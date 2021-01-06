طريقة عمل صابونة الصبار الطبيعية للشعر للقضاء على القشرة نهائياً

تعمل صابون الصبار علي ترطيب الشعر وتزيد من قوته وتمنحه لمعانا طبيعيا، كما أنها تساعد في علاج تساقط الشعر، وتساعد أيضاً في علاج الجفاف وتحمي فروة الرأس من القشرة، ومشاكلها التي تسبب كثير من الازعاج للشباب والفتيات، فتعتبر هي الحل الأمثل للتخلص من مشاكل الشعر نهائياً لأنها تتكون من مكونات طبيعية 100% لا تضرالشعر أبداً بل تعتبرعلاجاً فعالاً للعناية به وتحسين صحته، فهي تتكون من جل الصبار الذي يحتوى على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والبروتينات والأحماض الأمينية، ويمكن أيضاً استخدامه للبشرة فهو له فوائد عديدة ومميزة، ومكونات الصابونة بسيطة جداً، لذلك سنقدم لكم من خلال هذا المقال مكونات وطريقة تحضير صابونة الصبار للشعر في المنزل بخطوات سهلة جداً.

مكونات عمل صابونة الصبار للشعر

تتكون صابونة الصبار للشعر من مكونات تزيد من صحة الشعر وقوته وهي كما يلي:ـ

ملعقتين من جل الصبار.

صابونة الجليسرين.

ملعقة من قشر الليمون المبشور.

800 جرام زيت زيتون.

ملعقتين من عسل النحل.

طريقة التحضير

يتم تحضير صابونة الصبار للشعر باتباع الخطوات الآتية:ـ

نقوم ببشر صابونة الجليسرين في إناء، ثم نضعه على نارهادئة حتي تذوب الصابونة تماماً. يتم استخراج جل الصبار من نبتة الصبار ويتم ذلك بفتحها واستخراج الجل من داخلها، نأخذ مقدار ملعقتين من جل الصبار. ثم نضيف كمية الصبار مع ملعقتين العسل ومبشور قشر الليمون، ويتم خلطهم باستخدام الخلاط الكهربائي حتي يصبح الخليط كريمي. بعد ذلك يتم إضافة الخليط إلى الإناء الذي يحتوي على الصابون المبشور، ونقلبه جيداً حتي تتجانس المكونات تماماً، ثم نرفعه من على النار. نضيف المكونات السابقة إلي كمية الزيت المستخدمة ويتم الخلط جيداً حتي تتجانس المكونات مع بعضها البعض، يفضل مزج المكونات في الخلاط الكهربائي للحصول على أفضل النتائج. بعد ذلك نقوم بسكب الخليط في قوالب السيلكون، ويتم تركه حتي يجف تماماً يفضل تركه لمدة ثلاثة أيام لكي يصبح صلبا. بعد ذلك يحفظ في الثلاجة ويصبح جاهزا للاستخدام، يفضل استخدامه بشكل دائم. يمكنك إضافة بعض الألوان الطبيعية إلى خليط الصابون للحصول على صابون بألوان مختلفة، ويتم ذلك بتقسيم الخليط إلي جزئيين وإضافة لون مختلف عن الآخر في كل جزء، ثم يتم سكب طبقة تلو الأخرى من كل خليط في قوالب السيلكون.

طريقة عمل ماسك الصبار للشعر

يتكون ماسك الصبار من زيت الزيتون وجل الصبار ولكلاً منهما فوائد عديدة للشعر، ويتم تحضير ماسك الصبار بخلط نصف كوب من زيت الزيتون مع نصف كوب من جل الصبار في طبق عميق، ونقلب حتى يتم تجانس الخليط، ثم بعد ذلك يتم وضع الخليط على الشعر ويجب تغطيته، ونتركه لمدة 20 دقيقة ثم بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر، يمكنك استخدام شامبو طبيعي خالى من المواد الكيميائية لغسل الشعر.