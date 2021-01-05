طريقة جاتوه أبيض بكيك إسفنجي بتكلفة أقتصادية طعم وشكل الجاهز جاتوه مثالي

طريقة قطع الجاتوة الأبيض للمناسبات والأعياد والاحتفال بالخطوبة أو أعياد الميلاد، حيث يمكن لكل ربة منزل أن تعد الجاتوة والتورتة في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة سنتعلمها معكم، فيوجد أنواع الجاتوة شوكولاته والجاتوة الأبيض بالفانيليا وحشو كريمة البيضاء، وتعد بخطوات سهلة وسريعة، وتصنع كمية كبيرة من قطع الجاتوة تكفي المناسبات وتزينها بأحلى أنواع كريمات التزين ولن تحتاجي بعد الأن إلى شراء الكعك أو الكيك والجاتوة من المحلات أو تطلبيها من المطاعم، فعند صنعها في المنزل تضمني سلامتها وجودتها العالية لتحافظي على صحة أسرتك، فهيا بنا نتعلم طريقة جاتوه الأبيض بكيك الأسفنجي بتكلفة أقتصادية في متناول يديك. مقادير عمل جاتوه أبيض بكيك أسفنجي سهل وسريع نصف كيلو من دقيق أسبونش أو دقيق كيك جاهز. نصف كوب من الماء. عدد 6 حبات من البيض كبيرة الحجم. ملعقة صغيرة من الفانيلا. مقادير عمل جاتوه أبيض بكيك أسفنجي سهل وسريع لعمل الحشو للجاتوه ربع كيلو من كريم شانتيه خام من الحلواني. 10 ملاعق كبيرة حليب بودرة. 10 ملاعق كبيرة سكر مطحون ناعم. 2 كوب ماء مثلج أو حليب مثلج لكن يفضل وضع ماء مثلج. مقادير تزيين الوجه عدد من حبات الكرز. قطع شوكولاته شيبس. قطع شوكولاته ملونة على حسب الرغبة. خطوات تحضير جاتوه أبيض فانيليا بالكيك الأسفنجي في وعاء الخلاط الكهربائي قومي بوضع دقيق الأسبونش مع 3 حبات من البيض مع ربع كوب من الماء والفانيليا.

يخفق كل المكونات جيدا حتى يتضاعف حجم الخليط ويصبح مثل الكريمة والخفق يستمر لمدة 5 دقائق تقريبا.

يبطن صينية الفرن بورق زبدة وتدهن بالقليل من الزبدة حتى تضمني عدم ألتصاق الكيك وصبي الخليط بالصينية.

ثم سخني الفرن على حرارة 180 مئوية وعندما يسخن جدا تدخل الصينية الفرن حتى تنضج تماما.

ثم قومي بتنفيذ نفس الخطوات السابقة مع باقي المكونات، من دقيق وبيض وماء وفانيليا، ثم يكون لدينا 2 كيك أبيض.

تدخل الكيك الثلاجة عندما تبرد تماما لمدة 6 ساعات على الأقل وتخرج من الثلاجة ونبدأ بتحضير الحشوات والتزين الخارجي.

اخفقي الكريم شانتيه مع الحليب المثلج والحليب البودرة والسكر وأخفقي حتى يتجانس ويتكون قوام عالي كريمي.

ادخليه الثلاجة حتى يتماسك وأخرجيه، بللي الكيك بالقليل من السكر مع الماء رشة صغيرة ثم نقطع الكيك الواحد إلى نصفين.

ثم توزع الكريم شانتيه على وجه ونضع عليه طبقة الكيك الأخرى، وبالتساوي يتم عمل تلك الخطوات في كل الكيك.

ثم توزع الكريم شانتيه في كل جهات الكيك عن طريق استخدام السكين من جوانب كيك جاتوه.

