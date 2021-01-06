اقوى خلطه ساحره لتفتيح العانه وتحت الابط والاماكن الحساسه رهيبه وفعاله سواد 20سنه سيذهب في3ايام

وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة اسمرار المناطق الحساسة يشكل مشكلة كبيرة جداً عند النساء خاصة المرأة الحامل فهي أكثر من يعاني بهذه المشكلة خلال فترة الحمل وما بعدها، وتحب أن تتخلص منها سريعاً ولكنها تخاف من استخدام أي نوع من المنتجات حتى لا يتأذى الجلد ولكنك بحاجة إلى استخدام أفضل الوصفات والطرق الطبيعية التي تعمل على تبيض المناطق الحساسة.وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة
تعتبر الوصفات والخلطات من آمن الطرق التي يمكن أن تستخدم لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم ومنها:الزبادي:
تعتبر الزبادي من المواد التي تعمل على تفتيح المناطق الحساسة والداكنة بالجسم، وتحد من تهيج البشرة وتمنع من ظهور الطفح الجلدي، فقط قومي بوضع القليل من الزبادي على المناطق الحساسة والداكنة بالجسم واتركيها لمدة 10 دقائق ومن ثم يتم غسل المناطق بالماء الفاتر ومن ثم البارد.عصير الليمون:
يعد من النباتات التي تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ج والذي يكون له دور مهم في تحسين لون البشرة وصحة الجلد، كما أنه يعمل على تعزيز نمو خلايا جديدة للجلد ويزيل الجلد الميت، ويستخدم عن طريق خلط ملعقة كبيرة من الزبادي مع نصف ملعقة صغيرة من العسل وعصير نصف ليمونة، واخلطي المكونات جيداً ثم قومي بوضع الخليط على المناطق الداكنة والحساسة بالبشرة واتركيها لمدة 10 دقائق ومن ثم غسل البشرة بالماء الفاتر وبعدها البارد.عصير الخيار:
يعمل الخيار على تقليل اسمرار البشرة والمناطق الحساسة فهو يحتوي على فيتامين أ ويقدر أن يتحكم في إنتاج صبغة الميلانين بالجسم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء التي تجعل البشرة رطبة، فقط اخلطي 2 ملعقة كبيرة من عصير الخيار مع 2/1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون و2/1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم، يطبق الخليط على المناطق الداكنة بالجسم وتترك لمدة 15 دقيقة ومن ثم غسلها بالماء الفاتر ومن ثم البارد وتكرار استخدامها مرة واحدة في اليوم.
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وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة اسمرار المناطق الحساسة يشكل مشكلة كبيرة جداً عند النساء خاصة المرأة الحامل فهي أكثر من يعاني بهذه المشكلة خلال فترة الحمل وما بعدها، وتحب أن تتخلص منها سريعاً ولكنها تخاف من استخدام أي نوع من المنتجات حتى لا يتأذى الجلد ولكنك بحاجة إلى استخدام أفضل الوصفات والطرق الطبيعية التي تعمل على تبيض المناطق الحساسة.وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة
تعتبر الوصفات والخلطات من آمن الطرق التي يمكن أن تستخدم لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم ومنها:الزبادي:
تعتبر الزبادي من المواد التي تعمل على تفتيح المناطق الحساسة والداكنة بالجسم، وتحد من تهيج البشرة وتمنع من ظهور الطفح الجلدي، فقط قومي بوضع القليل من الزبادي على المناطق الحساسة والداكنة بالجسم واتركيها لمدة 10 دقائق ومن ثم يتم غسل المناطق بالماء الفاتر ومن ثم البارد.عصير الليمون:
يعد من النباتات التي تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ج والذي يكون له دور مهم في تحسين لون البشرة وصحة الجلد، كما أنه يعمل على تعزيز نمو خلايا جديدة للجلد ويزيل الجلد الميت، ويستخدم عن طريق خلط ملعقة كبيرة من الزبادي مع نصف ملعقة صغيرة من العسل وعصير نصف ليمونة، واخلطي المكونات جيداً ثم قومي بوضع الخليط على المناطق الداكنة والحساسة بالبشرة واتركيها لمدة 10 دقائق ومن ثم غسل البشرة بالماء الفاتر وبعدها البارد.عصير الخيار:
يعمل الخيار على تقليل اسمرار البشرة والمناطق الحساسة فهو يحتوي على فيتامين أ ويقدر أن يتحكم في إنتاج صبغة الميلانين بالجسم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء التي تجعل البشرة رطبة، فقط اخلطي 2 ملعقة كبيرة من عصير الخيار مع 2/1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون و2/1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم، يطبق الخليط على المناطق الداكنة بالجسم وتترك لمدة 15 دقيقة ومن ثم غسلها بالماء الفاتر ومن ثم البارد وتكرار استخدامها مرة واحدة في اليوم.
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