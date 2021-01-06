حيلة عجيبة للتخلص من شعر الجسم و الوجه نهائيا وبدون الم في دقائق أسرع طريقة لازالة الشعر من جميع اماكن الجسم

حيلة عجيبة للتخلص من شعرالجسم و الوجه نهائيا من المؤكد أن نمو الشعر الزائد بالوجه يسبب الكثير من الإزعاج والإٌحراج، فإذا كنتي واحدة تواجه هذه المشكلة، فبالتأكيد تبحثين عن أفضل الحلو للتعامل معها بحل جذري، وأصبحت الكثير من الفتيات تتبع التقنيات الحديثة لإزالة الشعر بالليزر، والتقشير الكيميائي، ولكنها مكلفة للغاية وتسبب تلف الجلد وإرهاقه علة المدى البعيد وتعجل من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر، ولكن نحن اليوم سوف نوفر لكم وصفات طبيعية لعمل عجينة سحرية تساعد على إزالة شعر الوجه بكل سهولة وبدون ألم وتمنع ظهوره من جديد.

تعرفي معنا على عجينة طبيعية بمكونات رائعة تعمل على إزالة الشعر دون ألم:

القمح

نقوم بخلط ملعقتين من الكركم وملعقتين من القمح، و50 ملي من الحليب السائل، وكمية قليلة من الملح، ونقوم بخلط المكونات بشكل جيد حتى نحصل على عجين خالي من التكتلات، ونأخذ فرشاة المكياج ونفرد طبقة من العجين على المنطقة المرغوب إزالة الشعرمن الوجه والجسم ، ويفرك الجلد باتجاه معاكس لنمو الشعر، ويتم تطبيق الوصفة ثلاث مرات من كل أسبوع، ومناسبة لكافة مناطق الجسم وليس فقط الوجه.

الكركم

نقوم بخلط ملعقتين من الكركم والقليل من الحليب أو الماء، ونخلط المكونات معاً بطريقة جيدة حتى أن تحصل على عجينة متماسكة، ونقوم بوضعها على الوجه وتترك لمدة ربع ساعة حتى أن تجف تماماً ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ.

دقيق الحمص

من الوصفات الفعالة في التخلص من شعرالجسم بدون الم يسقط بدون عودة نقوم بخلط نصف كوب من دقيق الحمص مع نصف كوب من الحليب وملعقة من الكركم وملعقة من الكريم، وتخلط المكونات بشكل جيد حتى أن نحصل على عجينة، وبعد ذلك بتطبيق العجينة على الوجه باتجاه نمو الشعر والتركيز على المناطق المليئة بالشعر، ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ونقوم بفرك العجين، ونقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.