية تدريجياً مع العجن لمدة 20 دقيقة لكي تحصلين على عجينة طرية وناعمة وتترك جانباً لكي ترتاح وتتخمر ثم استخدميها في تحضير ما يحلو لكِ من معجنات لذيذة وشهية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة المعجنات القطنية الهشة -لجميع انواع المعجنات والمخبوزات والفطائر والبيتزا خفيفه ورطبه مثل القطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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