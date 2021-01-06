طرق طبيعية لمعالجة آثار وعلامات تمدد الجلد بسبب الولادة باستخدام زيوت وفواكه طبيعية

كيفية إزالة علامات تمدد الجلد بعد الولادة، إن علامات تمدد الجلد بسبب الولادة تعد من أكثر الآثار الجانبية للولادة السلبية والتي تشغل بال كل النساء، وذلك لأنها تتسبب في الشعور السلبي بتحميل الولادة مسؤولية سوء شكل جسم المرأة والإحراج خصوصا أمام الأزواج، وسبب حدوث هذه العلامات هو أن الوزن و الحجم يزدادان مع الحمل و تمدد خلايا الجلد طوال فترة الحمل، لذا سنقوم بتقديم لكم من خلال هذا الموضوع بعض الوصفات لإزالة هذه العلامات الخاصة بتمدد الجلد بسبب الولادة.

طرق علاج علامات تمدد الجلد بسبب الولادة بالزيوت الطبيعية

منذ القدم والزيوت الطبيعية تعتبر من أكثر الوصفات و الطرق الطبيعية التي تساعد في القضاء على علامات تمدد الجلد بسبب الولادة، و طريقة التخلص من هذه المشكلة هي القيام بإضافة كوب كبير من خل تفاح مع كوب كبير من زيت السدر، و اضافة كوب كبير من زيت اللوز المر، وأيضا نزيد عليهم بكوب كبير من زيت حبة البركة، ثم القيام بخلطهم جيدا، ثم بعد ذلك يمكنك دهان علامات التمدد بهذا الخليط، مع تركهم لمدة حوالي ثلاثة ساعات.

تكررهذه الوصفة مرة واحدة يوميا،و راقبي اختفاء هذه العلامات.

وصفات التخلص من علامات تمدد الجلد بسبب الولادة باستخدام زبدة الشيا

تعتبر زبدة نبات الشيا من أقوى الوصفات الطبيعية والتي تزيل علامات التمدد للجلد بسبب الولادة، و الطريقة هي القيام بدهان علامات التمدد بزبدة الشيا، و اتركيها لمدة حوالي الثلاث ساعات، ثم بعد ذلك اغسلي بشرتك جيدا بماء جاري.

تكرر هذه الطريقة يوميا مرة واحدة، و ستلاحظين التغير الايجابي لجلدك.

كيفية معالجة علامات التمدد للجلد بعد الولادة بالأفوكادو

يعتبر نبات الأفوكادو من أفضل الطرق الطبيعية والتي تزيل علامات التمدد للجلد بعد الولادة، وكل ما عليك فعله هو القيام بإضافة عدد واحد ملعقة كبيرة من عصير الحامض مع اضافة عدد ثلاثة ملاعق من نبات الأفوكادو المفروم، وملعقة كبيرة عسل أبيض، وخلطهم جدا، ثم قومي بالدهان من هذا الخليط على علامات التمدد مع التدليك المستمر برفق، ثم اتركي الدهان لمدة حوالي خمسة عشر دقيقة، و بعدها قومي بغسل بشرتك بالماء الجاري.

تكرر هذه الكيفية يوميا مرة واحدة، حتى تحصلي على نتيجة مرضية.