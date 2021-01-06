بسكويت شوكولاته محشو ومغطى بكريمة شوكولاته اللذيذة بالطعم الأصلي بصوص رهيب أقتصادي

طريقة بسكويت شوكولاته بحشو كريمة الشوكولاته الشهية ومغطى بالشوكولاته الرائعة فمن منا لا يحب تناول الشوكولاته، وصنع البسكويت في المنزل من الحلويات المحببة للكبار والصغار، تضمن لك الجودة في عمل البسكويت بالمنزل فهي مثل صنع بسكويت الشاي السادة ولكن يضاف له الشوكولاته وحشو الشوكولاته بمقادير معينة ومكونات تسعد ما يتناوله، وسنقدم لكم طريقة عمل بسكويت من الحلويات التي تدخل البهجة لأسرتك، والشوكولاته اللذيذة لها مذاق رائع بذوب في الفم، حيث تتنافس كل أم في تقديم الحلويات خاصة في المناسبات المختلفة وتقديمها للضيوف، وهي من الوصفات اللبنانية اللذيذة بأفضل الطرق، بمختلف طرق حلويات بسكويت الشوكولاته بمذاق رائع بأكثر من طريقة سهلة وبسيطة. مكونات بسكويت شوكولاته بحشو ومغطى بالشوكولاته 2 كوب دقيق أبيض. نصغ كوب سكر. ربع كوب زيت نباتي. ملعقة طعام سكر بني. ملعقة كبيرة زبدة طرية. ملعقة كبيرة ونصف بيكنج بودر. ملعقة صغيرة فانيليا. بيضة بحرارة المطبخ. نصف ملعقة صغيرة ملح. مكونات بسكويت شوكولاته بحشو ومغطى بالشوكولاته لعمل طبقة خارجية للبسكويت 2 كوب ونصف شوكولاته خام. 2 ملعقة طعام زيت نباتي. ملعقة طعام كريمة حلويات. خطوات عمل بسكويت شوكولاته بحشو كريمة الشوكولاته في وعاء الخفق يضرب الزبدة لعدة دقائق حتى يرتفع قوام الزبدة ويكون كريمي القوام، وضعي عليه الزيت مع السكر البني واستمري بالخفق مرة أخرى حتى يكون لديك مزيج كريمي هش.

يمكن وضع بدلا من السكر البني السكر البودر، ويضاف على السكر البودرة ملعقة من العسل الأسود وتخلط المكونات مع بعضها ويضاف عليها البيضة والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

حتى تحصلي على قوام انسيابي يضاف بعد ذلك البيكنج باودر مع الدقيق وتعجن مكونات باليد حتى يكون لديك عجينة بسكويت طرية نوعا ما ثم أدخلي العجينة في الثلاجة تتماسك قليلا.

ثم في كيس أو ورق زبدة وترص عليها عجين بسكويت وعليها كيس أخر وتفرد العجينة بسمك حوالي 1 سم لعمل بسكويت بقوام رفيع.

ثم تقطع العجينة بعد الفرد عن طريق قطاعات البسكويت بالشكل التي تفضليه أو عن طريق استخدام غطاء وعاء حاد الحواف.

وترص قطع البسكويت في صينية الفرن على ورق الزبدة وتدخل فرن ساخن مسبقا وعمل به فتحات بخلة الأسنان.

ثم تحضير الطبقة الخارجية من الشوكولاته الخام مع ملعقة من الزيت وذوبانها على حمام ماء ساخن أو وضع معها ملعقة زبدة.

ثم اجمع بسكوبت بعد أن يبرد تماما وضعي تلك الشوكولاته ما بين قطع البسكويت والصقيهم مع بعض، ثم أغمسي البسكويت في الشوكولاته الذائبة، ورصي البسكويت في شبكة حتى تتصفى منها الشوكولاته الزائدة.

