بيتزا المحلات اعمليها في البيت بكل اسراراها عجينة هشة وطرية وجبنه مطاطة

طريقة تحضير البيتزا الإيطالية، ترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضير البيتزا الإيطالي، فالبيتزا الإيطالي من أكثر الأطباق الشهيرة ويتم تناولها في الكثير من الدول بالتحديد إيطاليا ويرغب الأشخاص في أن يتم تناولها في المنزل ونظراً لرغبة الكثيرين في معرفة طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتزا الإيطالية.المكونات:
- كأسان من الدقيق.
- كأس من الحليب.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- لبن الزبادي.
- ملعقة كبيرة السكر.
- خميرة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- رشة من الملح.
- ربع ملعقة من الثوم البودرة.
- يتم إحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه كلاً من الحليب والزبادي ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض.
- يتم إضافة كلاً من الدقيق والخميرة والسكر ويتم خلطهم جيداً مع بعضها البعض.
- يتم وضع الخليط السابق في إناء يتم إضافة الملح وبعد ذلك يتم إضافة المكونات.
- يتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن تصبح عجينة متماسكة.
- يتم وضع العجينة في مكان دافئ وتركها لحين أن تتخمر.
المكونات المستخدمة غير مكلفة ويتم شرائها بشكل سريع ومن أي مكان وإليكم في السطور الآتية مكونات صلصلة البيتزا:
- حبة من البصل.
- سكر.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- الفلفل الرومي.
- ثمرتان من الطماطم.
- ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتزا الإيطالية، فقد تعتبر البيتزا بأنها ذو مذاق جيد وممتاز ويسهل تحضيرها في المنزل بالطريقة السابقة.
- القيام بتقطيع البصل ويتم وضعه في المقلاة بعد أن يتم إضافة زيت الزيتون للمقلاة.
- يتم إضافة باقي المكونات وتركها في المقلاة لحين أن تنضج.
- يتم فرد الخليط السابق على العجينة.
- يتم تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة وبعد ذلك يتم وضع البيتزا في الفرن لحين أن تنضج.
- يتم إخراج الصينية من الفرن ويتم وضع البيتزا في طبق التقديم.
- يتم وضع الكاتشب على وجه البيتزا ويتم تناولها بالهناء والشفاء عليكم.
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طريقة تحضير البيتزا الإيطالية، ترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضير البيتزا الإيطالي، فالبيتزا الإيطالي من أكثر الأطباق الشهيرة ويتم تناولها في الكثير من الدول بالتحديد إيطاليا ويرغب الأشخاص في أن يتم تناولها في المنزل ونظراً لرغبة الكثيرين في معرفة طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتزا الإيطالية.المكونات:
- كأسان من الدقيق.
- كأس من الحليب.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- لبن الزبادي.
- ملعقة كبيرة السكر.
- خميرة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- رشة من الملح.
- ربع ملعقة من الثوم البودرة.
- يتم إحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه كلاً من الحليب والزبادي ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض.
- يتم إضافة كلاً من الدقيق والخميرة والسكر ويتم خلطهم جيداً مع بعضها البعض.
- يتم وضع الخليط السابق في إناء يتم إضافة الملح وبعد ذلك يتم إضافة المكونات.
- يتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن تصبح عجينة متماسكة.
- يتم وضع العجينة في مكان دافئ وتركها لحين أن تتخمر.
المكونات المستخدمة غير مكلفة ويتم شرائها بشكل سريع ومن أي مكان وإليكم في السطور الآتية مكونات صلصلة البيتزا:
- حبة من البصل.
- سكر.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- الفلفل الرومي.
- ثمرتان من الطماطم.
- ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتزا الإيطالية، فقد تعتبر البيتزا بأنها ذو مذاق جيد وممتاز ويسهل تحضيرها في المنزل بالطريقة السابقة.
- القيام بتقطيع البصل ويتم وضعه في المقلاة بعد أن يتم إضافة زيت الزيتون للمقلاة.
- يتم إضافة باقي المكونات وتركها في المقلاة لحين أن تنضج.
- يتم فرد الخليط السابق على العجينة.
- يتم تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة وبعد ذلك يتم وضع البيتزا في الفرن لحين أن تنضج.
- يتم إخراج الصينية من الفرن ويتم وضع البيتزا في طبق التقديم.
- يتم وضع الكاتشب على وجه البيتزا ويتم تناولها بالهناء والشفاء عليكم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيتزا المحلات اعمليها في البيت بكل اسراراها عجينة هشة وطرية وجبنه مطاطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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