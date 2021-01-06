سويسرول الشوكولاته سهل وهش وخفيف بطريقه سهله وسريعه وطعم لذيذ

طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة كيكة السويسرول من أشهر أنواع الحلويات التي اشتهرت في كل بلاد العالم، وهي حلوى يفضلها الكثير من الأشخاص سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، ويمكن حشو السويسرول بالعديد من الحشوات على حسب الذوق والرغبة، فيمكن حشوه بالكريمة والشوكولاتة بالإضافة إلى قطع الفاكهة المجففة أو الفاكهة الطازجة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة في البيت بسرعة وبكل سهولة، بدلاً من شرائه بمبالغ كبيرة.

طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة

مقادير السويسرول:-

ثلاث بيضات.

كوب إلا ثلث من السكر البودرة.

نصف كوب من زيت الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

نصف فنجان من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة كبيرة من بيكنج البودر.

القليل من الملح.

مقادير الحشوة:-

علبة شوكولاتة نوتيلا متوسطة الحجم.

علبتين من اللبنة.

ملعقتين ونصف من السكر البودرة.

للتزيين:-

صوص شوكولاتة.

كوب ونصف من البندق المجروش.

كمية من عين الجمل.

خطوات تحضير السويسرول:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع به البيض والسكر والملح ونخلطهم معًا بشكل جيد لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم ننخل الكاكاو الخام والدقيق جيدًا ونضعهم في وعاء ونضيف لهم بكينج البودر.

ثم نقوم بإضافة الفانيليا والزيت إلى البيض ونضيف هذا الخليط إلى خليط الدقيق، ثم نبدأ في خلط المكونات برفق حتى يحتفظ بالهواء داخله ولا يخرج منه، وعند. استخدام العجان الكهربائي نخلط المكونات على أقل سرعة.

ثم نحضر قالب على شكل مستطيل ونضع به ورقة زبدة ونسكب به هذا الخليط، مع الحرص على توزيعه داخل القالب بصورة متساوية.

ثم نضع القالب في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة، ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يصبح السويسرول ذهبي اللون.

وبمجرد خروج قالب السويسرول من الفرن نقوم بتغطيته باستخدام فوطة مطبخ نظيفة حتى يظل لين وطري.

ثم نتركه حتى يبرد، ثم نبدأ في وضع الحشوة عليها حسب الذوق والرغبة، ثم نلفها برفق ونزيل ورقة الزبدة.

ثم نغطيها باستخدام ورق الزبدة مرة أخرى ونضعها داخل الثلاجة إلى أن تصبح متماسكة جيدًا.

ثم نقطعها إلى قطع ونقدمها في طبق تقديم، وبالهناء والشفاء.