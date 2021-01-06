الحبوب السحرية مع الشامبو لإطالة وتكثيف الشعر وانبات فراغات الرأس والمقدمة

طول الشعر أحد علامات جمال المرأة وبصفه خاصه المرأة العربية والكثير من السيدات يعانون من الشعر القصير ويبحثون عن الحلول المستخدمة من قبل لإطالة الشعر بدون تعرضه لأي تلف من قبل المواد الكيميائية التي تجهد الشعر وتسبب له المشاكل، لأهمية هذا الامر للمرأة تابعوا معنا كيفية استخدام الحبوب للتمتع بشعر صحي وطويل وقوي.

طرق إطالة الشعر

من أسهل الطرق المستخدمة لجعل الشعر أكثر طولا هي إضافة بعض انواع الحبوب إلى الشامبو حيث ان معظم البنات تشعر بالملل عند استعمال الوصفات التى يطول وضعها على الشعر فتتوقف عن استعمال الوصفة لذا استخدام الحبوب من أسهل وأسرع الطرق، يوجد نوعين من الحبوب يمكن اضافتهم إلى الشامبو للحصول على شعر أكثر طولا وكثافه وهم كالتالي،

يتم ذوبان شريط من حبوب الاسبرين في كوب من الماء الدافئ.

يتم وضع الحبوب المذابة في الماء إلى نصف كميه الشامبو الذي تقومي باستخدامه وخلطه جيدا ويفضل ان يكون من الانواع العلاجية للشعر.

يترك الخليط لمده ساعة حتى يتم التجانس.

يغسل به الشعر ويدلك فروه الرأس جيدا لمده دقيقتين.

يكرر الاستخدام مره اسبوعيا.

استخدام حبوبا الاسبرين مع الشامبو