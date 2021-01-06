كلنا بنتعرض لمشاكل صحية، لكن بسبب طبيعة تكوين جسم الست واختلافها، ولأنه نمط حياة الستات بيكون مختلف بنسبة كبيرة عن الرجالة، في حالات مرضية ممكن تصيب الستات أكتر، هنقولك على 6 مخاطر صحية بتتعرض ليها الستات أكتر من الرجالة.. اعرفي ايه هم واحمي نفسك منهم

6 مخاطر صحية بتتعرض ليها الستات أكتر من الرجالة.. اعرفي ايه هم واحمي نفسك منهم

الصداع النصفي

أبحاث عملتها كليات الطب إن الصداع النصفي بيكون موجود أكتر عند النساء أكتر من الرجالة وده تبع أبحاث الصداع النصفي في نيويورك ، إن النساء بيعانوا من الصداع النصفي أكتر من الرجاله ب 3 مرات .

أكتر من 50 % من الصداع النصفي بيكون بسبب الدورة الشهرية والهرمونات اللي بتتغير خلال الفترة دي سواء قبلها أو بعدها، لكن أكدت الأبحاث إن دماغ الأنثي بيكون له دافع أسرع من الراجل عشان ينشط موجات النشاط المسؤول عن الصداع النصفي .

إزاي تحمي نفسك:

اتأكدي إنك ماشية علي نظام غذائي غني ببحمض الفوليك زي السبانخ، البقوليات بكل أنواعها والبيض والحمضيات وده بيقلل بشكل كبير من نوبات الصداع النصفي وده بيكون عن طريق تخفيض مستويات البروتين اللي بيسبب الصداع واسمه هوموسيستين .

السكتات الدماغية

واحدة من كل خمس سيدات بتعاني من سكتة دماغية في حياتها مقارنة بالرجالة وده من مؤسسة سنغفاورة للقلب،وده معناه أن أمراض القلب والسكتة الدماغية هي من الأسباب الرئيسية لوفاة السيدات عالمياً.

السبب :

استخدامك لأنواع العلاج بالهرمونات البديلة وحبوب مع الحمل ده ممكن يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم فيحصل سكته دماغية، والستات بيكونوا عُرضة لخطر الإصابة بانفجار الأوعية الدموية في الدماغ كمان

إزاي تحمي نفسك:

ممارستك للرياضة لأكثر من 4 ساعات في الأسبوع بتقلل بنسبة 20 % من الإصابة بارتفاع ضغط الدم وده من أسباب مخاطر التعرض السكته الدماغية.

الروماتيزم

للأسف التهاب المفاصل الروماتويدي او الروماتيزم منتشر في الستات كتير وبيحصل للنساء 3 أضعاف الرجاله.

السبب :

التهاب المفاصل ده نوع من أنواع أمراض المناعة الذاتية ودي مجموعة أمراض منتشرة في النساء أكتر من الرجالة، ولحد دلوقتي ميفش سبب واضح لكل ده ولكن ممكن الكروموسوم اكس والجينات المرتبطة بالمناعة إنهم يكونو السبب في المرض ده .

إزاي تحمي نفسك:

التغذية مهمة جدا خصوصا لو كانت من الأسماك الزيتية زي السلمون والتونة والسردين علي الأقل مرة واحدة في الأسبوع لأن الأنواع دي غنية بأحماض أوميجا 3 ودي بتمنع المواد الالتهابية وكمان بيقلل خطر الاصابة بالتهاب المفاصل بنسبة 52% .

الأرق

فيه دراسة اتعملت سنة 2018 إن سنغافورة في المرتبة الثانية من أصل 12 بتعاني من الأرق وقلة النوم وأنه موجود أكتر عند النساء من الرجالة .

السبب:

التغيرات الهرمونية بتلعب دور كبير بذات عند سن اليأس وده بيزود من خطر الإصابة بالأرق وطبعا النساء بتكون مُعرضة أكتر من الرجالة لوراثة جينات معينة.

إزاي تحمي نفسك:

حاولي تخصصي 20 دقيق للتأمل اليقظ لأنه مهم جدا في تحسين النوم لأي شخص بيعاني من الأرق ولو مش عرفة تبدأ إزاي فيه ابليكشن حلو ممكن تنزليه اسمه calm.

الاكتئاب

في سنغافورة سنة 2017 عملوا دراسة للصحة العقلية وعرفوا إن معدل انتشار الاكتئاب كان عالي عند النساء بنسبة 7.2% مقارنة بالرجالة بنسبة 4,3%

السبب:

الولادة وانقطاع الدورة الشهرية من الأسباب اللي بتكون خطر وبتزود من الاكتئاب كمان مع تغير الهرمونا، غير الضغوطات الاجتماعية والاسرية وضغوطات الشغل أحياناً.

إزاي تحمي نفسك:

حاولي تقضي نص ساعة كل اسبوع في جنينة أو حديقة فيها شجر وخُضرة وتمارسي التأمل، ده هيقلل من فرص تعرضك للاكتئاب ، لأن في 2016في دراسات قالت ان تقضية بعض الوقت في الطبيعة بيخفض النشاط في منطقة الدماغ المرتبط بالافكار السلبية وده مهم جدا في تقليل الاكتئاب.

الزهايمر

علي حسب الأرقام لمرض الزهايمر سنة 2014 اللي اتعملت في أمريكا أن كل واحدة ست من كل ست ستات هتتصاب بالزهايمر عند سن 65 مقارنة براجل واحد من كل 11 راجل .

السبب :

دماغ الستات بيميل لجمع الأميلويد وده بروتين بيشكل لوحات بتلعب دور مهم في تطور مرض الزهايمر ولسه لحد دلوقتي مش عارفين السبب ولكن في بعض النظريات بتقول إن وجود اتنين من الكروموسومات اكس بيزيد من خطروراثة الجين اللي بيزود من الاصابة بالمرض .

إزاي تحمي نفسك:

نظام مايند الغذائي بتتعمل لو عاوزة تقللي ظهور مرض الزهايمر بنسبة لحد 53%، النظام ده بيتكون من أكل معين بيدي صحة للدماغ زي الخضار الورقي زي السبانخ وكمان التوت والمكسرات، الفاصوليا، الحبوب الكاملة، الفراخ وزيت الزيتون .

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