الخلطه المعجزة لتطويل الشعر ربع متر في اسبوع _ خلطة رهيبة لتطويل الشعر بسرعة البرق من الاستعمال الاول

أعشاب طبيعية لتطويل الشعر تعتبر الأعشاب الطبيعية من أفضل الحلول التي تستخدم في حل مشكلات الشعروتطويله وتكثيفه التي لا تنتهي أبداً، فالشعر يمر بالعديد من المشكلات التي أهمها ضعف وتقصف الشعر وتساقطه وعدم إطالته، لذا ننصحك بعدم الاستعانة بالمنتجات التي تحتوي على مجموعة كبيرة من المواد الكيماوية الضارة بالشعر، واستخدمي الوصفات والخلطات التي تحتوي على مواد طبيعية مجربة آمنة على فروة الرأس والشعر.

تكون من أفضل الطرق التي تتبع عند علاج مشاكل الشعر ومن أهمها الآتي:

تعرف باسم عنب الثعلب الهندي وتحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة وفيتامين سي وهو من أهم الفيتامينات الضرورية لإنتاج الكولاجين وزيادة نسبته وهذا يعمل على تسريع عملية نمو الشعروتطويله، ويستخدم عن طريق استعمال ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وسخنيهم على النار مع إضافة ملعقتين من مسحوق الأملا واخلطيهم جيداً مع بعضهم وبعد أن يتحول الخليط للون البني يرفع ويترك حتى أم يبرد ثم يطبق على فروة الرأس والشعر مع التدليك برفق وتغطية الشعر وتركه لمدة 30 دقيقة ومن ثم غسله بالماء الفاتر والشامبو واستخدامها مرتين في الأسبوع.

تحتوي عشبة الريحان على المغنسيوم وهو من المعادن الضرورية للجسم، كما أنها تعمل على تحفيز الدورة الدموية بفروة الرأس وهذا يساعد على تنشيط وتقوية بصيلات الشعر، فقومي بنقع ملعقة صغيرة من بودرة الأملا مع الريحان وزيت الزيتون وتركه طول الليل مع الحرص على تغطيته، وفي الصباح عليكِ بهرس المكونات بالخلاط الكهربائي حتى تصبح مثل العجين الناعم، يوضع الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس لمدة 5 دقائق وركزي على المناطق الموجود بها الشعر الابيض لأنها من الوصفات التي تعالج الشعر الابيض، غطي الشعر واتركي الخليط عليه لمدة ساعتين ثم يتم غسله بالطريقة المعتادة مع استخدامه مرة واحدة في الأسبوع.