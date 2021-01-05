مكونات وطريقة عمل الكنافة بالقشطة

طريقة عمل الكنافة بالقشطة، إن الكنافة هي من الحلويات الشرقية الرائعة، فمهما اختلفت الأذواق لا تختلف في تناول الكنافة، حيث إن الكنافة يمكن أن يتم إعدادها بأكثر من طريقة، ومن ضمن طرق إعداد الكنافة هو إعدادها بالقشطة، ومع حب العديد من الأشخاص لتناول الكنافة بالقشطة ولكن يرغبون في إعدادها في المنزل مثل المطاعم، فإننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، طريقة عمل الكنافة بالقشطة في المنزل بأشهي وألذ طريقة مثل المطاعم.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

إليكم متابعينا الكرام ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، طريقة عمل الكنافة بالقشطة اللذيذة والشهية في المنزل، موضح كالتالي:

نصف كيلو من عجينة الكنافة الطازجة.

عدد اثنان كوب من الحليب الطازج.

مقدار نصف كيلو من السمنة السايحة أي كوبين من السمنة السايحة.

عدد واحد كوب من الكريمة السائلة.

عدد ثلاث معالق كبيرة الحجم من النشا.

عدد اثنان كوب من شربات الكنافة.

عدد اثنان معلقة كبيرة الحجم من السكر.

أحضري حلة.

ضعي الحليب البارد في الحلة.

اضيفي النشا إلي الحليب البارد.

قومي بإذابة النشا في الحليب البارد جيداً.

ضعي حلة الحليب والنشا علي النار.

قومي بتقليب الخليط علي النار.

استمري في التقليب حتي يصبح الخليط متماسك ويغلي.

وعندها قومي بإضافة الكريمة إلي الخليط.

قلبي الخليط لمدة ثلاث دقائق.

ارفعي الحلة من على النار.

قومي بإضافة القشطة إلي الخليط.

قلبي الخليط جيداً حتي يصبح متجانساً بشكل جيد.

اتركي الخليط حتي يبرد.

احضري صينية فرن للكنافة.

قومي بوضع عدد أربع معالق كبيرة الحجم من السمنة السايحة في الصينية.

قومي بوضع نصف الكنافة في الصينية وافرديها جيداً في جميع جوانب الصينية.

قومي بوضع نصف كمية السمنة السايحة المتبقية علي الكنافة.

قومي بوضع خليط حشو الكنافة علي الكنافة ووزعيه بشكل جيد.

قومي بوضع باقي الكنافة علي الحشو.

أضيفي المتبقي من السمنة السايحة علي وجه الكنافة الأخير.

قومي بوضع صينية الكنافة في الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية.

اتركيها في الفرن حتي يحمر وجهها.

قومي بإخراج الصينية من الفرن.

اتركي صينية الكنافة لمدة عشر دقائق.

بعد مرور العشر دقائق ضعي علي الكنافة في جميع جوانبها ووجها شربات الكنافة.

واتركيها دقيقتين.

وبعد ذلك قطعي الكنافة.

وبهذا تكون جاهزة للتقديم.

مكونات الكنافة بالقشطةطريقة إعداد الكنافة بالقشطة في المنزل

وبالهناء والشفاء.