أفضل طريقة لعمل بسبوسة شهية بالمنزل بطعم زمان أحلى من المحلات

البسبوسة من الحلويات اللذيذة والخفيفة ولها عشاق كثيرون، ولكى يمكنك عمل بسبوسة شهية بالمنزل لا بد لكى من خبرة كبيرة في مجال الحلويات عامة والحلويات الشرقية بصفة خاصة، لأن البسبوسة تعتبر من ألذ الحلويات الشرقية التي يمكن تناولها في أى وقت فى اليوم، فمن الممكن تناولها صباحا مع كوب من الحليب كوجبة إفطار شهية وخفيفة، وقد يمكن تناولها في العشاء كوجبة عشاء بسيطة، وقد يرغب البعض بتناولها بعد وجبة الطعام كنوع من التحلية اللذيذة، ويمكن تقديمها فى المناسبات فى الأطباق الحلويات الشرقية، وتتعدد الطرق لعمل البسبوسة، واليوم سوف نقدم لكم أعزائنا قراء موقع ثقفني أفضل الطرق السهلة لعمل البسبوسة بالمنزل بطعم زمان أحلى من المحلات. المكونات المطلوبة لعمل بسبوسة شهية بالمنزل كوب سميد.

كوب طحين.

كوب جوز هند.

ثلاثة أكواب من السكر.

كوب زيت.

كوب لبن.

كوب ماء.

بيضتان.

نصف ليمونة.

بيكنج بودر.

فانيليا. طريقة تحضير البسبوسة الشهية بالمنزل يتم عمل خليط السميد والطحين وجوز الهند والبيكنج بودر جيدا وهذا الخليط الأول. يتم وضع الفانيليا مع كوب سكر وكوب اللبن وكوب الزيت بالخلاط ويتم خلطهم جيدا وهذا الخليط الثاني. يتم إضافة الخليط الثاني إلى الخليط الأول تدريجيا ويتم مزجهم جيدا. يتم سكب هذا المزيج فى صينية ويتم وضع اللوز للتزيين حسب الرغبة. ثم يتم إدخالها الفرن وعند تحمير الأطراف يتم نقلها للتحمير من فوق. يتم تحضير القطر بوضع كوبان من السكر على كوب ماء ويترك للغليان لمدة عشر دقائق ثم يتم عصر نصف الليمونة وبذلك يكون جهزنا القطر. عند خروج البسبوسة من الفرن يتم وضع القطر عليها ثم تترك لتبرد. يتم التقطيع حسب الرغبة وتقدم مع الحليب الساخن كوجبة فطار أو عشاء. المكونات المطلوبة لعمل بسبوسة شهية بالمنزلطريقة تحضير البسبوسة الشهية بالمنزل الوسوم

البسبوسة من الحلويات اللذيذة والخفيفة ولها عشاق كثيرون، ولكى يمكنك عمل بسبوسة شهية بالمنزل لا بد لكى من خبرة كبيرة في مجال الحلويات عامة والحلويات الشرقية بصفة خاصة، لأن البسبوسة تعتبر من ألذ الحلويات الشرقية التي يمكن تناولها في أى وقت فى اليوم، فمن الممكن تناولها صباحا مع كوب من الحليب كوجبة إفطار شهية وخفيفة، وقد يمكن تناولها في العشاء كوجبة عشاء بسيطة، وقد يرغب البعض بتناولها بعد وجبة الطعام كنوع من التحلية اللذيذة، ويمكن تقديمها فى المناسبات فى الأطباق الحلويات الشرقية، وتتعدد الطرق لعمل البسبوسة، واليوم سوف نقدم لكم أعزائنا قراء موقع ثقفني أفضل الطرق السهلة لعمل البسبوسة بالمنزل بطعم زمان أحلى من المحلات. المكونات المطلوبة لعمل بسبوسة شهية بالمنزل كوب سميد.

كوب طحين.

كوب جوز هند.

ثلاثة أكواب من السكر.

كوب زيت.

كوب لبن.

كوب ماء.

بيضتان.

نصف ليمونة.

بيكنج بودر.

فانيليا. طريقة تحضير البسبوسة الشهية بالمنزل يتم عمل خليط السميد والطحين وجوز الهند والبيكنج بودر جيدا وهذا الخليط الأول. يتم وضع الفانيليا مع كوب سكر وكوب اللبن وكوب الزيت بالخلاط ويتم خلطهم جيدا وهذا الخليط الثاني. يتم إضافة الخليط الثاني إلى الخليط الأول تدريجيا ويتم مزجهم جيدا. يتم سكب هذا المزيج فى صينية ويتم وضع اللوز للتزيين حسب الرغبة. ثم يتم إدخالها الفرن وعند تحمير الأطراف يتم نقلها للتحمير من فوق. يتم تحضير القطر بوضع كوبان من السكر على كوب ماء ويترك للغليان لمدة عشر دقائق ثم يتم عصر نصف الليمونة وبذلك يكون جهزنا القطر. عند خروج البسبوسة من الفرن يتم وضع القطر عليها ثم تترك لتبرد. يتم التقطيع حسب الرغبة وتقدم مع الحليب الساخن كوجبة فطار أو عشاء. المكونات المطلوبة لعمل بسبوسة شهية بالمنزلطريقة تحضير البسبوسة الشهية بالمنزل

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