كرر تلك الخطوة إلى أن ينتهي معك كل كمية البسكويت وتجف الشوكولاته عليه وتقدم. خطوات عمل بسكويت شوكولاته بحشو كريمة الشوكولاته الوسوم

طريقة بسكويت شوكولاته بحشو كريمة الشوكولاته الشهية ومغطى بالشوكولاته الرائعة فمن منا لا يحب تناول الشوكولاته، وصنع البسكويت في المنزل من الحلويات المحببة للكبار والصغار، تضمن لك الجودة في عمل البسكويت بالمنزل فهي مثل صنع بسكويت الشاي السادة ولكن يضاف له الشوكولاته وحشو الشوكولاته بمقادير معينة ومكونات تسعد ما يتناوله، وسنقدم لكم طريقة عمل بسكويت من الحلويات التي تدخل البهجة لأسرتك، والشوكولاته اللذيذة لها مذاق رائع بذوب في الفم، حيث تتنافس كل أم في تقديم الحلويات خاصة في المناسبات المختلفة وتقديمها للضيوف، وهي من الوصفات اللبنانية اللذيذة بأفضل الطرق، بمختلف طرق حلويات بسكويت الشوكولاته بمذاق رائع بأكثر من طريقة سهلة وبسيطة. مكونات بسكويت شوكولاته بحشو ومغطى بالشوكولاته 2 كوب دقيق أبيض. نصغ كوب سكر. ربع كوب زيت نباتي. ملعقة طعام سكر بني. ملعقة كبيرة زبدة طرية. ملعقة كبيرة ونصف بيكنج بودر. ملعقة صغيرة فانيليا. بيضة بحرارة المطبخ. نصف ملعقة صغيرة ملح. مكونات بسكويت شوكولاته بحشو ومغطى بالشوكولاته لعمل طبقة خارجية للبسكويت 2 كوب ونصف شوكولاته خام. 2 ملعقة طعام زيت نباتي. ملعقة طعام كريمة حلويات. خطوات عمل بسكويت شوكولاته بحشو كريمة الشوكولاته في وعاء الخفق يضرب الزبدة لعدة دقائق حتى يرتفع قوام الزبدة ويكون كريمي القوام، وضعي عليه الزيت مع السكر البني واستمري بالخفق مرة أخرى حتى يكون لديك مزيج كريمي هش.

يمكن وضع بدلا من السكر البني السكر البودر، ويضاف على السكر البودرة ملعقة من العسل الأسود وتخلط المكونات مع بعضها ويضاف عليها البيضة والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

حتى تحصلي على قوام انسيابي يضاف بعد ذلك البيكنج باودر مع الدقيق وتعجن مكونات باليد حتى يكون لديك عجينة بسكويت طرية نوعا ما ثم أدخلي العجينة في الثلاجة تتماسك قليلا.

ثم في كيس أو ورق زبدة وترص عليها عجين بسكويت وعليها كيس أخر وتفرد العجينة بسمك حوالي 1 سم لعمل بسكويت بقوام رفيع.

ثم تقطع العجينة بعد الفرد عن طريق قطاعات البسكويت بالشكل التي تفضليه أو عن طريق استخدام غطاء وعاء حاد الحواف.

وترص قطع البسكويت في صينية الفرن على ورق الزبدة وتدخل فرن ساخن مسبقا وعمل به فتحات بخلة الأسنان.

ثم تحضير الطبقة الخارجية من الشوكولاته الخام مع ملعقة من الزيت وذوبانها على حمام ماء ساخن أو وضع معها ملعقة زبدة.

ثم اجمع بسكوبت بعد أن يبرد تماما وضعي تلك الشوكولاته ما بين قطع البسكويت والصقيهم مع بعض، ثم أغمسي البسكويت في الشوكولاته الذائبة، ورصي البسكويت في شبكة حتى تتصفى منها الشوكولاته الزائدة.

كرر تلك الخطوة إلى أن ينتهي معك كل كمية البسكويت وتجف الشوكولاته عليه وتقدم. خطوات عمل بسكويت شوكولاته بحشو كريمة الشوكولاته

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