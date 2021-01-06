أقوي كريمات تفتيح فورية للعانة والجسم والبشرة كريمات طبيعية فعالة ونتائجها رهيبة

أقوي كريمات تفتيح فورية للعانة والجسم والبشرة جمال البشرة ونضاره الوجه والجسم ينعكس على السيدات بزيادة الثقة بالنفس، مما يجعلها تبحث عن أفضل الكريمات والوصفات الطبيعية التى لا تسبب اي ضرر للبشرة والجسم لان استعمال المستحضرات الغير موثوق فيها يؤدي الى نتائج عكسية على البشرة والجسم، لذا تابعوا معنا كيفية استخدام أفضل الكريمات الطبيعية المتخصصة في تفتيح البشرة والمناطق الداكنة في الجسم.وصفات طبيعية من المنزل لأفضل تفتيح
الكريمات الطبيعية المصنعة من المستخلصات النباتية لها فوائد عديدة جدا للبشرة والجسم لأنه لا يوجد اي مواد مصنعه بداخلها تضر الجسم والبشرة، يوجد العديد من الوصفات ذات قوام كريمي يمكن تحضيرها واستخدامها بكل سهوله منها التالي،كريم الجليسرين
- ربع كوب من سائل الجليسرين.
- ربع كوب زيت خروع.
- ١٠٠ جرام زبده مستخلصه من الشيا.
- ٥٠ جم من كريم مرطب مثل البانثينول.
- ثلاثة ملاعق من النشا المستخلصة من الذرة.
- ١٠٠ مللي من ماء الورد.
- ربع كوب من المستخلص الزيتي للوز الحلو.
- ٥ ملاعق بودرة التلك.
- قومي بإضافة كميه مناسبه من الماء إلى النشا وماء الورد في وعاء على النار وتحريكه حتى يتم التجانس.
- يتم زوبان الزبدة بطريقه غير مباشرة باستخدام بخار الماء المغلي.
- يتم خلط سائل الجليسرين وبودره التللك مع كميه من الفازلين مع مستخلص اللوز الحلو والخروع.
- يتم إضافة المكونات جميعا بعد تبريدهم وخلطهم جيدا حتى تمام التجانس.
- وضع الخلطة في وعاء محكوم الغلق.
- يتم دهن الجسم وتحريكه بطريقه دائريه وتركه حتى الجفاف.
- غسل الجسم بالماء الدافئ، تكرار الاستخدام مرتين أسبوعيا.
- ثلاثة ملاعق من خل الطعام.
- ملعقة كبيره من البيكنج بودر.
- ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون
- ملعقتين من مستخلص اللوز الحلو.
- ملعقتين من ماء الورد.
- ملعقة كبيره من السكر.
- يتم خلط المواد جيدا حتى تمام التجانس.
- وضع الخلطة زات القوام الكريمي على الوجه لمده ربع ساعة.
- غسل الوجه جيدا بالماء الدافئ.
- تكرار استعمال الوصفة مرتين اسبوعيا.
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أقوي كريمات تفتيح فورية للعانة والجسم والبشرة جمال البشرة ونضاره الوجه والجسم ينعكس على السيدات بزيادة الثقة بالنفس، مما يجعلها تبحث عن أفضل الكريمات والوصفات الطبيعية التى لا تسبب اي ضرر للبشرة والجسم لان استعمال المستحضرات الغير موثوق فيها يؤدي الى نتائج عكسية على البشرة والجسم، لذا تابعوا معنا كيفية استخدام أفضل الكريمات الطبيعية المتخصصة في تفتيح البشرة والمناطق الداكنة في الجسم.وصفات طبيعية من المنزل لأفضل تفتيح
الكريمات الطبيعية المصنعة من المستخلصات النباتية لها فوائد عديدة جدا للبشرة والجسم لأنه لا يوجد اي مواد مصنعه بداخلها تضر الجسم والبشرة، يوجد العديد من الوصفات ذات قوام كريمي يمكن تحضيرها واستخدامها بكل سهوله منها التالي،كريم الجليسرين
- ربع كوب من سائل الجليسرين.
- ربع كوب زيت خروع.
- ١٠٠ جرام زبده مستخلصه من الشيا.
- ٥٠ جم من كريم مرطب مثل البانثينول.
- ثلاثة ملاعق من النشا المستخلصة من الذرة.
- ١٠٠ مللي من ماء الورد.
- ربع كوب من المستخلص الزيتي للوز الحلو.
- ٥ ملاعق بودرة التلك.
- قومي بإضافة كميه مناسبه من الماء إلى النشا وماء الورد في وعاء على النار وتحريكه حتى يتم التجانس.
- يتم زوبان الزبدة بطريقه غير مباشرة باستخدام بخار الماء المغلي.
- يتم خلط سائل الجليسرين وبودره التللك مع كميه من الفازلين مع مستخلص اللوز الحلو والخروع.
- يتم إضافة المكونات جميعا بعد تبريدهم وخلطهم جيدا حتى تمام التجانس.
- وضع الخلطة في وعاء محكوم الغلق.
- يتم دهن الجسم وتحريكه بطريقه دائريه وتركه حتى الجفاف.
- غسل الجسم بالماء الدافئ، تكرار الاستخدام مرتين أسبوعيا.
- ثلاثة ملاعق من خل الطعام.
- ملعقة كبيره من البيكنج بودر.
- ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون
- ملعقتين من مستخلص اللوز الحلو.
- ملعقتين من ماء الورد.
- ملعقة كبيره من السكر.
- يتم خلط المواد جيدا حتى تمام التجانس.
- وضع الخلطة زات القوام الكريمي على الوجه لمده ربع ساعة.
- غسل الوجه جيدا بالماء الدافئ.
- تكرار استعمال الوصفة مرتين اسبوعيا.
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