النهاردة هنتغدى فراخ مشوية بالفرن مع التتبيلة السرية الزبادي والليمون

خطوات تحضير فراخ مشوية بالزبادي في المنزل، يعتبر الدجاج المشوي من أكثر المأكولات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص فتتسم هذه الوجبة بأنها ذو نكهة شهية ومذاق جيد وذلك بفضل التتبيلة، فترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضير الدجاج المشوي وهذا ما سنقدمه إليكم في هذا المقال.

ربع كأس من اللبن الزبادي.

نصف ملعقة من جميع البهارات المشكلة.

دجاجة كاملة غير مقطعة ويتم تنظيفها.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ربع كأس من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

ملعقتان كبيرتان من النعناع الطازج.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

مقادير الفراخ المشوية بالفرن:خطوات تحضير الفراخ المشوية في الفرن:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة ولا تستغرق وقت على الإطلاق فقط ما عليكم هو الالتزام بالخطوات الآتية وستحصلون على وجبة ذو نكهة جيدة، ويمكن تحضيرها بشكل سريع وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الدجاج المشوي:

القيام بخلط كلاً من اللبن الزبادي والملح والبهارات المشكلة والفلفل الأسود والثوم المهروس في إناء كبير. يتم وضع بشر الليمون وعصير الليمون والنعناع وزيت الزيتون في الإناء ويتم خلطهم سوياً بصورة جيدة. بعد ذلك يتم إضافة الدجاج في الطبق ويتم تغليفه من الداخل والخارج باستخدام التتبيلة. وبعد ذلك يتم وضع غطاء من الطبق ويتم تركه لليلة كاملة في الثلاجة. يتم إخراج الطبق من الثلاجة وبعد ذلك تم وضع الدجاجة مع التتبيلة في صينية الفرن وبعد ذلك يتم تغطيتها بورق الألمونيوم. ويتم وضعها في الفرن لدرجة حرارة 200 درجة وتركها لمدة ساعة أو ساعة ونصف في الفرن لحين أن تنضج بصورة نهائية. يتم إزالة ورق الألمونيوم. ويتم تحمير الدجاجة لمدة عشرة دقائق ويتم تقديمها وهي ساخنة إلى جانب كلاً من الأرز والخضار تبعاً للرغبة.

طريقة تقديم الدجاج المشوي:

وهكذا يكون قد تم تقديم الوجبة فهي من المأكولات الرئيسية ويتم تقديمها وهي ساخنة وبالهناء والشفاء عليكم، فالدجاج المشوي من المأكولات الممتعة، ويفضلها الكثير من أفراد العائلة فإذا كنتم ترغبون في تناول أفضل وجبة بمذاق جيد عليكم اتباع الخطوات السابقة وستحصلون على أفضل طعام بالتأكيد.