وتقسم الجاتوة إلى قطع بالطول ثم تقسم بالعرض، وأبدأي بالتزيين للوجه من حبات الكريز والشوكولاته وحبات الفراولة. خطوات تحضير جاتوه أبيض فانيليا بالكيك الأسفنجي الوسوم

طريقة قطع الجاتوة الأبيض للمناسبات والأعياد والاحتفال بالخطوبة أو أعياد الميلاد، حيث يمكن لكل ربة منزل أن تعد الجاتوة والتورتة في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة سنتعلمها معكم، فيوجد أنواع الجاتوة شوكولاته والجاتوة الأبيض بالفانيليا وحشو كريمة البيضاء، وتعد بخطوات سهلة وسريعة، وتصنع كمية كبيرة من قطع الجاتوة تكفي المناسبات وتزينها بأحلى أنواع كريمات التزين ولن تحتاجي بعد الأن إلى شراء الكعك أو الكيك والجاتوة من المحلات أو تطلبيها من المطاعم، فعند صنعها في المنزل تضمني سلامتها وجودتها العالية لتحافظي على صحة أسرتك، فهيا بنا نتعلم طريقة جاتوه الأبيض بكيك الأسفنجي بتكلفة أقتصادية في متناول يديك. مقادير عمل جاتوه أبيض بكيك أسفنجي سهل وسريع نصف كيلو من دقيق أسبونش أو دقيق كيك جاهز. نصف كوب من الماء. عدد 6 حبات من البيض كبيرة الحجم. ملعقة صغيرة من الفانيلا. مقادير عمل جاتوه أبيض بكيك أسفنجي سهل وسريع لعمل الحشو للجاتوه ربع كيلو من كريم شانتيه خام من الحلواني. 10 ملاعق كبيرة حليب بودرة. 10 ملاعق كبيرة سكر مطحون ناعم. 2 كوب ماء مثلج أو حليب مثلج لكن يفضل وضع ماء مثلج. مقادير تزيين الوجه عدد من حبات الكرز. قطع شوكولاته شيبس. قطع شوكولاته ملونة على حسب الرغبة. خطوات تحضير جاتوه أبيض فانيليا بالكيك الأسفنجي في وعاء الخلاط الكهربائي قومي بوضع دقيق الأسبونش مع 3 حبات من البيض مع ربع كوب من الماء والفانيليا.

يخفق كل المكونات جيدا حتى يتضاعف حجم الخليط ويصبح مثل الكريمة والخفق يستمر لمدة 5 دقائق تقريبا.

يبطن صينية الفرن بورق زبدة وتدهن بالقليل من الزبدة حتى تضمني عدم ألتصاق الكيك وصبي الخليط بالصينية.

ثم سخني الفرن على حرارة 180 مئوية وعندما يسخن جدا تدخل الصينية الفرن حتى تنضج تماما.

ثم قومي بتنفيذ نفس الخطوات السابقة مع باقي المكونات، من دقيق وبيض وماء وفانيليا، ثم يكون لدينا 2 كيك أبيض.

تدخل الكيك الثلاجة عندما تبرد تماما لمدة 6 ساعات على الأقل وتخرج من الثلاجة ونبدأ بتحضير الحشوات والتزين الخارجي.

اخفقي الكريم شانتيه مع الحليب المثلج والحليب البودرة والسكر وأخفقي حتى يتجانس ويتكون قوام عالي كريمي.

ادخليه الثلاجة حتى يتماسك وأخرجيه، بللي الكيك بالقليل من السكر مع الماء رشة صغيرة ثم نقطع الكيك الواحد إلى نصفين.

ثم توزع الكريم شانتيه على وجه ونضع عليه طبقة الكيك الأخرى، وبالتساوي يتم عمل تلك الخطوات في كل الكيك.

ثم توزع الكريم شانتيه في كل جهات الكيك عن طريق استخدام السكين من جوانب كيك جاتوه.

وتقسم الجاتوة إلى قطع بالطول ثم تقسم بالعرض، وأبدأي بالتزيين للوجه من حبات الكريز والشوكولاته وحبات الفراولة. خطوات تحضير جاتوه أبيض فانيليا بالكيك الأسفنجي

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