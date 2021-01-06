اصبغي شعرك للعيد باى لون تحبيه بمكونات طبيعية بدون حناء ولا اوكسجين وبدون شيب والنتيجة مذهلة مجربة ناجحة

صبغ الشعر فى المنزل تحب السيدات التغير الدائم في لون الشعر ولكنهم يترددون كثيراً على صالونات التجميل وهذا يكلفهم كثيراً من الوقت والمجهود، كما أن معظم الصبغات تكون مليئة بالمواد الكيماوية الضارة جداً على الشعر، فأنتِ بإمكانكِ القيام بصبغ شعرك في البيت بالاستعانة بأفضل المكونات الطبيعية والمفيدة جداً لصحة شعرك وفروة رأسك، كما أنها تعمل على تغذية الشعر ومنع تعرضه لكثير من المشكلات.

يعتبر الليمون من النباتات الطبيعية قوية المفعول والتي تساعد على صبغ الشعر عن طريق تفتيحه، حيث يتم خلط عصير الليمون مع قليل من الماء ومن ثم يتم وضعه في زجاجة بخاخ خاصة لاستخدامها لرش خصلات الشعر والانتظار لمدة ساعة كاملة ويكون من الأفضل إذا قمتِ بالجلوس تحت أشعة الشمس حتى أن يجف، واحرصي على تكرار الوصفة مرة كل أسبوع حتى تعمل على تفتيح لون الشعر.

إذا كنتِ من النساء التي تحب الحصول على شعر باللون البني المائل للقهوة فقومي باستخدام تلك الطريقة وسوف تحصلين على لون بني رائع فقومي بتحضيرها بالطريقة الآتية قومي بخلط ملعقة من القهوة في كوب من الماء واتركي الخليط قليلاً حتى تقل الكمية وتصبح للثلث ومن ثم يتم فردها على خصلات الشعر وتغطيتها واتركيه حتى تحصلين على لون الشعر التي ترغبين به ومن ثم يتم غسله بالماء الفاتر والشامبو للتخلص من بقايا الخليط ويتم تكرار استخدام الوصفة من مرة لمرتين في الأسبوع الواحد.

عن طريق استخدامك للقرفة يمكنك الحصول على اللون الأحمر الأكثر تميزاً للشعر، كما أن القرفة من أفضل الأعشاب الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها للحصول على لون شعر مميز، وتستخدم عن طريق خلط نصف كوب من البلسم الخاص بشعرك مع نصف كوب من القرفة وافردي الخليط على خصلات الشعر واتركيه لمدة ساعتين ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر