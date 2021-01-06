وصفات طبيعية لإطالة الأظافر، فمن المعروف ان كل السيدات تحب الاهتمام بأظافرها، فهي عنوان الأنوثة والنظافة، وتعاني الكثير من السيدات من مشاكل قد تُصيب الأظافر مثل تكسرها أو أنها لاتنمو من الأساس أو أنها لاتنمو بالشكل الطبيعي، ولكن في بداية الأمر لابد من معرفة الأسباب التي أدت لوصول الأظافر لهذه المرحلة، وذلك لأن كل شخص يختلف عن الآخر، لأنه تتعدد الأسباب التي تؤدي لعدم نموها، وفي ظل ارتفاع التكلفة للمنتجات الطبية والمستحضرات الكيميائية، فضلاً عن آثارها الجانبية التي قد تظهر على المدي البعيد، ففي هذه المقالة سوف نُقدم لكم عبر السطور القادمة، وصفات طبيعية لإطالة الأظافر بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل.

وصفات طبيعية لإطالة الأظافر

قبل أن نذكر وصفات طبيعية لإطالة الأظافر، لابد من أن نذكر لكم بعض العوامل التي تُساعد في حمايتها بعض الشئ وهي:-

1- البروتين

تناول البروتينات له دور هام جداً في العمل على نمو الأظافر، وتتمثل البروتينات في اللحوم والأسماك.

2- الكالسيوم

يحافظ الكالسيوم على قوة الاظافر وحمايتها من التكسير، ويتمثل الكالسيوم في البيض والألبان.

وصفات إطالة الأظافر

1- زيت الزيتون

له دور قوي في ترطيب الاظافر والجلد الذي يُحيط بها، والترطيب من أهم العوامل التي تُساهم في إطالة الأظافر والمحافظة على لمعانها، لنتيجة سريعة لابد من استخدام زيت الزيتون بشكل يومي.

2- زيت جوز الهند

يعمل على إطالة الأظافر، لابد من استخدامه بشكل شهري.

3- العسل

وذلك بسبب احتواءه على مضادات الأكسدة والتي لها دور قوي في معالجة الأظافر، وبالتالي تُساهم في نمو الأظافر بشكل سليم.

4- الليمون والبرتقال

عصير الليمون والبرتقال من العصائر الهامة في إطالة الأظافر، وذلك بسبب احتوائهما على فيتامين سي المركز، الذي يطيل الاظافر بشكل كبير.

5- الثوم

مُضاد حيوي جيد للقضاء على فطريات الأظافر.