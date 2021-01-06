بيتزا المحلات اعمليها في البيت بكل اسراراها عجينة هشة وطرية وجبنه مطاطة

طريقة تحضير البيتزا الإيطالية، ترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضير البيتزا الإيطالي، فالبيتزا الإيطالي من أكثر الأطباق الشهيرة ويتم تناولها في الكثير من الدول بالتحديد إيطاليا ويرغب الأشخاص في أن يتم تناولها في المنزل ونظراً لرغبة الكثيرين في معرفة طريقة تحضيرها وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتزا الإيطالية.

كأسان من الدقيق.

كأس من الحليب.

ملعقة من زيت الزيتون.

لبن الزبادي.

ملعقة كبيرة السكر.

خميرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة من الملح.

ربع ملعقة من الثوم البودرة.

يتم إحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه كلاً من الحليب والزبادي ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض. يتم إضافة كلاً من الدقيق والخميرة والسكر ويتم خلطهم جيداً مع بعضها البعض. يتم وضع الخليط السابق في إناء يتم إضافة الملح وبعد ذلك يتم إضافة المكونات. يتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن تصبح عجينة متماسكة. يتم وضع العجينة في مكان دافئ وتركها لحين أن تتخمر.

المكونات:خطوات تحضير البيتزا الإيطالية:خطوات تحضير صلصة البيتزا:

المكونات المستخدمة غير مكلفة ويتم شرائها بشكل سريع ومن أي مكان وإليكم في السطور الآتية مكونات صلصلة البيتزا:

حبة من البصل. سكر. ملعقة من الملح. ملعقة من الفلفل الأسود. الفلفل الرومي. ثمرتان من الطماطم. ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.

خطوات تحضير البيتزا الإيطالية:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البيتزا الإيطالية، فقد تعتبر البيتزا بأنها ذو مذاق جيد وممتاز ويسهل تحضيرها في المنزل بالطريقة السابقة.