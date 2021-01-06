أقوي كريم طبيعي لشد وتبييض البشرة ويزيل التجاعيد والهالات السوداء، الحصول علي بشرة أكثر شباب ونضارة هو حلم ترغب به كل الفتيات والسيدات حتي تظل دائماً في عمر أصغر، ولكن مع كثرة مشاكل البشرة يبدو علي المرأة أنها قد أصبحت أكبر سناً حيث تواجه البشرة عوامل تؤثر في جمالها مثل اسمرار البشرة والهالات السوداء تحت العين مما تعطيها مظهر شاحب وغير مستحب، وأكثر عامل يسبب الإزعاج هو ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، فأغلب النساء تريد أن تظل تتمتع بالشباب والحيوية ولهذا تقوم بشراء منتجات تبييض البشرة والكولاجين لتتجنب أي من مظاهر الشيخوخة، ولكنها تؤثر علي طبقة الجلد الداخلية مما تتسبب في حدوث أضرار وتلف لخلايا الجلد.

كريم سريع المفعول لشد وتبييض البشرة ويقضي علي تجاعيد الوجه ومشاكله

هناك الكثير من الكريمات التي تقوم بشد البشرة وإزالة التجاعيد ولكن يدخل في تركيبها الكثير من المواد الكيميائية مما تشكل خطورة علي جلد البشرة، أو شراء منتجات الكولاجين التي توجد في محلات مستحضرات التجميل أو الصيدليات للحصول علي بشرة مثالية، ولكن هذه المنتجات تكون باهظة الثمن وليست في متناول الجميع ولها أضرار جانبية لا تظهر إلا علي المدي البعيد، ولذلك سوف أقدم لكي أقوي كريم طبيعي سريع المفعول يعمل علي شد وتبييض البشرة ويقضي علي تجاعيد الوجه والهالات السوداء.

كريم لبان الذكر لشد وتبييض البشرة وإزالة التجاعيد والتخلص من الهالات السوداء

لبان الذكر من أكثر المكونات الطبيعية التي تحتوي علي خصائص عديدة ومضادات أكسدة تقوم بتوحيد لون البشرة، كما تساعد في تأخير ظهور علامات التقدم في العمر من خلال إنتاج الكولاجين الذي تحتاج إليه البشرة، ويساعد في جعل البشرة مشدودة ونضرة عن طريق تجديد خلايا الجلد.

ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من النشا.

1/2 ملعقة صغيرة من أي كريم مرطب.

القليل من ماء الورد.

قومي بنقع لبان الذكر في كوب من الماء لمدة 24 ساعة حتي يتغير لون الماء ويصبح كالحليب، ثم يصفي الماء في اليوم التالي ويضاف إليه النشا ويوضع علي نار هادئة حتي يصبح سميكاً.

وبعد ذلك نضيف الكريم المرطب والقليل من ماء الورد ونقلب الكريم جيداً، ثم نضعه في علبة محكمة الغلق في الثلاجة ويتم استخدامه عن طريق وضع كمية مناسبة علي البشرة.

نترك الكريم حتي يجف ثم ندلك البشرة في حركات دائرية للتخلص من الجلد الميت، ثم يغسل الوجه بالماء ويستخدم كريم لبان الذكر 3 مرات في الأسبوع.

يتم وضع الكريم أسفل العين للتخلص من الهالات السوداء ويستخدم يومياً للحصول علي بشرة نضرة ومثالية.

مكونات كريم لبان الذكر لشد وتبييض البشرة والقضاء علي تجاعيد الوجهطريقة تحضير كريم لبان الذكر لشد وتبييض البشرة وكيفية استخدامه